Grilování na Žižkově bez pokuty: Praha 3 spouští nové grillpointy s on-line rezervací

Autor: Metro.cz
  5:29
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Nový grillpoint | foto: Praha 3

Praha 3 dlouhodobě eviduje zájem obyvatel o možnost legálního a bezpečného grilování ve veřejném prostoru. Jako nejhustěji zalidněná část města proto přichází s novinkou léta 2026. V areálech Habrová a Rajská zahrada vybudovala moderní elektrické grilpointy, které si lidé mohou rezervovat online za stokorunu.

Praha 3 je podle údajů Českého statistického úřadu nejhustěji zalidněnou městskou částí hlavního města. Najít vhodné místo, které bude bezpečné pro uživatele a zároveň nebude zatěžovat obyvatele v okolí, proto není podle radního pro životní prostředí Jana Bartka jednoduché. „Nová řešení jsme proto hledali v areálech, které jsou pro podobné aktivity vhodně uzpůsobené a mají zajištěnou správu i dohled,“ říká Bartko.

Grilovací místa za 800 tisíc

Nová grilovací místa vzniknou v areálech spravovaných organizací SARAP3. Jedno grilovací stanoviště s elektrickým grilem a příslušenstvím bude umístěno v areálu Teen park Habrová na křižovatce ulic Habrová a Květinková. Další lokalita vznikne v areálu parku Rajské zahrady, kde budou návštěvníkům k dispozici dva elektrické grily.

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„V rámci příprav na vybudování nových grillpointů bylo třeba nejen zajistit pořízení samotných elektrických grilů, ale také vybudování potřebné infrastruktury pro jejich bezpečný a komfortní provoz. V obou lokalitách byly instalovány elektrické rozvody a doplněn mobiliář v podobě stolů a posezení. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly zhruba 800 tisíc korun,“ uvádí ředitel SARAP3 Václav Bartásek.

Rezervace i platba za využití grilů budou probíhat jednoduše online prostřednictvím webové stránky. Systém má zajistit komfortní využívání grilovacích míst a zároveň přispět k jejich efektivní správě.

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Po celý rok

Grilovací místa budou veřejnosti k dispozici po celý rok. V letních měsících bude možné grily využívat denně od 10.00 do 19.00 hodin, v zimním období pak od 10.00 do 16.00 hodin.

Nový projekt má nabídnout obyvatelům Prahy 3 atraktivní možnost trávení volného času a zároveň předcházet problémům, které v minulosti provázely grilování ve volné přírodě. Díky umístění v kontrolovaných sportovně-rekreačních areálech bude možné lépe zajistit pořádek, ochranu zeleně i ohleduplnost vůči okolním obyvatelům.

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