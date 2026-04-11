Heydrichův mercedes či pivo Pobožný střelec. Praha 8 připomene protinacistický odboj

Autor: Metro.cz
  18:11
Originální mercedes, v němž zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich absolvoval svou poslední jízdu, bude poprvé k vidění v Praze. Ve dnech 22. a 23. května 2026 jej veřejnosti představí akce Anthropoid a odboj v Praze 8. Vstup je zdarma.

Zrenovovaný Mercedes 320B (W 142 II.) z roku 1937, v němž jezdil Reinhard Heydrich a na které 27. května 1942 zaútočili Jan Kubiš a Josef Gabčík z operace Anthropoid. | foto: Praha 8

Dvoudenní program připomene československý protinacistický odboj a především operaci Anthropoid, při níž parašutisté zaútočili na Reinharda Heydricha v květnu 1942.

Heydrichův mercedes i Spitfire

Největším lákadlem bude sobotní vystavení historického vozu před Kulturním domem Ládví. Právě v tomto automobilu byl Heydrich 27. května 1942 smrtelně zraněn při vojenské akci, kterou provedli českoslovenští parašutisté.

Vedle vozu bude vystavena také replika slavného britského stíhacího letounu Supermarine Spitfire, na němž bojovali i českoslovenští letci v RAF.

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Sobota nabídne i rekonstrukci samotného útoku v rámci natáčení filmu „Ležáky – Atentát na Heydricha“ u depa Hloubětín. Následovat bude setkání s herci a tvůrci.

Přednášky, knihy i Norimberk

Program odstartuje už v pátek přednáškami historiků o domácím odboji po atentátu a o výsadku Benjamin. Součástí bude také křest nové knihy historika Pavla Černého, která uzavírá trilogii o štábním kapitánovi Václavu Morávkovi.

V sobotu se návštěvníci mohou těšit na autorská čtení, prezentace nových publikací s tematikou druhé světové války, módní přehlídku inspirovanou obdobím let 1920 až 1950 nebo přednášku o pátrání po hromadných hrobech na Ďáblickém hřbitově.

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Večer zakončí vystoupení skupiny Taxmeni a promítání filmu Norimberk.

Premiéru bude mít také speciální pivo „Pobožný střelec“, které pro tuto příležitost připravil pivovar Cobolis.

Den Jana Kubiše a unikátní dopis

Program se propojí i s dalšími pietními akcemi. V Památníku národního útlaku a odboje v Panenské Břežany proběhne 23. května šestý ročník Dne Jana Kubiše.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Návštěvníci zde uvidí unikátní dopis parašutisty Jan Kubiš adresovaný Marii Žilanové, odeslaný z Prahy 14. května 1942 – necelé dva týdny před atentátem. Přístupný bude i tzv. dolní zámek, odkud Heydrich vyrazil na svou poslední cestu do Prahy.

Kompletní program připomínkových akcí naleznete na webu Prahy 8.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Heydrichův mercedes či pivo Pobožný střelec. Praha 8 připomene protinacistický odboj

Zrenovovaný Mercedes 320B (W 142 II.) z roku 1937, v němž jezdil Reinhard...

Originální mercedes, v němž zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich absolvoval svou poslední jízdu, bude poprvé k vidění v Praze. Ve dnech 22. a 23. května 2026 jej veřejnosti představí akce...

11. dubna 2026  18:11

Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi

Na Václavském náměstí se setkali účastníci Pochodu pro život s odpůrci, kteří...

V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten vyrazil z Hradčanského náměstí v...

11. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  18:02

V Životicích vyroste větrná elektrárna. Investor pro obec slibuje i energii zdarma

Ve větrné elektrárně ve Věžnici se uskutečnil den otevřených dveří.

V Životicích na jižním Plzeňsku se v referendu přes 77 procent voličů vyjádřilo pro výstavbu větrné elektrárny. V sobotu to řekl starosta Jiří Kočí (SNK Životice). V referendu se občané měli vyjádřit...

11. dubna 2026  17:52

Nehoda u Dubé na Českolipsku. Motocyklistka nepřežila srážku s autem

Ilustrační snímek

Po srážce s osobním autem zemřela v sobotu odpoledne motocyklistka u města Dubá na Českolipsku. Záchranáři se ji snažili několik desítek minut resuscitovat. Pacientka však vážným zraněním podlehla.

11. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  17:44

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře představuje práce konstruktivistů

Více než sedm desítek děl českých konstruktivistů Milana Mölzera, Františka Kyncla a Jiřího Hilmara představuje nová výstava, která v neděli začne v Galerii...

11. dubna 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Na jedné kalamitě jsme vydělali, druhá nás sejmula, popisuje majitel lesní školky

Majitel lesní školky v Branticích na Krnovsku Patrik Barnet (4. dubna 2026)

Nahoru a dolů. Jako na vlnách opravdové sinusoidy si musí připadat Patrik Barnet, majitel lesní školky v Branticích na Krnovsku. Vždy, když se firmě začalo trochu dařit, přišla nějaká pohroma. Na...

11. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Slavnostní zahájení sobotního festivalu Kampa střed světa.

vydáno 11. dubna 2026  16:46

Statek Šmukýřka v Praze 5-Košířích již několik desetiletí chátrá. Nachází se na konečné autobusy linky 123 "Šmukýřka“.Je to příklad bídy a utrpení. Hlavně, že je vedle stavby Alzabox. Bohužel oprava...

vydáno 11. dubna 2026  16:46

Pro čtyři podezřelé z výbuchu bankomatů a krádeže peněz šla policie se zásahovkou

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtveřici, kterou podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici. Policie to oznámila na síti X.

11. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:43

Začala obnova domů s pečovatelskou službou u cvilínského nádraží v Krnově

ilustrační snímek

Krnovská radnice zahájila opravu přízemích prostor domů s pečovatelskou službou u cvilínského nádraží, které v září 2024 vážně poškodila povodeň. Už dříve v...

11. dubna 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Statek Šmukýřka v Praze 5-Košířích již několik desetiletí chátrá. Nachází se na konečné autobusy linky 123 "Šmukýřka“.Je to příklad bídy a utrpení. Hlavně, že je vedle stavby Alzabox. Bohužel oprava...

vydáno 11. dubna 2026  16:26

Statek Šmukýřka v Praze 5-Košířích již několik desetiletí chátrá. Nachází se na konečné autobusy linky 123 "Šmukýřka".Je to příklad bídy a utrpení. Hlavně, že je vedle stavby Alzabox. Bohužel oprava...

vydáno 11. dubna 2026  16:25

