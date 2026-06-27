Praha 3 je podle údajů Českého statistického úřadu nejhustěji zalidněnou městskou částí hlavního města. Najít vhodné místo, které bude bezpečné pro uživatele a zároveň nebude zatěžovat obyvatele v okolí, proto není podle radního pro životní prostředí Jana Bartka jednoduché. „Nová řešení jsme proto hledali v areálech, které jsou pro podobné aktivity vhodně uzpůsobené a mají zajištěnou správu i dohled,“ říká Bartko.
Grilovací místa za 800 tisíc
Nová grilovací místa vzniknou v areálech spravovaných organizací SARAP3. Jedno grilovací stanoviště s elektrickým grilem a příslušenstvím bude umístěno v areálu Teen park Habrová na křižovatce ulic Habrová a Květinková. Další lokalita vznikne v areálu parku Rajské zahrady, kde budou návštěvníkům k dispozici dva elektrické grily.
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„V rámci příprav na vybudování nových grillpointů bylo třeba nejen zajistit pořízení samotných elektrických grilů, ale také vybudování potřebné infrastruktury pro jejich bezpečný a komfortní provoz. V obou lokalitách byly instalovány elektrické rozvody a doplněn mobiliář v podobě stolů a posezení. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly zhruba 800 tisíc korun,“ uvádí ředitel SARAP3 Václav Bartásek.
Rezervace i platba za využití grilů budou probíhat jednoduše online prostřednictvím webové stránky. Systém má zajistit komfortní využívání grilovacích míst a zároveň přispět k jejich efektivní správě.
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Po celý rok
Grilovací místa budou veřejnosti k dispozici po celý rok. V letních měsících bude možné grily využívat denně od 10.00 do 19.00 hodin, v zimním období pak od 10.00 do 16.00 hodin.
Nový projekt má nabídnout obyvatelům Prahy 3 atraktivní možnost trávení volného času a zároveň předcházet problémům, které v minulosti provázely grilování ve volné přírodě. Díky umístění v kontrolovaných sportovně-rekreačních areálech bude možné lépe zajistit pořádek, ochranu zeleně i ohleduplnost vůči okolním obyvatelům.