Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Pavel Hrabica
Praha? Aha!
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které se objevovaly i v zahraničí, když skupiny s průvodci i bez nich čekávaly, než na ně dojde řada. Až po výměně „šéfů“ Hradu jsem se na kopec s katedrálou vydal.
Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

V Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha
Barevná krása u letohrádku královny Anny
Dříve platilo, že v teplákovce vyráželi na Hrad jen sovětští turisté. Časy se...
36 fotografií

Jak se může, nebo nemůže projevovat účty k symbolům státu. Po roce 1948 ovládly na delší dobu divadla i kulturní události montérky, holinky a rádiovky. V něčem se to vrací. Místo montérek jsou tepláky, místo holinek pantofle...

Dříve platilo, že v teplákovce vyráželi na Hrad jen sovětští turisté. Časy se mění.

Už zase běháme přes Hrad

Nebudu zastírat, že po posledních prezidentských volbách se do celého areálu vrátila nedefinovatelná atmosféra pohody. Potkáte tu cyklisty, kteří své bicykly jen tlačí, ale dříve věc nevídaná.

Záplavou turistických skupin se mihlo dokonce i pár běžců, kteří si přes všechny hradní nádvoří zkracují své každodenní tréninkové trasy. Nikdo na ně nepíská, aby zvolnili do „důstojného kroku“. Ani pejskaři ti nejsou (nebo alespoň při Dni otevřených dveří nebyli) vzácností.

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Hrad už nebrání ani běžcům.

Co vím, tuhle proměnu zaznamenalo víc známých, kteří předešlého pána Hradu, který se kymácel u korunovačních klenotů, nemuseli a byl to jeden z důvodů, nejen ony prohlídky, proč si na pár let vstup do sídla českých králů a prezidentů zakázali.

Tam, kam směřují kroky důležitých

Uplynulou sobotu 18. dubna 2026 nabídl prezident republiky domácím i zahraničních návštěvníkům další Den otevřených dveří. Na ten loňský dorazilo kolem přes šest tisíc zvědavců ze všech koutů země i světa. Tentokrát jich přišlo ještě o několik set více.

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. V deset hodin dopoledne končila fronta kousek od Toskánského paláce.

Už od ranních hodin se tvořila fronta před vstupem do reprezentačních prostor, která jinak lidé vídají jen na snímcích a v záběrech, když hlava státu jmenuje ministry nebo přijímá jiné hlavy jiných států.

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Dress code, který se vymyká běžnému návštěvnickému průměru.

Podobně jako při předcházejících akcích tohoto typu jsou sály, chodby, kabinety i salonky doslova načančané. V každé místnosti je přítomen buď uniformovaný voják Hradní stráže, nebo ve společenském obleku vyfiknutý pracovník Hradu. Kravata, vyleštěné černé boty, všechno ťip ťop, jak by se taky řeklo.

Fotka s prezidentským párem

Hned po vstupu do hradních prostor, kudy přicházejí hlavy pomazané i například vyznamenávaní k 28. říjnu, čekaly na první příchozí vytištěné portréty prezidentského páru, někteří se s fotografií fotili například ve Španělském sále.

Na příchozí čekala návštěvníky fotografie prezidentského páru.

Stranou pozornosti, byť se v tento den naplatilo ani tam, zůstala například věž Mihulka, kde je stálá expozice Hradní stráže. Na rozdíl od Starého paláce, kde je i Vladislavský sál a kde bývají vystaveny korunovační klenoty, kam se, podobně jako u hlavních reprezentačních prostor, také táhl hadovitý zástup.

V pantoflích, v kraťasech? Našinci i cizinci to neřeší

Jestliže se ve filmu Poslední aristokratka vyjadřuje kastelán hradu Kostka o návštěvnících památky pohrdlivě jako o muflonech, napadlo mě, co by musel říkat o těch, kteří si na Den otevřených dveří vyrazili snad rovnou z výčepu nebo z nákupu ve večerce. Pokud prezident zve na oficiální akce, pozvánka obvykle připomíná, jaký druh oděvu si má pozvaný vzít.

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Vítejte ve Španělském sále..

Což pro Den otevřených dveří neplatí, ale jistá míra sebereflexe by mnohým neškodila. Zdá se ale, že od doby, kdy si státní vyznamenání přišel do Španělského sálu převzít režisér Robert Sedláček ve svetru, zřejmě se to přeneslo i mezi veřejnost jako povolené pravidlo. Takže ušmudlané tričko a tepláky, naditá igelitka ze supermarketu, běžecké vystrojení, ustřihnuté džíny a umělohmotné pantofle, trekové batohy.

V Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Člověka napadne, zda by u bezpečnostních rámů při vstupu neměl stát i profesor společenského chování a oblékání a určovat, kdo je k prohlídce nádherných hradních prostor „schopen“ či „neschopen“. Bývávaly doby, kdy vás nepustili večer do vinárny bez kravaty, ale pohotové šatnářky vždy měly pár kousků v zásuvce a za desetikorunu ji pánům půjčovaly…

Den otevřených dveří 18. dubna 2026.

