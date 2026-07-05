Golfista byl nepřítel socialismu. Jak vypadala povinná vojenská katedra v Motole

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:07
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Výcvik v motole

Výcvik v motole | foto: FB Jaroslav Fromáček

Studenti vojenské katedry a budoucí novináři
Absolventi vojenské katedry z Brna
Absolventi vojenské katedry z Brna
Absolventi vojenské katedry z Brna
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Každý vysokoškolský student dělal vše pro to, aby dostudoval. Pokud by vysokou nedokončil, čekaly ho dva roky vojenské základní služby. Diplom v kapse byl zárukou, že si odslouží jen dvanáct měsíců. Musel však vydržet dva roky vojenské katedry a složit závěrečné zkoušky. Mojí vojenskou alma mater byl pražský Motol.

„Směr golfisti na horizontu, na zteč! Do útoku!“ Povel, který jsme slýchávali párkrát za rok, když jsme nebiflovali takticko-technická data samopalu Sa vzor 58 v učebně motolské vojenské katedry Univerzity Karlovy. Katedra sousedila nejen s tramvajovou vozovnou, ale také s tamním golfovým hřištěm.

Milovníci imperialistické zábavy byli důstojníkům, kteří nás učili chránit socialismus, obzvláště velkým trnem v oku. Muži i ženy klidně korzující pečlivě udržovaným greenem s vozíčky plnými holí rozčilovali lampasáky i proto, že zatímco slušný člověk (to byli oni také) od rána do odpoledne makal v Kolbence, tihle „vyžírkové“ si klidně dopoledne mlátili holemi do malých bílých míčků. Mezi námi uniformovanými a golfisty docházelo k tiché válce, protože velitelé nás někdy nutili útočit hluboko do golfového areálu, v lepším případě jsme hloubili okopy pro ležícího střelce alespoň na okraji travnaté plochy. „Zas*aný zelený mozky, kdo to má po nich pořád opravovat!“ odplivovali si hráči buržoazní kratochvíle.

Absolventi vojenské katedry z Brna

Zteč proti golfistům ovšem bývala zpestřením výuky vojenské katedry ‒ lepší než stále procvičované nástupy, pochody, obraty čelem vpřed i vzad, sborka a rozborka samopalu a kulometu nebo nácvik útoku roty na družstvo amerických tanků Abrams na plastickém 3D válčišti čtyři krát čtyři metry v učebně bojové taktiky.

Vyholené krky v emhádé

Absolventi vojenských kateder představovali v rámci Československé lidové armády nižší velitelské kádry, kteří po jejím absolvování veleli družstvům, četám, sloužili na nejrůznějších specializovaných místech ve vojsku. Označeni zlatými kolejničkami na výložkách, kde se skvěly jedna, dvě nebo tři pecky (stříbrné označení hodnosti), byli jasně rozlišitelní a dvouročáci aspoň jasně věděli, na koho mají být naštvaní, že oni to mají za 730 a my, absíci, jen za 365.

Motol v současnosti. Tady se učili bojovat budoucí filozofové.

Povídalo se...

    • Vojenská katedra Univerzity Karlovy Praha vznikla v roce 1951. O jejích důstojnících se tradovaly nejrůznější historky.
    • Například velitel našeho ročníku plukovník Brabec. Údajně v srpnu 1968 velel tankovému pluku ve Slaném. Vyhlásil bojovou pohotovost a zaujal s tanky kruhovou obranu kolem města. Což bylo politicky neprozřetelné a byl pak uklizen na katedru.
  • Major Nič se každému novému ročníku představoval: „Jmenuji se major Nič. S měkkým a krátkým. Jinak to mám tvrdé a dlouhé!“ Tuhle hlášku jsme znali od dřívějších absolventů už předem.
  • Výkonný praporčík Marcišin měl na starosti vojenskou techniku i bojová vozidla pěchoty. Z dobře informovaných kruhů jsme se dozvěděli, že je majitelem starší Volhy Carevna, do níž si prý dal namontovat naftový motor. Bévépéčka i tanky jezdily na naftu.

Vojenská katedra fungovala v rámci výuky dva roky, vždy jeden den v týdnu, od sedmi do odpoledne, jsem dojížděl přes celou Prahu do Motola. Bylo zakázáno nosit na veřejnosti polní uniformu vzor 60, takže už v ranní hromadné dopravě byli ti, kteří mířili stejným směrem, lehce rozpoznatelní. Vyholené krky a velké tašky s mundúrem, těžkými kanadami, „chlebníkem“ na protichemickou masku, v zimě navíc se zateplovacími vatovanými vložkami. A se svačinou, jak jinak. Armáda nás na katedře nekrmila. Ti línější to alespoň v zimě řešili tím, že si přes maskáče natáhli nějaký hubertus nebo rozměrnější kalhoty a bundy, aby nemuseli tahat vše v batohu. Ti drzejší jeli na výcvik rovnou v uniformě, ale riskovali hněv velitelů, kdyby je u brány lapili.

