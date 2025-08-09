Pouliční umění má ale svá pravidla. K takzvané etiketě street artu patří především respekt k ostatním umělcům. Neměli byste proto svým dílem překrývat cizí práci, pokud to nemáte vyloženě povolené. Dále je třeba myslet na životní prostředí, proto byste po sobě měli řádně uklidit a ujistit se, že prostor po vás zůstane čistý.
Říká se, že umění nezná hranice, ale i tak se vyvarujte hanlivých a urážlivých nápisů i symbolů.
Nezapomínejte ani, že každá legální plocha může mít i svá specifická pravidla, proto je dobré si některé věci zjistit předtím, než se vydáte tvořit. Potřebné informace o legálních plochách najdete většinou na stránkách městských částí.
Kde si v Praze zkusit graffiti?
Legálních prostor, kde provozovat graffiti, je spousta a jejich seznam se stále rozšiřuje. V Praze vznikají oficiální plochy i jako obrana proti vandalismu. Když totiž sprejeři získají prostor, kde mohou legálně tvořit, mohl by se omezit vandalismus na místech, kde graffiti a tagy (slovník pojmů najdete v boxu) nemají co dělat.
Jedním ze známějších míst pro streetartové umělce je Těšnov, občas také přezdívaný jako „síně slávy“ pražské graffiti scény. Jen pozor, legální zóna u Wilsonovy ulice povoluje tvorbu pouze o víkendech.
V Modřanech se pro změnu mezi zastávkami Belárie a Orionka nachází asi nejdelší legální zeď pro graffiti v celé Evropě. Stěna je dlouhá přibližně kilometr.
Plochy pro tvoření jsou i na druhé straně Vltavy. Dojedete-li například tramvají na zastávku Hlubočepy, najdete tu spoustu podchodů, schodištních konstrukcí a zdí, kde se dá legálně tvořit a rozvíjet umělecký talent.
Jak začít?
Pokud si chcete zkusit street art, potřebujete speciální spreje, které jsou dělané přímo na graffiti. Tipů sprejů je spousta, liší se například tryskami ovlivňujícími šířku čar, čímž vám umožní jak tvorbu malých detailů, tak větších stop.
V obchodech najdeme rovněž širokou škálu barev a druhů. Graffitové spreje jsou speciální především odolností vůči povětrnostním podmínkám, ta dodává dílu delší životnost. Jeden sprej lze sehnat za zhruba sto korun.
Trestný čin
Než vyrazíte tvořit, ověřte si, že jste si skutečně vybrali legální plochu. Nelegální graffiti totiž zákon považuje za poškození cizí věci, což je trestný čin, a hrozí pokuta, či dokonce vězení. Přísněji zákon posuzuje například rasistické nápisy. Trestní sazba je vyšší tehdy, jde-li o „značnou škodu“.
