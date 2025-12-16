Jedním z nejnovějších příkladů vylepšení „obyčejné“ plochy je trafostanice na smíchovském Hořejším nábřeží. Jde nejspíš o vůbec nejpovedenější mural, jaký kdy na pražské trafostanici vznikl.
Když umění dostane oficiální zadání
Zatímco graffiti bylo dlouhá léta spojováno hlavně s vandalismem, dnes si umělce na vylepšení veřejného prostoru najímají i městské části nebo firmy. Typickým příkladem jsou právě trafostanice – technické stavby, které často stojí na exponovaných místech, ale samy o sobě působí nevzhledně.
Praha už má s tímto přístupem řadu zkušeností a výsledkem jsou desítky maleb, které proměnily šedé objekty v nepřehlédnutelné dominanty ulic. Smíchovský přírůstek však vyčnívá nejen zpracováním, ale i obsahem.
Příběh energie, cyklistiky a Smíchova
Motiv muralu se vrací o více než sto let zpátky. Právě na Smíchově totiž začal továrník a popularizátor cyklistiky Jan Kohout (viz box níže) navrhovat a vyrábět první velocipedy v tehdejším Rakousku-Uhersku.
Zajímavostí smíchovské malby je použití speciálních fotokatalytických barev. Ty mají podle autorů schopnost aktivně reagovat se škodlivinami v ovzduší a přispívat k jeho čištění. Ekologický přínos muralu má navíc svůj certifikát, vystavený přímo pro tuto realizaci.
|
Umění je od slova umět. Streetartoví umělci tvořili na legální stěně v Braníku. Byli jsme u toho
Galerie ukazuje další povedené trafostanice
Smíchov ale není jediným místem, kde se trafostanice proměnily v umělecká díla. Další povedené příklady muralů z různých částí Prahy i jiných měst najdou čtenáři v galerii tohoto článku.
Seznamte se s panem Kohoutem