Pod bičem zelených otrokářů

Vztah velících pedagogů vůči nám, studentům, byl vztah otrokářů z jižních oblastí Spojených států k černošským dělníkům na plantážích. Měli nás v hrsti, věděli, že jen na nich záleží, zda dostudujeme jejich katedru a nebudeme muset na vojnu na dva roky. Byli i tací, ač jich naštěstí nebylo málo, že vysokou dostudovali, ale závěrečné razítko o absolutoriu nedostali. Po čtyřech až šesti letech vysokoškolského namáhání byly dva roky v zeleném krutou daní. Takže nám to dávali občas „intelektuálně“ sežrat.

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop

Vyvrcholením dvou let dojíždění do Motola bylo letní „závěrečné soustředění u vojsk“, naším útvarem byl motostřelecký pluk v Mariánských Lázních – Velké Hleďsebi. Prvosledová jednotka, odkud se dalo dalekohledem dohlédnout až na pohraniční patníky západoněmeckých imperialistů, nám během čtyř týdnů v praxi ukázala, co nás čeká, a každý se jen modlil, aby to takového prostředí nemusel opravdu nastoupit, a dá-li Marx s Leninem, absolvuje vojnu někde na štábu pluku v kanceláři.

Studenti vojenské katedry a budoucí novináři

Vzhled a chování některých vojáků základní služby tohoto pluku jasně naznačovalo, že jemné duše filozofů by tady přežily jen pět minut. I sami vyučující důstojníci katedry nám dávali najevo, že jsme se ocitli ve společnosti vojáků základní služby, u nichž se v případě střetu obou hlavních světových protivníků počítá s životností na minuty, maximálně hodiny. Naši důstojníci si náš strach náležitě vychutnávali. My jsme ovšem příliš nevnímali fakt, že nějaký masový odpad u závěrečných zkoušek by neprospěl ani jim a možná by jim hrozilo opětovné přesunutí k bojovým jednotkám z klídku a smrádku vojenské katedry.

Pro pamětníky: Island, nebo Irsko, to je fuk, soudruzi!

Jiří Hynek

Motol mě propojuje, i když jsme studovali každý jinou vysokou, s jedním prezidentem. Jmenuje se Jiří Hynek a je „jenom“ prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Jednou to dokonce zkoušel na opravdového prezidenta.

Napadlo vás někdy, že po dvou letech Motola skončíte nakonec svým způsobem v armádě, byť v jiné podobě? Byl jste pacifista?
Pacifista jsem asi nebyl. Ale vojna na katedře, tak jak byla vedená, mi připadala jako naprostá ztráta času. My byli spojaři a já měl vztah k technice, vysílačky mi nevadily, sám jsem vedl elektronický kroužek Svazarmu. Mojí chybou bylo, že jsem o všem moc přemýšlel ‒ a na vojně je to jinak.

Měl jste někdy strach, že znalosti z katedry uplatníte, protože nás imperialisté napadnou?
Nikdy. Přiznávám, že do jisté míry mi katedra tolik nevadila, protože jsem byl mezi spolužáky, mezi kamarády a bylo to pak jiné než vojna, kde už to byla velká směsice lidských typů. Samozřejmě, jednou týdně jsem musel vstávat brzo a navlékat se do maskáčů. Protože se v nich smělo pohybovat jen na katedře, já si přes ně navlékal šusťáky. Mohl jsem proto vyrazit do Motola o autobus později než ti, kteří se tam pak museli převlékat. V zimě, když jsem měl ještě zimní doplňky, jsem se v MHD pěkně zpotil.

Pamatujete si ještě jména motolských lampasáků?
Podplukovník Otřísal byl šéfem katedry, to byl politruk. Jedna příhoda. Mapa světa, hodní jsou červení, zlí černí a zbytek šedý. Ukazoval a říká, že do zlého imperialistického svazku patří Island, a ukázal na Irsko. Jenže Irsko bylo šedé, ale to Severní Irsko černé. Tak se zarazil, že není černé. Povídá: „Jak vidíte, základny jsou rozmístěny jen na části Islandu!“ Podplukovník Vrátil, říkalo se, že je to starý fronťák, co nás měl na vševojskovou přípravu, říkal každému „kámoško“. Ale byli tam i docela lidští pedagogové. Jeden byl kapitán, nosil plnovous, což se v armádě nesmělo nebo moc netolerovalo, ale on na to měl nějaké papíry. Ten podepsal vojnu, že půjde do vojenského výzkumáku, a jak to bývalo, strčili ho na katedru. Trpěl stejně jako my.

Kde jste pak skončil na vojně?
V Praze. Hrával jsem šachy za Lokomotivu Kolín, docela slušně. Před vojnou jsem přestoupil do šachového oddílu Ústředního domu armády a prvního října jsem nastoupil k útvaru 3255 v Praze. Tomu šachovému oddílu velel bývalý generál a ten, když zjistil, že jsem dobrý hráč, si mě v Praze nechal, byl jsem v ruzyňských kasárnách. Díky tomu jsem se vyhnul i přijímači.

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