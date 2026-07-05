„Směr golfisti na horizontu, na zteč! Do útoku!“ Povel, který jsme slýchávali párkrát za rok, když jsme nebiflovali takticko-technická data samopalu Sa vzor 58 v učebně motolské vojenské katedry Univerzity Karlovy. Katedra sousedila nejen s tramvajovou vozovnou, ale také s tamním golfovým hřištěm.
Milovníci imperialistické zábavy byli důstojníkům, kteří nás učili chránit socialismus, obzvláště velkým trnem v oku. Muži i ženy klidně korzující pečlivě udržovaným greenem s vozíčky plnými holí rozčilovali lampasáky i proto, že zatímco slušný člověk (to byli oni také) od rána do odpoledne makal v Kolbence, tihle „vyžírkové“ si klidně dopoledne mlátili holemi do malých bílých míčků. Mezi námi uniformovanými a golfisty docházelo k tiché válce, protože velitelé nás někdy nutili útočit hluboko do golfového areálu, v lepším případě jsme hloubili okopy pro ležícího střelce alespoň na okraji travnaté plochy. „Zas*aný zelený mozky, kdo to má po nich pořád opravovat!“ odplivovali si hráči buržoazní kratochvíle.
Zteč proti golfistům ovšem bývala zpestřením výuky vojenské katedry ‒ lepší než stále procvičované nástupy, pochody, obraty čelem vpřed i vzad, sborka a rozborka samopalu a kulometu nebo nácvik útoku roty na družstvo amerických tanků Abrams na plastickém 3D válčišti čtyři krát čtyři metry v učebně bojové taktiky.
Vyholené krky v emhádé
Absolventi vojenských kateder představovali v rámci Československé lidové armády nižší velitelské kádry, kteří po jejím absolvování veleli družstvům, četám, sloužili na nejrůznějších specializovaných místech ve vojsku. Označeni zlatými kolejničkami na výložkách, kde se skvěly jedna, dvě nebo tři pecky (stříbrné označení hodnosti), byli jasně rozlišitelní a dvouročáci aspoň jasně věděli, na koho mají být naštvaní, že oni to mají za 730 a my, absíci, jen za 365.
Povídalo se...
Vojenská katedra fungovala v rámci výuky dva roky, vždy jeden den v týdnu, od sedmi do odpoledne, jsem dojížděl přes celou Prahu do Motola. Bylo zakázáno nosit na veřejnosti polní uniformu vzor 60, takže už v ranní hromadné dopravě byli ti, kteří mířili stejným směrem, lehce rozpoznatelní. Vyholené krky a velké tašky s mundúrem, těžkými kanadami, „chlebníkem“ na protichemickou masku, v zimě navíc se zateplovacími vatovanými vložkami. A se svačinou, jak jinak. Armáda nás na katedře nekrmila. Ti línější to alespoň v zimě řešili tím, že si přes maskáče natáhli nějaký hubertus nebo rozměrnější kalhoty a bundy, aby nemuseli tahat vše v batohu. Ti drzejší jeli na výcvik rovnou v uniformě, ale riskovali hněv velitelů, kdyby je u brány lapili.
Pod bičem zelených otrokářů
Vztah velících pedagogů vůči nám, studentům, byl vztah otrokářů z jižních oblastí Spojených států k černošským dělníkům na plantážích. Měli nás v hrsti, věděli, že jen na nich záleží, zda dostudujeme jejich katedru a nebudeme muset na vojnu na dva roky. Byli i tací, ač jich naštěstí nebylo málo, že vysokou dostudovali, ale závěrečné razítko o absolutoriu nedostali. Po čtyřech až šesti letech vysokoškolského namáhání byly dva roky v zeleném krutou daní. Takže nám to dávali občas „intelektuálně“ sežrat.
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Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop
Vyvrcholením dvou let dojíždění do Motola bylo letní „závěrečné soustředění u vojsk“, naším útvarem byl motostřelecký pluk v Mariánských Lázních – Velké Hleďsebi. Prvosledová jednotka, odkud se dalo dalekohledem dohlédnout až na pohraniční patníky západoněmeckých imperialistů, nám během čtyř týdnů v praxi ukázala, co nás čeká, a každý se jen modlil, aby to takového prostředí nemusel opravdu nastoupit, a dá-li Marx s Leninem, absolvuje vojnu někde na štábu pluku v kanceláři.
Vzhled a chování některých vojáků základní služby tohoto pluku jasně naznačovalo, že jemné duše filozofů by tady přežily jen pět minut. I sami vyučující důstojníci katedry nám dávali najevo, že jsme se ocitli ve společnosti vojáků základní služby, u nichž se v případě střetu obou hlavních světových protivníků počítá s životností na minuty, maximálně hodiny. Naši důstojníci si náš strach náležitě vychutnávali. My jsme ovšem příliš nevnímali fakt, že nějaký masový odpad u závěrečných zkoušek by neprospěl ani jim a možná by jim hrozilo opětovné přesunutí k bojovým jednotkám z klídku a smrádku vojenské katedry.
Pro pamětníky: Island, nebo Irsko, to je fuk, soudruzi!
Motol mě propojuje, i když jsme studovali každý jinou vysokou, s jedním prezidentem. Jmenuje se Jiří Hynek a je „jenom“ prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Jednou to dokonce zkoušel na opravdového prezidenta.
Napadlo vás někdy, že po dvou letech Motola skončíte nakonec svým způsobem v armádě, byť v jiné podobě? Byl jste pacifista?
Měl jste někdy strach, že znalosti z katedry uplatníte, protože nás imperialisté napadnou?
Pamatujete si ještě jména motolských lampasáků?
Kde jste pak skončil na vojně?