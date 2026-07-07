Těžko uvěřitelných 29 let uplynulo od chvíli, kde poprvé vyšla kniha o malém kouzelníkovi. Harry Potter následně učaroval milionům fanouškům. Návštěva filmových studií nedaleko Londýna patří mezi povinnosti většiny obdivovatelů kouzelnické ságy. Cesta do Anglie ale není levný výlet. Také proto se pořádají výstavy, které putují po světě. Harry Potter: The Exhibition míří nyní i do Prahy.
Návštěvníci si zde zblízka prohlédnou oblečení Harryho Pottera, Hermiony Grangerové, Rona Weasleyho i dalších známých postav a objeví detaily, které na filmovém plátně často zanikly.
|
Harry Potter míří do Prahy, fanoušci vstoupí do Bradavic už v srpnu. Známe podrobnosti
Výstava nabídne také pohled do práce filmových kostymérů a představí, jak se podoba jednotlivých hrdinů v průběhu celé série vyvíjela.
Kouzla si můžete osahat
Součástí expozice budou i interaktivní stanoviště. Fanoušci si vyzkouší famfrpál, uvaří lektvar, přesadí mandragoru nebo prozkoumají všechny čtyři bradavické koleje. Chybět nebude ani první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců nebo projekce mapující cestu příběhu od knih až na filmové plátno.
Výstava bude v Letňanech otevřena od 6. srpna, vstupenky jsou již v prodeji.