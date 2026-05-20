Měří 355 metrů, má dva pruhy směr Karlín a dva pruhy směr Nemocnice na Františku. Na první pohled je to obyčejný tunel, kterých jsou u nás desítky, ve světě tisíce. Zavrtají se pod zem, aby nerušily automobilový provoz.
Jenže tento pražský tunel si už v době, kdy ho na konci 70. let 20. století stavěli, vydobyl čestné lidové pojmenování Husákovo ticho. Byť v projektové dokumentaci i pozdějším označení nese nezáživný název Těšnovský tunel.
Husák o tom věděl
„Poprvé jsem o něm pochopitelně slyšel už v době, kdy se to začalo stavět, před ÚV kvůli tomu vzniklo i velké parkoviště, které tam dřív nebývalo,“ vzpomíná bývalý pracovník tehdejšího Ústředního výboru KSČ, který ve velké budově v osmdesátých letech působil. Původně patřila stavba prvorepublikovému Ministerstvu železnic ČSR a po roce 1989 se sem nastěhovalo Ministerstvo dopravy.
„Husákovo ticho se tomu říkalo běžně i po baráku (slangové funkcionářské označení ústředního výboru – pozn. autora) a samotný Gustáv Husák to věděl, a protože měl smysl pro humor, nijak ho to nepobuřovalo,“ vzpomíná bývalý stranický funkcionář.
Zadej Husákovo ticho, vyskočí Těšnovský tunel
Spojnice mezi nábřežím Ludvíka Svobody a Rohanským nábřežím, zavrtaná pod zem, přežívá v oficiálním pojmenování v mediálním zpravodajství, v dopravním zpravodajství Zelená vlna, ale obecný lid řidičský mu většinou jinak než Husákovo ticho neřekne.
Dokonce mapové navigace jsou na zlidovělý název připravené. Když do českých stránek Mapy.com nebo do Google Maps zadáte Husákovo ticho, naskočí oficiální název Těšnovský tunel.
Těšnovský tunel nevznikl proto, aby mohl generální tajemník a současně prezident v klidu přemítat o světlých zítřcích. V plánech na nové silnice a obchvaty, včetně magistrály přes centrum města, musela zmizet křižovatka Hlávkova mostu se silnicí vedoucí po nábřeží do Karlína. Provrtáním se pod zemí byl odstraněn problém, že by běžná nemimoúrovňová křižovatka zpomalovala proudy aut.
Když tunel bolí
Těšnovské Husákovo ticho funguje v režimu, jak se moderně říká, 24/7 a celých 365 dní. Uzavírá se jen třikrát v roce v rámci pravidelných běhů seriálu Runczech. Na jaře tady probíhají běžci půlmaratonu a maratonu, na podzim se konává ještě podvečerní desetikilometrový závod, který taky vede Husákovým tichem.
Ne každý běžec tunel miluje, přestože sice nejdřív do tunelu seběhne po mírném klesání, ale pak musí běžet do také mírného stoupání. Maratonská vzdálenost se sem dostane hned dvakrát. „Druhé Husákovo ticho už nic moc, jsou to do cíle necelé dva kilometry a podruhé to už fakt bolí,“ říká Martin, pravidelný účastník pražských maratonů, a tedy i znalec Husákova ticha ve chvílích, kdy tu auta nejezdí.