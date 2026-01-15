Hádky pod kontrolou. Praha 1 otevře centrum pro řešení sousedských konfliktů

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:18
Praha 1 otevírá první komunitní mediační centrum v Česku. Bude zdarma. Sousedské spory, konflikty ve školách nebo neshody kolem využívání veřejného prostoru. To jsou situace, se kterými se obyvatelé center velkých měst potýkají denně a které běžné úřední postupy často řeší až ve chvíli, kdy jsou vyhrocené.

Starostka MČ Praha 1 Terezie Radoměřská | foto: ČTK

Praha 1 se rozhodla jít jinou cestou a jako první v Česku zakládá Komunitní mediační centrum. Jeho cílem je nabídnout obyvatelům odbornou pomoc při řešení konfliktů dřív, než skončí u policie nebo soudu. Centrum má zahájit provoz letos na jaře. „Chceme městskou část, kde se lidé umí domluvit, ne kde na sebe pokřikují. Komunitní mediace není slabost, je to cesta k silnějším vztahům,“ říká starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská.

Dobrovolné a zdarma

Praha 1 se dlouhodobě potýká se specifickými typy konfliktů typickými pro metropoli, jako jsou sousedské spory, napětí ve Společenství vlastníků jednotek, problémy s hlukem, krátkodobými pronájmy nebo sdílením veřejného prostoru. Podle Radoměřské jsou to situace, kde autoritativní zásah sice stanoví pravidla, ale neřeší vztahy. „U sousedských sporů navíc často nejde jen o to, kdo má pravdu, ale o to, že spolu lidé musí dál normálně žít. Autorita může věc posoudit a rozhodnout, to ale ještě neznamená, že konflikt skutečně skončil. Mediace pomáhá lidem začít se o věcech bavit a konkrétně se domluvit na tom, co by jim pomohlo, tedy nastavit pravidla spolupráce nebo soužití, která považují za vlastní, nikoli za vnucená. Právě proto mají takové dohody větší šanci fungovat v praxi,“ vysvětluje pro deník Metro Radoměřská.

Mediace podle ní bude dobrovolná a bezplatná. Jestliže ji některá ze stran odmítne, zůstávají otevřené jiné cesty řešení. „Pokud by se ukázalo, že někdo snaží mediační proces zneužít k oddalování řešení nebo k obstrukcím, mediátor má vždy možnost proces kdykoli ukončit,“ dodává starostka.

Vídeň, Barcelona, Paříž

Praha 1 není první evropské město, které se rozhodlo pracovat s konflikty systematicky. Inspiraci dost možná hledala v zahraničí, kde je komunitní mediace běžnou součástí městské politiky.

Ve Vídni funguje například program Wohnpartner, provozovaný městskou společností Wohnservice Wien, který pomáhá řešit konflikty v městských bytových domech. Cílem je, aby si obyvatelé dokázali spory řešit sami a aby se předešlo dlouhodobým sousedským válkám.

Na něj navazuje iniciativa Respekt – společně bezpečně, realizovaná ve spolupráci s bytovou společností Wiener Wohnen a policií, která kombinuje mediaci, komunitní setkávání a prevenci konfliktů v obytných čtvrtích.

Už od roku 2010 ve Vídni působí také Fair-play-teams, tedy vyškolené dvojice, které jsou přítomné přímo ve veřejném prostoru a jež pomáhají napětí řešit ještě před jeho eskalací.

Mediátoři přímo v terénu

Ještě dál jde Barcelona, kde je mediace dlouhodobě součástí městské politiky. Pod hlavičkou Ajuntament de Barcelona zde funguje síť veřejných služeb zaměřených na komunitní, sousedskou a interkulturní mediaci. Ty se věnují konfliktům v sousedstvích, sporům spojeným s bydlením, využíváním veřejného prostoru nebo soužitím v multikulturních čtvrtích. Mediátoři často působí přímo v terénu a spolupracují se školami, sociálními službami i místními organizacemi. Podobné programy fungují také v Paříži, Bruselu nebo Amsterdamu.

Mediace má limity

Zahraniční zkušenosti i česká praxe ale zároveň ukazují, že mediace není samospásná. Mediátor Petr Kmošek upozorňuje, že klíčovou roli hraje nejen kvalita mediátora, ale i prostředí, do kterého se lidé po mediaci vracejí. „Potřeba mediace často nevzniká primárně kvůli samotným sporům, ale kvůli vágnosti vedení, neochotě řešit skutečné příčiny problémů nebo snaze je dlouhodobě a cíleně vytěsňovat,“ vysvětluje pro deník Metro.

