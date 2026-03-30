Havarijní oprava kanalizace omezí pražskou MHD. K Bílé hoře nepojedou tramvaje

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:08
Tramvajová doprava v západní části Prahy čeká dočasné omezení. Kvůli havarijní opravě kanalizace na Vypichu nebude od 1. do 17. dubna 2026 jezdit tramvaj v úseku Malovanka – Bílá Hora. Spojení zajistí náhradní autobusy, cestující ale musí počítat se zdržením.
V metropoli nebude od středy na dva týdny jezdit tramvaj v úseku mezi Malovankou a Bílá Hora. Dopravní podnik proto zavádí náhradní autobusové linky a upravuje trasy několika vytížených spojů. Výluka se dotkne každodenního dojíždění tisíců lidí a může prodloužit cestovní časy zejména ve špičkách.

Tramvaje končí na Malovance

Dotčené tramvajové linky 22, 25 a 97 budou ve směru z centra ukončeny v zastávce Malovanka. Úsek dále směrem na Bílou Horu bude po dobu výluky obsluhován náhradní autobusovou dopravou. Dopravní podnik zavádí linky X22 a X97, které zajistí spojení v celé vyloučené trase.

Zastávky směr Bílá Hora:

    • Malovanka – nástup: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • Marjánka: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • Drinopol: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • U Kaštanu: v ulici Bělohorské, u hrany chodníku, 5 metrů před úrovní označníku zastávky tramvají,
    • Břevnovský klášter: v ulici Bělohorské, v parkovacím pruhu, 7 metrů před úrovní označníku zastávky tramvají,
    • Říčanova: v ulici Bělohorské, přibližně 20 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, v zastávce určené pro NAD
    • Vypich: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • Obora Hvězda: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Malý Břevnov: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Bílá Hora: výstupní: v ulici Zličínské, ve výstupní zastávce linky číslo 168

Zastávky směr směr Malovanka:

    • Bílá Hora: nástupní: v ulici Zličínské, v nástupní zastávce linky číslo 168
    • Malý Břevnov: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Obora Hvězda: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Vypich: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají zastávka přemístěna přibližně o 30 metrů zpět proti směru jízdy
    • Říčanova: v ulici Bělohorské, přibližně140 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, v zastávce určené pro NAD
    • Břevnovský klášter: v ulici Bělohorské, přibližně 40 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají,
    • U Kaštanu: v ulici Bělohorské,
    • Drinopol: v ulici Bělohorské, přibližně 80 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, 5 metrů před křižovatkou s ulici Kochanovou,
    • Marjánka: v ulici Bělohorské, přibližně 25 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, 6 m před křižovatkou s ulici Liborovou,
    • Malovanka – výstupní: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají.

Tramvaje nejezdí ani na Hrad

Obyvatelé Prahy i turisté směřující na Pražský hrad se musí připravit i na další omezení dopravy. Od minulého týdne je totiž přerušen provoz tramvají v úseku mezi Chotkovy sady a Brusnice z důvodu rekonstrukce. Cesta k jedné z nejnavštěvovanějších památek v Česku se tak pro pěší návštěvníky znatelně prodlužuje. Na zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek tramvaje zavítají opět až 17. července.

D8 byla kvůli nehodě na Ústecku ve směru na Německo zavřená skoro 12 hodin

ilustrační snímek

Téměř 12 hodin byla uzavřená dálnice D8 na 89,5. kilometru ve směru na Německu kvůli pondělní nehodě tří kamionů u Petrovic na Ústecku. Provoz se obnovil podle...

31. března 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

D8 byla kvůli nehodě na Ústecku ve směru na Německo zavřená skoro 12 hodin

ilustrační snímek

Téměř 12 hodin byla uzavřená dálnice D8 na 89,5. kilometru ve směru na Německu kvůli pondělní nehodě tří kamionů u Petrovic na Ústecku. Provoz se obnovil podle...

31. března 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

