Havarijní oprava kanalizace omezí MHD. Mezi Malovankou a Bílou Horou nepojedou tramvaje

Tereza Šimurdová
  12:13
Tramvajová doprava v západní části Prahy čeká dočasné omezení. Kvůli havarijní opravě kanalizace na Vypichu nebude od 1. do 17. dubna 2026 jezdit tramvaj v úseku Malovanka – Bílá Hora. Spojení zajistí náhradní autobusy, cestující ale musí počítat se zdržením.

Opilec na zastávce Marjánka ohrožoval osazenstvo tramvaje, zakročil proti němu policista v civilu, dokonce použil varovný výstřel. (21. října 2024) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V metropoli nebude od středy na dva týdny jezdit tramvaj v úseku mezi Malovankou a Bílá Hora. Dopravní podnik proto zavádí náhradní autobusové linky a upravuje trasy několika vytížených spojů. Výluka se dotkne každodenního dojíždění tisíců lidí a může prodloužit cestovní časy zejména ve špičkách.

Tramvaje končí na Malovance

Dotčené tramvajové linky 22, 25 a 97 budou ve směru z centra ukončeny v zastávce Malovanka. Úsek dále směrem na Bílou Horu bude po dobu výluky obsluhován náhradní autobusovou dopravou. Dopravní podnik zavádí linky X22 a X97, které zajistí spojení v celé vyloučené trase.

Zastávky směr Bílá Hora:

    • Malovanka – nástup: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • Marjánka: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • Drinopol: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • U Kaštanu: v ulici Bělohorské, u hrany chodníku, 5 metrů před úrovní označníku zastávky tramvají,
    • Břevnovský klášter: v ulici Bělohorské, v parkovacím pruhu, 7 metrů před úrovní označníku zastávky tramvají,
    • Říčanova: v ulici Bělohorské, přibližně 20 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, v zastávce určené pro NAD
    • Vypich: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • Obora Hvězda: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Malý Břevnov: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Bílá Hora: výstupní: v ulici Zličínské, ve výstupní zastávce linky číslo 168

Zastávky směr směr Malovanka:

    • Bílá Hora: nástupní: v ulici Zličínské, v nástupní zastávce linky číslo 168
    • Malý Břevnov: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Obora Hvězda: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Vypich: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají zastávka přemístěna přibližně o 30 metrů zpět proti směru jízdy
    • Říčanova: v ulici Bělohorské, přibližně140 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, v zastávce určené pro NAD
    • Břevnovský klášter: v ulici Bělohorské, přibližně 40 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají,
    • U Kaštanu: v ulici Bělohorské,
    • Drinopol: v ulici Bělohorské, přibližně 80 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, 5 metrů před křižovatkou s ulici Kochanovou,
    • Marjánka: v ulici Bělohorské, přibližně 25 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, 6 m před křižovatkou s ulici Liborovou,
    • Malovanka – výstupní: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají.

Tramvaje nejezdí ani na Hrad

Obyvatelé Prahy i turisté směřující na Pražský hrad se musí připravit i na další omezení dopravy. Od minulého týdne je totiž přerušen provoz tramvají v úseku mezi Chotkovy sady a Brusnice z důvodu rekonstrukce. Cesta k jedné z nejnavštěvovanějších památek v Česku se tak pro pěší návštěvníky znatelně prodlužuje. Na zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek tramvaje zavítají opět až 17. července.

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Vrtulník využít nemohli, zraněného dělníka snesli z rozestavěného domu pomocí jeřábu

Pacienta uložili do transportní vany a za nepřetržité monitorace životních...

Netradiční zásah mají za sebou českobudějovičtí záchranáři a hasiči. V pátek vyjeli k dělníkovi, který se zranil při pádu na stavbě bytového domu. Z ochozu vysoko nad zemí ho snesli za pomoci jeřábu,...

30. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

VIDEO: Kopl mě do hlavy? V Řevnicích vyprošťovali daňky zamotané do sítě

Dramatická záchrana. Daňci se zamotali parožím do sítě

Pracovníci zdravotní služby společnosti Trans Hospital Plus se dnes ráno souhrou náhod ocitli u záchrany dvou daňků v Řevnicích. Samci se tam parožím zamotali do sítě. Posádku, která se pohybovala...

30. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Počet nemocných v Olomouckém kraji klesá, na Prostějovsku je však stále vysoký

ilustrační snímek

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními začal v Olomouckém kraji klesat již výrazněji, hygienici nyní evidují 1351 případů na 100. 000 obyvatel, což je...

30. března 2026  12:14,  aktualizováno  12:14

České Budějovice postaví na Složišti pumptrackovou dráhu pro děti

ilustrační snímek

České Budějovice postaví v areálu Složiště další pumptrackovou dráhu. Bude sloužit především dětem do deseti let. Město ji vybuduje vedle současné pumptrackové...

30. března 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vedení Pardubic vysadilo strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy

VedenĂ­ Pardubic vysadilo strom ke 170. vĂ˝roÄŤĂ­ pardubickĂ© dostihovĂ© drĂˇhy

Členové vedení Pardubic dnes vysadili památeční strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy. K jeho kořenům zakopali láhev s pozdravem budoucím generacím...

30. března 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Náchod zahájí obnovu lázeňského parku v Bělovsi za více než 72 milionů korun

ilustrační snímek

Město Náchod dnes podepsalo se společností STAKO Červený Kostelec smlouvu na obnovu lázeňského parku v areálu Velkých lázní v městské části Běloves. Na rozloze...

30. března 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

Nerezignuji, prohlásil karvinský primátor Wolf. Vinu ve fotbalové aféře odmítá

Primátor Karviné Jan Wolf na tiskové konferenci, při které se vyjadřoval ke...

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu...

30. března 2026  13:42

Konflikt opilců v baru. Recidivista při hádce tasil nůž a pobodal soka

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály o víkendu v jednom z barů v Olomouci. Dva opilí muži se tam pohádali a jeden následně zaútočil na druhého nožem. Posléze vyšlo najevo, že násilného zločinu se nedopustil...

30. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:38

Letiště Václava Havla uzavírá hlavní dráhu. Lidé se opět musí připravit na hluk nad městem

Letiště Praha

Pražské letiště zahájilo rozsáhlé stavební práce v okolí hlavní ranveje, která bude až do poloviny srpna mimo provoz. Letecký provoz se přesouvá na vedlejší dráhu, což výrazně ovlivní obyvatele hustě...

30. března 2026  13:33

Velikonoce s Miškusem Velikonoce s Miškusem. Velikonoční nálada panovala celé nedělní odpoledne v areálu hostince Pod Vrbou v Miškovicích, které jsou součástí městské části Praha-Čakovice. Zúčastnění...

vydáno 30. března 2026  13:32

Dolní Šárka

Dolní Šárka

Znovu jezdí retrobus na lince K, z důvodu rekonstrukcí na části trasy je veden přes Šárecké údolí.

vydáno 30. března 2026  13:31