Návštěvníky pobíhající po hradních nádvořích v teplákových soupravách asi nikdo vykazovat z areálu nebude, ale za selekci předtím, než někoho pustí do těch nejnej salonů, bych se přimlouval.

P. S. Ve svetru na premiéry ve fracích

V roce 1992 se v Praze sešli premiéři evropských zemí na velkém zasedání. Pro jednoho z premiérů jsem tehdy zajišťoval fotodokumentaci z přijetí u Václava Havla. Ve Španělském sále Pražského hradu se ještě před recepcí konalo společné fotografování.

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Kousek od Letohrádku královny Anny jste narazili na královnu Annu (vpravo) a její dceru. Jejich oblečení se nedalo nic vytknout.

Ještě doznívala éra havlovských „prezidentských svetrů“. Není divu, že jsem byl jeden z několika málo fotografů, který ho měl taky. Na rozdíl od zahraničních kolegů, z nichž většina měla alespoň sako.

Nikdo nás u kontroly neomezoval, nikdo neřekl, „pane, jděte se převléct“. Upřímně doznám, že už během dlouhého čekání na premiéry a našeho prezidenta, jsem neměl ze svého vytahaného svetru dobrý pocit. Zvláště, když se pak na pódiu poskládala třicítka politiků ve fracích, včetně Václava Havla. Dodnes se za svůj tehdejší dress code stydím.

Den otevřených dveří 18. dubna 2026.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

OBRAZEM: Historické autobusy i ikonická Jawa. Nové muzeum v Mýtě lidi nadchlo

Obrovský zájem veřejnosti provázel sobotní zahájení návštěvnické sezony v novém...

Obrovský zájem veřejnosti provázel sobotní zahájení návštěvnické sezony v novém Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě. Kdo vydržel vystát dlouhou frontu, mohl si v bývalé zemědělské škole...

V rezervaci Meandry Smědé našli dobrovolníci při úklidu pneumatiky i matraci

ilustrační snímek

Pneumatiky, hasičskou hadici, napáječku pro krávy nebo třeba molitanovou matraci, objevili dobrovolníci při tradičním jarním úklidu v Přírodní rezervaci...

Vysázeli deset lip do Aleje parašutistů na připomínku výsadků do protektorátu

Vysázeli deset lip do Aleje parašutistů na připomínku výsadků do Protektorátu....

Dalších deset lip na památku československých válečných parašutistů vysázeli potomci příslušníků jejich rodin a zástupci vojenských veteránů v pietní aleji u cesty mezi osadou Střížov a městysem...

Svatý Jiří a skauting: Proč je patron stále aktuální také v současnosti

Se skauty za svatým Jiřím v Infocentru Praha 3

Každoročně 24. dubna si skauti po celém světě připomínají svého patrona, svatého Jiří. Postava rytíře, který podle legendy porazil draka, přitom není jen efektním obrazem z dějin křesťanské...

Na letišti ve Strakonicích havarovala paraglidistka. Přistála moc rychle

Žena se zranila při přistávání s motorovým paraglidem na letišti ve...

Čtyřiadvacetiletá žena se v sobotu večer zranila při přistávání s motorovým paraglidem na letišti ve Strakonicích. Utrpěla středně těžké zranění hlavy a ruky a byla převezena na ošetření do...

19. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Tak konečně dnešní noční déšť alespoň trochu osvěžil vše v přírodě i na cestách a hned se lépe dýchalo a procházelo po ulici i v parku.

vydáno 19. dubna 2026  13:04

Dvorecký most

Dvorecký most

Autobus na nově otevřeném Dvoreckém mostě

vydáno 19. dubna 2026  13:03

Dvorecký most

Dvorecký most

Tramvaj na novém Dvoreckém mostě

vydáno 19. dubna 2026  13:03

Dvorecký most

Dvorecký most

Cvičná jízda historické tramvaje po Dvoreckém mostě.

vydáno 19. dubna 2026  13:02

Na VMO Kohoutova v Brně se rekonstruují inženýrské sítě, na místě jsou objížďky

19. dubna 2026  12:24

Lanovky v Krkonoších od pondělí mimo provoz, na hřebeny jen pěšky

ilustrační snímek

Lanovky v Krkonoších od pondělí nepojedou. Turisté se na hřebeny nejvyšších českých hor v příštím týdnu ve všední dny dostanou jen pěšky. O víkendech bude dál...

19. dubna 2026  10:17,  aktualizováno  10:17

Na hradě v Ostravě bude k vidění mimořádná výstava hornického malíře Wünscheho

ilustrační snímek

V galerii Slezskoostravského hradu v Ostravě začne ve středu mimořádná výstava děl malíře Viléma Wünscheho Ze života horníkova. Wünsche se soustředil především...

19. dubna 2026  10:16,  aktualizováno  10:16

