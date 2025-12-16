Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v promyšlené umělecké plochy. Do rukou sprejerů a výtvarníků se tak dostávají i objekty, které by si ještě před lety s uměním spojoval jen málokdo.
Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov) | foto: Metro.cz

Jedním z nejnovějších příkladů vylepšení „obyčejné“ plochy je trafostanice na smíchovském Hořejším nábřeží. Jde nejspíš o vůbec nejpovedenější mural, jaký kdy na pražské trafostanici vznikl.

Když umění dostane oficiální zadání

Zatímco graffiti bylo dlouhá léta spojováno hlavně s vandalismem, dnes si umělce na vylepšení veřejného prostoru najímají i městské části nebo firmy. Typickým příkladem jsou právě trafostanice – technické stavby, které často stojí na exponovaných místech, ale samy o sobě působí nevzhledně.

Praha už má s tímto přístupem řadu zkušeností a výsledkem jsou desítky maleb, které proměnily šedé objekty v nepřehlédnutelné dominanty ulic. Smíchovský přírůstek však vyčnívá nejen zpracováním, ale i obsahem.

Je podle vás smíchovská trafostanice nejpovedenější v Praze?

Příběh energie, cyklistiky a Smíchova

Motiv muralu se vrací o více než sto let zpátky. Právě na Smíchově totiž začal továrník a popularizátor cyklistiky Jan Kohout (viz box níže) navrhovat a vyrábět první velocipedy v tehdejším Rakousku-Uhersku.

Zajímavostí smíchovské malby je použití speciálních fotokatalytických barev. Ty mají podle autorů schopnost aktivně reagovat se škodlivinami v ovzduší a přispívat k jeho čištění. Ekologický přínos muralu má navíc svůj certifikát, vystavený přímo pro tuto realizaci.

Umění je od slova umět. Streetartoví umělci tvořili na legální stěně v Braníku. Byli jsme u toho

Galerie ukazuje další povedené trafostanice

Smíchov ale není jediným místem, kde se trafostanice proměnily v umělecká díla. Další povedené příklady muralů z různých částí Prahy i jiných měst najdou čtenáři v galerii tohoto článku.

Seznamte se s panem Kohoutem

  • Jan Kohout (1819–1899) byl smíchovský továrník, který se z vyučeného truhláře vypracoval mezi průkopníky českého strojírenství.
  • V roce 1849 si na Smíchově založil dílnu na výrobu průmyslových strojů, ale do dějin se zapsal hlavně jako výrobce prvních českých velocipedů. Právě v jeho dílně vznikla už v roce 1879 první kola v celém Rakousku-Uhersku.
  • Kohoutovy robustní a spolehlivé „kohoutovky“ stály také u zrodu Českého velocipedistického klubu a pomohly rozšířit cyklistiku mezi širokou veřejnost.

16. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

