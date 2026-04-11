Dvoudenní program připomene československý protinacistický odboj a především operaci Anthropoid, při níž parašutisté zaútočili na Reinharda Heydricha v květnu 1942.
Heydrichův mercedes i Spitfire
Největším lákadlem bude sobotní vystavení historického vozu před Kulturním domem Ládví. Právě v tomto automobilu byl Heydrich 27. května 1942 smrtelně zraněn při vojenské akci, kterou provedli českoslovenští parašutisté.
Vedle vozu bude vystavena také replika slavného britského stíhacího letounu Supermarine Spitfire, na němž bojovali i českoslovenští letci v RAF.
Sobota nabídne i rekonstrukci samotného útoku v rámci natáčení filmu „Ležáky – Atentát na Heydricha“ u depa Hloubětín. Následovat bude setkání s herci a tvůrci.
Přednášky, knihy i Norimberk
Program odstartuje už v pátek přednáškami historiků o domácím odboji po atentátu a o výsadku Benjamin. Součástí bude také křest nové knihy historika Pavla Černého, která uzavírá trilogii o štábním kapitánovi Václavu Morávkovi.
V sobotu se návštěvníci mohou těšit na autorská čtení, prezentace nových publikací s tematikou druhé světové války, módní přehlídku inspirovanou obdobím let 1920 až 1950 nebo přednášku o pátrání po hromadných hrobech na Ďáblickém hřbitově.
Večer zakončí vystoupení skupiny Taxmeni a promítání filmu Norimberk.
Premiéru bude mít také speciální pivo „Pobožný střelec“, které pro tuto příležitost připravil pivovar Cobolis.
Den Jana Kubiše a unikátní dopis
Program se propojí i s dalšími pietními akcemi. V Památníku národního útlaku a odboje v Panenské Břežany proběhne 23. května šestý ročník Dne Jana Kubiše.
Návštěvníci zde uvidí unikátní dopis parašutisty Jan Kubiš adresovaný Marii Žilanové, odeslaný z Prahy 14. května 1942 – necelé dva týdny před atentátem. Přístupný bude i tzv. dolní zámek, odkud Heydrich vyrazil na svou poslední cestu do Prahy.
Kompletní program připomínkových akcí naleznete na webu Prahy 8.