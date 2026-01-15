Praha 1 se rozhodla jít jinou cestou a jako první v Česku zakládá Komunitní mediační centrum. Jeho cílem je nabídnout obyvatelům odbornou pomoc při řešení konfliktů dřív, než skončí u policie nebo soudu. Centrum má zahájit provoz letos na jaře. „Chceme městskou část, kde se lidé umí domluvit, ne kde na sebe pokřikují. Komunitní mediace není slabost, je to cesta k silnějším vztahům,“ říká starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská.
Dobrovolné a zdarma
Praha 1 se dlouhodobě potýká se specifickými typy konfliktů typickými pro metropoli, jako jsou sousedské spory, napětí ve Společenství vlastníků jednotek, problémy s hlukem, krátkodobými pronájmy nebo sdílením veřejného prostoru. Podle Radoměřské jsou to situace, kde autoritativní zásah sice stanoví pravidla, ale neřeší vztahy. „U sousedských sporů navíc často nejde jen o to, kdo má pravdu, ale o to, že spolu lidé musí dál normálně žít. Autorita může věc posoudit a rozhodnout, to ale ještě neznamená, že konflikt skutečně skončil. Mediace pomáhá lidem začít se o věcech bavit a konkrétně se domluvit na tom, co by jim pomohlo, tedy nastavit pravidla spolupráce nebo soužití, která považují za vlastní, nikoli za vnucená. Právě proto mají takové dohody větší šanci fungovat v praxi,“ vysvětluje pro deník Metro Radoměřská.
Mediace podle ní bude dobrovolná a bezplatná. Jestliže ji některá ze stran odmítne, zůstávají otevřené jiné cesty řešení. „Pokud by se ukázalo, že někdo snaží mediační proces zneužít k oddalování řešení nebo k obstrukcím, mediátor má vždy možnost proces kdykoli ukončit,“ dodává starostka.
Vídeň, Barcelona, Paříž
Praha 1 není první evropské město, které se rozhodlo pracovat s konflikty systematicky. Inspiraci dost možná hledala v zahraničí, kde je komunitní mediace běžnou součástí městské politiky.
Ve Vídni funguje například program Wohnpartner, provozovaný městskou společností Wohnservice Wien, který pomáhá řešit konflikty v městských bytových domech. Cílem je, aby si obyvatelé dokázali spory řešit sami a aby se předešlo dlouhodobým sousedským válkám.
Na něj navazuje iniciativa Respekt – společně bezpečně, realizovaná ve spolupráci s bytovou společností Wiener Wohnen a policií, která kombinuje mediaci, komunitní setkávání a prevenci konfliktů v obytných čtvrtích.
Už od roku 2010 ve Vídni působí také Fair-play-teams, tedy vyškolené dvojice, které jsou přítomné přímo ve veřejném prostoru a jež pomáhají napětí řešit ještě před jeho eskalací.
Mediátoři přímo v terénu
Ještě dál jde Barcelona, kde je mediace dlouhodobě součástí městské politiky. Pod hlavičkou Ajuntament de Barcelona zde funguje síť veřejných služeb zaměřených na komunitní, sousedskou a interkulturní mediaci. Ty se věnují konfliktům v sousedstvích, sporům spojeným s bydlením, využíváním veřejného prostoru nebo soužitím v multikulturních čtvrtích. Mediátoři často působí přímo v terénu a spolupracují se školami, sociálními službami i místními organizacemi. Podobné programy fungují také v Paříži, Bruselu nebo Amsterdamu.
Mediace má limity
Zahraniční zkušenosti i česká praxe ale zároveň ukazují, že mediace není samospásná. Mediátor Petr Kmošek upozorňuje, že klíčovou roli hraje nejen kvalita mediátora, ale i prostředí, do kterého se lidé po mediaci vracejí. „Potřeba mediace často nevzniká primárně kvůli samotným sporům, ale kvůli vágnosti vedení, neochotě řešit skutečné příčiny problémů nebo snaze je dlouhodobě a cíleně vytěsňovat,“ vysvětluje pro deník Metro.
Pokud však svým měkkým, váhavým nebo nezúčastněným přístupem fakticky podporuje další eskalaci problémů, stává se podle Kmoška mediace zástupným krokem. „Zaměstnanci se po skončení mediace vracejí do prostředí, v němž se konflikt může znovu rozvinout, což se v praxi bohužel děje poměrně často. Ne každá mediace je tedy dlouhodobě účinná, a aby skutečně fungovala, vyžaduje na všech stranách ochotu přehodnotit pozice, role a očekávání a někdy i vlastní potřeby, touhy či ambice. Bez této změny zůstává mediace pouze dalším formálním procesem bez faktického dopadu,“ uzavírá.
Vzdělávací místo