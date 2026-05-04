Fanoušci už to dávno ví, teď je to ale oficiální. Harry Potter míří do Prahy! Výstava je označována za dosud nejrozsáhlejší putovní projekt věnovaný světu Harryho Pottera a filmovým příběhům z kouzelnického univerza. Po světě už přilákala více než čtyři miliony návštěvníků.
Expozice připomíná ikonické momenty, postavy i magická místa z filmové série Harry Potter, ale také z filmů Fantastická zvířata a z broadwayské inscenace Harry Potter and the Cursed Child. Návštěvníci se mohou zblízka podívat na autentické rekvizity a originální kostýmy a nahlédnout do zákulisí jejich vzniku. Výstava sází také na interaktivní technologie. Divák tak není jen pozorovatelem, ale stává se součástí příběhu.
Od knížky k filmu
Hned na začátku čeká na fanoušky první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců, uložené v trezoru inspirovaném bankou Gringottových. Následuje multimediální cesta „od první stránky až na filmové plátno“ doplněná literárními citáty a projekcemi.
Galerie Bradavického hradu nabídne setkání s Vrbu mlátičkou, mozkomory i Pobertovým plánkem, na němž se díky interaktivní technologii zobrazují jména návštěvníků. Ve Velké síni se promění roční období a galerie kolejí umožní prozkoumat všechny čtyři bradavické koleje – včetně prostoru s Moudrým kloboukem a vitrážemi s erby, které lákají k fotografování.
Namíchejte si lektvar
Chybět nebudou ani učebny plné rekvizit a digitálních prvků. Zájemci si vyzkoušejí míchání lektvarů, přesazování mandragory nebo souboj s bubákem pomocí digitální hůlky. V Hagridově chýši a Zapovězeném lese pak mohou vyvolat vlastního Patrona a setkat se s tvory, jako jsou kentauři či akromantule.
Součástí výstavy bude i tematický obchod s exkluzivní kolekcí suvenýrů – od oblečení a šperků až po čokoládové žabky či lahvový máslový ležák.
Harry Potter výstava v Letňanech