Tóny v pražském metru rozproudily debatu. Dirigent filharmonie rozebral gongy linek A, B i C

Veronika Reicheltová
  16:49
Na sociálních sítích se rozhořela debata, zda se za jednotlivými gongy neskrývá důmyslný výběr tónů, které by odpovídaly počátečním písmenům linek A, B a C. Abychom tyto teorie potvrdili, nebo vyvrátili, přizvali jsme k analýze šéfdirigenta Plzeňské filharmonie Chuheie Iwasakiho, který pro nás specifické znělky rozebral.
Želivského je stanice metra nacházející se v Praze pod Vinohradskou ulicí u Olšanských hřbitovů. Stanice je součástí linky A. Byla otevřena 15. prosince 1980, k 600. výročí narození Jana Želivského, po kterém je pojmenována. Její projektový název byl Olšanská. (13. února 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Každá ze tří linek metra má svou vlastní unikátní podobu znělky, která se liší počtem tónů i melodií. Zatímco linka A sází na vzestupný motiv o dvou tónech, linka B využívá trojtónovou sekvenci a linka C se ohlašuje specifickým akordem. Tento systém vznikl v 70. a 80. letech, aby nevidomým a slabozrakým cestujícím usnadnil identifikaci trasy, na které se právě nacházejí.

Na sociálních sítích se v minulých dnech o tónech začalo spekulovat na základě instagramového příspěvku Michaela Schnauberta. Ten tvrdí, že gong každé linky odpovídá stejnojmennému akordu. Neověřenou perličku přesdílela také Prima. My jsme se rozhodli teorii o akordech ověřit. Podle dirigenta Chuheie Iwasakiho to není tak jednoznačné.

Co je to akord?

Akord je souzvuk nejméně tří tónů různých výšek, které společně vytvářejí harmonický celek. V hudební teorii slouží jako základní stavební kámen pro doprovod melodií a určování nálady skladby.

Základní uspořádání tónů se nazývá stupnice. Jde o řadu tónů seřazených podle výšky. Například diatonická stupnice C dur obsahuje tóny C, D, E, F, G, A, H a opět C (oktávu výše). Stupnice má sedm různých tónů, přičemž osmý tón je opakováním prvního v jiné výšce.

V českém a německém značení se používá tón H, zatímco v anglosaském systému se pro stejný tón používá označení B. Naopak české B odpovídá anglickému B♭. Tento rozdíl je důležitý při čtení not nebo označení akordů v různých hudebních systémech.

  • A dur: Skládá se z tónů A, Cis a E.
  • B major (H dur): Skládá se z tónů H, Dis a Fis.
  • C dur: Jeden z nejjednodušších akordů, který tvoří tóny C, E a G.
Skrývá se za gongy pražského metra důmyslný výběr akordů, které by odpovídaly počátečním písmenům linek A, B a C? Pro Metro tóny rozebral šéfdirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki.

➡️ Gong linky C je C dur.

➡️ Gong linky A není A dur, který se skládá z tónů A, Cis a E. Tóny linky metra A jsou ve skutečnosti E a Cis.

➡️ Tóny gongu linky B jsou G, E, C. Nejedná se o akord B major, tedy H dur, který se skládá z tónů H, Dis a Fis.

Linka A: Potenciální A dur

Při rozboru linky A Iwasaki hned v úvodu vyvrací mýtus o přímé shodě, ale ponechává prostor pro interpretaci. „Není to A dur, protože ten se skládá z tónů A, Cis a E,“ vysvětluje Iwasaki. Tóny linky metra A jsou ve skutečnosti E a Cis. „Dalo by se ale říct, že to do tohoto akordu může přejít. Takže to teoreticky může být A dur,“ objasňuje dirigent s tím, že posluchač si základní tón A může podvědomě domyslet.

Dirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki natáčel na náměstí Republiky pozvánku do Plzně.

Linka B: Interpretace je složitější

U žluté trasy je situace o poznání složitější a hudební hádanka zde nedává tak přímočarou odpověď. „U linky B je to těžší, protože se jedná o tóny G, E, C. Ty těžko přejdou na akord B major, tedy H dur,“ vysvětluje Iwasaki. Přesto jde podle něj o zajímavou kombinaci. „Ale společně s H dur je to hezká harmonie,“ zamýšlí se dirigent, zatímco přehrává tóny na klavír.

Linka C: Jednoznačný akord

Nejsrozumitelnější výsledek přinesla analýza nejstarší trasy, kde se teorie s praxí potkává naprosto přesně. „Metro C je jednoznačně C dur, na rozpoznání je to nejsnazší linka, která má nejpevnější hudební znak,“ souhlasí Iwasaki. Znělka této linky totiž přímo využívá základní trojzvuk akordu, což z ní dělá nejčitelnější motiv.

Kdo je Chuhei Iwasaki

  • Český dirigent japonského původu od roku 2021 zastává prestižní post šéfdirigenta Plzeňské filharmonie.
  • Narodil se v Tokiu, na tamější konzervatoři Toho Gakuen studoval hru na housle.
  • Po přesunu do Česka studoval housle, skladbu a dirigování na konzervatoři v Praze.
  • Dirigování, kterému se aktivně věnuje od roku 2012, studoval na Akademii múzických umění v Praze.

