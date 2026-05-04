Harry Potter míří do Prahy, fanoušci vstoupí do Bradavic už v srpnu. Známe podrobnosti

Marek Hýř
  10:45
Do Prahy míří svět, kde si můžete sáhnout na kouzla, která dosud existovala jen ve filmech nebo knihách. Putovní výstava Harry Potter: The Exhibition se otevře 6. srpna 2026 na výstavišti PVA EXPO Praha Letňany. Vstupenky jdou do prodeje už dnes.
Fanoušci už to dávno ví, teď je to ale oficiální. Harry Potter míří do Prahy! Výstava je označována za dosud nejrozsáhlejší putovní projekt věnovaný světu Harryho Pottera a filmovým příběhům z kouzelnického univerza. Po světě už přilákala více než čtyři miliony návštěvníků.

Expozice připomíná ikonické momenty, postavy i magická místa z filmové série Harry Potter, ale také z filmů Fantastická zvířata a z broadwayské inscenace Harry Potter and the Cursed Child. Návštěvníci se mohou zblízka podívat na autentické rekvizity a originální kostýmy a nahlédnout do zákulisí jejich vzniku. Výstava sází také na interaktivní technologie. Divák tak není jen pozorovatelem, ale stává se součástí příběhu.

Výstava vyzdvihuje ikonické momenty, postavy, prostředí i kouzelné bytosti tak, jak je znáte z filmových sérií o Harrym Potterovi.

Od knížky k filmu

Hned na začátku čeká na fanoušky první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců, uložené v trezoru inspirovaném bankou Gringottových. Následuje multimediální cesta „od první stránky až na filmové plátno“ doplněná literárními citáty a projekcemi.

Galerie Bradavického hradu nabídne setkání s Vrbu mlátičkou, mozkomory i Pobertovým plánkem, na němž se díky interaktivní technologii zobrazují jména návštěvníků. Ve Velké síni se promění roční období a galerie kolejí umožní prozkoumat všechny čtyři bradavické koleje – včetně prostoru s Moudrým kloboukem a vitrážemi s erby, které lákají k fotografování.

Namíchejte si lektvar

Chybět nebudou ani učebny plné rekvizit a digitálních prvků. Zájemci si vyzkoušejí míchání lektvarů, přesazování mandragory nebo souboj s bubákem pomocí digitální hůlky. V Hagridově chýši a Zapovězeném lese pak mohou vyvolat vlastního Patrona a setkat se s tvory, jako jsou kentauři či akromantule.

Součástí výstavy bude i tematický obchod s exkluzivní kolekcí suvenýrů – od oblečení a šperků až po čokoládové žabky či lahvový máslový ležák.

Harry Potter výstava v Letňanech

  • Výstava se slavnostně otevře prvním návštěvníkům již 6. srpna. Lístky jsou v prodeji od 4. května.
  • Akce se koná PVA EXPO Praha Letňany do 21. března 2027.
  • Vstupenka vyjde na 550 korun. Pro seniory je za 450 korun. Rodina (2+2) zaplatí 1790 korun.
  • Audioprůvodce, kde je 90 minut informací ze zákulisí, podrobných příběhů a rozšířeného obsahu expozice, vyjde na 100 korun. Výklad je i v češtině.
  • Více informací na webu výstavy.

