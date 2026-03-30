V metropoli nebude od středy na dva týdny jezdit tramvaj v úseku mezi Malovankou a Bílá Hora. Dopravní podnik proto zavádí náhradní autobusové linky a upravuje trasy několika vytížených spojů. Výluka se dotkne každodenního dojíždění tisíců lidí a může prodloužit cestovní časy zejména ve špičkách.
Tramvaje končí na Malovance
Dotčené tramvajové linky 22, 25 a 97 budou ve směru z centra ukončeny v zastávce Malovanka. Úsek dále směrem na Bílou Horu bude po dobu výluky obsluhován náhradní autobusovou dopravou. Dopravní podnik zavádí linky X22 a X97, které zajistí spojení v celé vyloučené trase.
Zastávky směr Bílá Hora:
- Malovanka – nástup: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
- Marjánka: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
- Drinopol: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
- U Kaštanu: v ulici Bělohorské, u hrany chodníku, 5 metrů před úrovní označníku zastávky tramvají,
- Břevnovský klášter: v ulici Bělohorské, v parkovacím pruhu, 7 metrů před úrovní označníku zastávky tramvají,
- Říčanova: v ulici Bělohorské, přibližně 20 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, v zastávce určené pro NAD
- Vypich: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají
- Obora Hvězda: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
- Malý Břevnov: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
- Bílá Hora: výstupní: v ulici Zličínské, ve výstupní zastávce linky číslo 168
Zastávky směr směr Malovanka:
- Bílá Hora: nástupní: v ulici Zličínské, v nástupní zastávce linky číslo 168
- Malý Břevnov: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
- Obora Hvězda: v ulici Bělohorské, v zastávce linky číslo 347
- Vypich: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají zastávka přemístěna přibližně o 30 metrů zpět proti směru jízdy
- Říčanova: v ulici Bělohorské, přibližně140 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, v zastávce určené pro NAD
- Břevnovský klášter: v ulici Bělohorské, přibližně 40 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají,
- U Kaštanu: v ulici Bělohorské,
- Drinopol: v ulici Bělohorské, přibližně 80 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, 5 metrů před křižovatkou s ulici Kochanovou,
- Marjánka: v ulici Bělohorské, přibližně 25 metrů za úrovní označníku zastávky tramvají, 6 m před křižovatkou s ulici Liborovou,
- Malovanka – výstupní: v ulici Bělohorské, v zastávce tramvají.
Tramvaje nejezdí ani na Hrad
Obyvatelé Prahy i turisté směřující na Pražský hrad se musí připravit i na další omezení dopravy. Od minulého týdne je totiž přerušen provoz tramvají v úseku mezi Chotkovy sady a Brusnice z důvodu rekonstrukce. Cesta k jedné z nejnavštěvovanějších památek v Česku se tak pro pěší návštěvníky znatelně prodlužuje. Na zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek tramvaje zavítají opět až 17. července.