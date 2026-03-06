Hákový kříž zmizel z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Po vandalovi policie pátrá

Autor: Metro.cz
  22:00
Pracovníci specializované firmy odstranili z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze pomocí tlakové myčky a kartáčů hákový kříž, který je dílem neznámého vandala. Po něm policie stále pátrá.
Z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí odstranili nasprejované symboly....

Z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí odstranili nasprejované symboly. (6. března 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Neznámý pachatel posprejoval tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na...
Z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí odstranili nasprejované symboly....
Z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí odstranili nasprejované symboly....
Neznámý pachatel posprejoval tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na...
5 fotografií

„Za šest let jsem ještě něco takového nezažil,“ řekl serveru iDNES.cz správce mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze Aleš Strnad. Mluvil o posprejovaném mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Média informovala o nacistickém symbolu, nicméně svastika, kterou pachatel na sloup nasprejoval, byla levotočivá. Nacistický symbol v podobě hákového kříže bývá stočen doprava.

Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí tři roky vězení za poškození cizí věci. Richard Hrdina redakci iDNES.cz sdělil, že policie po pachateli stále pátrá.

CelĂ˝ Ĺľivot jsem zĹŻstala vÄ›rnĂˇ "dÄ›dinÄ›", Ĺ™Ă­kĂˇ stoletĂˇ lidovĂˇ umÄ›lkynÄ› PolĂˇÄŤkovĂˇ

Brigádníků

Brigádníků

Vyhozené elektrické spotřebiče na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích v ulici Brigádníků u hřiště.

vydáno 8. března 2026  17:25

Praha 1

Praha 1

Vynášení Motorany. Morana letos ostrouhala, protože kultura je na kolenou, útočí se na veřejnoprávná média, tlačí se na neziskovky... Pořádala Iniciativa FO'RU-UM.

vydáno 8. března 2026  17:25

