Pražské ulice, kavárny i obchody zaplní tento čtvrtek malí koledníci v halloweenských kostýmech. Jubilejní desátý ročník akce Halloween Trick-or-Treat for Charity propojí tradiční koledování s pomocí dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. Výtěžek poputuje na podporu SOS dětských vesniček.
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Akce se letos uskuteční od šestnácti do dvaceti hodin v sedmi pražských lokalitách. Koledníci vyrazí na Vinohrady, do Vršovic, na Žižkov, do Holešovic, Hostivaře, Horních Měcholup a na Barrandov. Čekat na ně bude téměř stovka stanovišť, která připravují zapojené podniky i jednotlivci. Princip je jednoduchý: děti v kostýmech obcházejí jednotlivá místa podle speciální halloweenské mapy, kde za koledu dostávají sladkosti.
„Do kasiček na oplátku přispívají drobnými částkami na pomoc svým vrstevníkům, kteří neměli tolik štěstí. Akce tak vedle zábavy a sousedského setkávání vede děti také k solidaritě a dobročinnosti,“ vysvětlují pro deník Metro organizátoři.
Z malé sousedské akce vyrostla tradice
Charitativní koledování založila v roce 2017 americká novinářka Dinah Richter-Spritzer, která žije v Praze. Původně šlo o komorní akci pro její děti a jejich kamarády z Vinohrad. Postupně se ale přidávala další stanoviště i rodiny a z několika desítek účastníků se staly stovky, později dokonce tisíce koledníků.
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V loňském roce se do akce zapojilo přibližně 1 800 dětí, kterým se podařilo vybrat téměř 300 tisíc korun. A to navzdory deštivému počasí.
„Chceme dětem ukázat, že i malá částka může pomoci někomu, kdo ji opravdu potřebuje,“ říká organizátorka Eva Horčičková. Jak dodává, desetikoruna od jednoho dítěte se může zdát jako zanedbatelný příspěvek, tisíce podobných dobrých skutků ale dokážou přinést skutečnou pomoc.
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Pomoc dětem, které ji potřebují
Charitativním partnerem akce jsou SOS dětské vesničky. Organizace pomáhá rodinám v krizi, u nichž hrozí, že by děti mohly být odebrány z rodinného prostředí. Dětem, které nemohou zůstat doma, poskytuje dočasné bezpečné zázemí v krizových centrech a podporuje i pěstounské rodiny. „Děti mají samozřejmě radost z vykoledovaných sladkostí, které nám každoročně věnují naši partneři, ale zároveň se učí myslet i na méně šťastné děti, zjišťují, že i darování jim může přinést hezký pocit,“ uvedla ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.
Více informací najdete na webu sos-vesnicky.cz.
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