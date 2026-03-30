Havarijní oprava kanalizace omezí pražskou MHD. K Bílé hoře nepojedou tramvaje

Tereza Šimurdová
  17:08
Tramvajová doprava v západní části Prahy čeká dočasné omezení. Kvůli havarijní opravě kanalizace na Vypichu nebude od 1. do 17. dubna 2026 jezdit tramvaj v úseku Malovanka – Bílá Hora. Spojení zajistí náhradní autobusy, cestující ale musí počítat se zdržením.

V metropoli nebude od středy na dva týdny jezdit tramvaj v úseku mezi Malovankou a Bílá Hora. Dopravní podnik proto zavádí náhradní autobusové linky a upravuje trasy několika vytížených spojů. Výluka se dotkne každodenního dojíždění tisíců lidí a může prodloužit cestovní časy zejména ve špičkách.

Tramvaje končí na Malovance

Dotčené tramvajové linky 22, 25 a 97 budou ve směru z centra ukončeny v zastávce Malovanka. Úsek dále směrem na Bílou Horu bude po dobu výluky obsluhován náhradní autobusovou dopravou. Dopravní podnik zavádí linky X22 a X97, které zajistí spojení v celé vyloučené trase.

Zastávky směr Bílá Hora:

    • Malovanka – nástup: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • Marjánka: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • Drinopol: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • U Kaštanu: v ulici Bělohorské, u hrany chodníku, 5 metrů před úrovní označníku zastávky tramvají,
    • Břevnovský klášter: v ulici Bělohorské, v parkovacím pruhu, 7 metrů před úrovní označníku zastávky tramvají,
    • Říčanova: v ulici Bělohorské, přibližně 20 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, v zastávce určené pro NAD
    • Vypich: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
    • Obora Hvězda: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Malý Břevnov: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Bílá Hora: výstupní: v ulici Zličínské, ve výstupní zastávce linky číslo 168

Zastávky směr směr Malovanka:

    • Bílá Hora: nástupní: v ulici Zličínské, v nástupní zastávce linky číslo 168
    • Malý Břevnov: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Obora Hvězda: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
    • Vypich: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají zastávka přemístěna přibližně o 30 metrů zpět proti směru jízdy
    • Říčanova: v ulici Bělohorské, přibližně140 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, v zastávce určené pro NAD
    • Břevnovský klášter: v ulici Bělohorské, přibližně 40 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají,
    • U Kaštanu: v ulici Bělohorské,
    • Drinopol: v ulici Bělohorské, přibližně 80 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, 5 metrů před křižovatkou s ulici Kochanovou,
    • Marjánka: v ulici Bělohorské, přibližně 25 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, 6 m před křižovatkou s ulici Liborovou,
    • Malovanka – výstupní: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají.

Tramvaje nejezdí ani na Hrad

Obyvatelé Prahy i turisté směřující na Pražský hrad se musí připravit i na další omezení dopravy. Od minulého týdne je totiž přerušen provoz tramvají v úseku mezi Chotkovy sady a Brusnice z důvodu rekonstrukce. Cesta k jedné z nejnavštěvovanějších památek v Česku se tak pro pěší návštěvníky znatelně prodlužuje. Na zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek tramvaje zavítají opět až 17. července.

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Vaše fotky z Prahy

Další fotky



Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Jablonec odkoupí problémovou ubytovnu za 46 milionů, přestaví ji na byty

Vážně zraněného sedmapadesátiletého muže odvezli ve středu 10. prosince 2025...

Za problémovou ubytovnu Neptun zaplatí Jablonec nad Nisou maximálně 46,17 milionu korun, vlastník chtěl za budovu původně 68 milionů. Zastupitelé v pondělí na mimořádném jednání schválili odkoupení...

30. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

V centru pozornosti jsou nejnovější průlomové objevy

30. března 2026  17:47

Výstava Adamovo ucho přiblíží v Pardubicích uměleckou cestu Petra Veselého

ilustrační snímek

Tvorbu malíře, básníka a pedagoga Petra Veselého představí Galerie Univerzity Pardubice. Výstava s názvem Adamovo ucho mapuje jeho uměleckou cestu, uvedla...

30. března 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Zlínský kraj si kvůli dotaci pro FC Zlínsko nechá zpracovat právní analýzu

ilustrační snímek

Zlín 30. března (ČTK) -- Zlínský kraj si nechá zpracovat právní analýzu, která posoudí případná rizika spojená s vyplacením dotace pro spolek FC Zlínsko v...

30. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Radní Podzimek řídil opilý, kolegové tlačí na rezignaci. Je to červená, vzkazují

Mimořádné zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje. Zleva nahoře Jiří Crha...

Nejnovější problém může jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS) vyjít pořádně draho. Zatímco všechny své předchozí potíže nakupené za poslední rok...

30. března 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Mladá Boleslav vypsala tendr na dopravní hřiště, polovinu zaplatí kraj

ilustrační snímek

Mladá Boleslav chce letos začít stavět multifunkční dopravní hřiště v areálu krajské střední školy v Jičínské ulici. Minulý týden město vyhlásilo na zakázku s...

30. března 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Pražané mění návyky, do sběrných dvorů chodí častěji. Metropole rozšiřuje speciální reuse pointy

Sběrné dvory Pražských služeb jsou trendy, každý rok přijímají desítky tisíc...

Pražané začínají uklízet efektivněji a zodpovědněji. Data Pražské služby ukazují rekordní návštěvnost sběrných dvorů a rostoucí zájem o opětovné využití věcí. Metropole proto posiluje síť takzvaných...

30. března 2026  17:30

Těžební aktiva Tulkubaš a Kyzyltaš: Prohlášení skupiny investorů

30. března 2026  17:24

Nemocnice v Novém Bydžově bude mít nový stravovací provoz za 76 milionů Kč

ilustrační snímek

Krajští zastupitelé dnes souhlasili s financováním plánované rekonstrukce stravovacího provozu nemocnice v Novém Bydžově na Královéhradecku za předpokládaných...

30. března 2026  15:40,  aktualizováno  16:39

Plzeň po Velikonocích zahájí stavbu tří plovoucích mol na Boleveckém rybníku

ilustrační snímek

Plzeň začne po Velikonocích stavět tři plovoucí mola na Velkém boleveckém rybníku. Největší z nich bude určeno hlavně pro slunění, dvě menší pro milovníky...

30. března 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Dálnice D8 ve směru na Německo je před hranicemi kvůli nehodě kamionů zavřena

ilustrační snímek

Dálnice D8 u hranic ve směru na Německo je kvůli nehodě tří kamionů uzavřena. Informovala o tom policie na síti X. Objízdná trasa pro osobní dopravu vede přes...

30. března 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

VIDEO: Řidič za jízdy ztrácel náklad. Gauč přistál těsně před policejním vozem

Řidič za jízdy ztrácel náklad. Gauč přistál těsně před policejním vozem

Pardubičtí policisté se v předchozích dnech setkali s nečekaným překvapením na silnici I/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Těsně před jejich služebním vozem totiž přistál gauč, jehož části řidič...

30. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.