Pokud však svým měkkým, váhavým nebo nezúčastněným přístupem fakticky podporuje další eskalaci problémů, stává se podle Kmoška mediace zástupným krokem. „Zaměstnanci se po skončení mediace vracejí do prostředí, v němž se konflikt může znovu rozvinout, což se v praxi bohužel děje poměrně často. Ne každá mediace je tedy dlouhodobě účinná, a aby skutečně fungovala, vyžaduje na všech stranách ochotu přehodnotit pozice, role a očekávání a někdy i vlastní potřeby, touhy či ambice. Bez této změny zůstává mediace pouze dalším formálním procesem bez faktického dopadu,“ uzavírá.

Vzdělávací místo

  • Praha 1 si od Komunitního mediačního centra neslibuje jen řešení jednotlivých sporů, ale postupnou změnu přístupu ke konfliktům ve veřejném prostoru.
  • Vedle samotné mediace má centrum fungovat i jako vzdělávací instituce pro školy, spolky a veřejnost. Rozhodnutí o konkrétní lokalitě by mělo padnout během ledna.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Slepecká hůl zůstala v autobuse. Autobusák nechápal, vzal ji do ztrát a nálezů DPP

Nalezená slepecká hůl

V linkovém autobusu MHD na Jižním městě byla nalezena slepecká hůl. Fotografii i s informacemi publikoval autobusák Taddy na webu metro.cz, konkrétně v rubrice Hlídač.

15. ledna 2026  18:57

Slavný sklář v železnobrodském muzeu

ilustrační snímek

Muzeum a galerie firmy Detesk v Železném Brodě zve na retrospektivní výstavu věnovanou tvorbě významné sklářské osobnosti Antonínu Drobníkovi (1925-2007).

15. ledna 2026  18:49

Ve Starosedlském Hrádku se v sobotu uskuteční referendum o větrných elektrárnách

ilustrační snímek

Ve Starosedlském Hrádku na Příbramsku se v sobotu uskuteční referendum o umístění větrných elektráren na území obce. Větrníky tam chce vybudovat společnost...

15. ledna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Příprava stavby fotovoltaiky v Předenicích se zastavila, kraj s ní nesouhlasí

ilustrační snímek

Příprava stavby fotovoltaické elektrárny (FVE) na okraji Předenic na jižním Plzeňsku, kterou v říjnu odmítli občané v referendu a soud ho následně zneplatnil,...

15. ledna 2026  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NS odmítl dovolání Zdechovského proti rozhodnutí, že se má omluvit Němcovi

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) proti rozsudku, podle kterého se má omluvit za šíření obrázku s podobiznou...

15. ledna 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Klimatická změna a meteorologické extrémy dopadají i na čistá vědecká pracoviště

ilustrační snímek

Čistá vědecká pracoviště pociťují stále citelněji dopady klimatické změny, která přináší vyšší variabilitu klimatu i častější a výraznější meteorologické...

15. ledna 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Muzikál Bídníci se vrátí do Městského divadla Brno, premiéra bude příští víkend

ilustrační snímek

Muzikál Bídníci se vrátí na Hudební scénu Městského divadla Brno. Premiéru bude mít příští týden o víkendu. Inscenaci lámající divácké rekordy mohli lidé...

15. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Muzikál Bídníci se vrátí do Městského divadla Brno, premiéra bude příští víkend

ilustrační snímek

Muzikál Bídníci se vrátí na Hudební scénu Městského divadla Brno. Premiéru bude mít příští týden o víkendu. Inscenaci lámající divácké rekordy mohli lidé...

15. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Uvázal jí podprsenku kolem krku, vzpomínal Markovič. Druhý díl zavede diváky do Hloubětína

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Druhá řada série Metoda Markovič mapuje další slavný případ legendárního kriminalisty Jiřího Markoviče. Pokračování úspěšného seriálu se tentokrát inspirovalo skutečným vyšetřováním sériového vraha...

15. ledna 2026  18:07

Východočeské muzeum láká na výstavu palných zbraní i archeologickou expozici

ilustrační snímek

Největší letošní událostí, kterou připravuje Východočeské muzeum v Pardubicích, bude výstava Příběhy palných zbraní. Chystá ale i další výstavy, přednášky,...

15. ledna 2026  16:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Historická pumpa za Zvonařce zmizela. Kam? V Praze je desítky pump, ale téměř žádná není funkční. V rámci civilní obrany nechápu, že místo oprav jsou TSK (?) odstraňovány.

vydáno 15. ledna 2026

Barrandov.

Barrandov.

Lednová ranní mlha na Barrandově.

vydáno 15. ledna 2026  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.