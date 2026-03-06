„Za šest let jsem ještě něco takového nezažil,“ řekl serveru iDNES.cz správce mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze Aleš Strnad. Mluvil o posprejovaném mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
Média informovala o nacistickém symbolu, nicméně svastika, kterou pachatel na sloup nasprejoval, byla levotočivá. Nacistický symbol v podobě hákového kříže bývá stočen doprava.
Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí tři roky vězení za poškození cizí věci. Richard Hrdina redakci iDNES.cz sdělil, že policie po pachateli stále pátrá.