Do metropole se vrací Khamoro, největší romský festival na světě. Dvacátý osmý ročník, který se bude konat od neděle 24. května do soboty 30. května 2026, nabídne celkem sedm koncertů různých žánrů a na dvě desítky doprovodných akcí.
Už od roku 1999 ho pořádají organizace Slovo 21 a Studio Production Saga. Záštitu nad letošním ročníkem převzal prezident České republiky Petr Pavel.
Prestiž i párty na Střeleckém ostrově
„Je až neuvěřitelné, že se Khamoro podařilo udržet skoro třicet let. Nebylo to vždy jednoduché. O to víc si vážíme toho, že má dnes festival silné jméno i velkou prestiž, mimo jiné v zahraničí. Ale tím největším důvodem, proč to všechno děláme, zůstává něco jiného. Když vidíte, jak spolu na parketu tančí Romové, Češi i cizinci z celého světa. Všichni pohromadě a bez rozdílů. To je pro nás ta největší odměna,“ říká producent a hlavní dramaturg festivalu Džemil Silajdžić.
- Festival s mottem Khamoro (sluníčko) svítí pro každého odstartuje 24. května Khamoro párty na Střeleckém ostrově.
- Na koncertě současné romské hudby vystoupí interpreti z Česka – skupina Kaminiko, zpěvačka legendární skupiny Kale Natálie Kuchárová, funková kapela 4Gypsy Soul a zpěvák Ladix B.
„Chceme ukázat, že romští hudebníci nezůstávají jen u tradiční muziky, ale dobývají i pole popu, rapu, funky a dalších moderních hudebních stylů,“ doplňuje Džemil Silajdžić.
Program a vstupenky na festival Khamoro
Do Prahy dorazí z celé republiky dvanáct romských kapel a osmnáct amatérských souborů.
- Kromě domácích se představí také skupiny z Bulharska, Litvy, Španělska, Maďarska a Moldavska.
- Česko na koncertech tradiční romské hudby zastoupí Gipsy Brothers spolu se zpěvákem Davidem Krausem.
Kromě hudby se v rámci festivalu konají také konference, promítání filmů nebo třeba dětský den, který je naplánovaný na pátek 29. května od 15 hodin v parku Portheimka. Ten je pro všechny návštěvníky zdarma.
Velká část doprovodného programu festivalu Khamoro je pro návštěvníky zcela zdarma. Vstupenky lze koupit na vybraná divadelní představení a na koncerty.
Roztančený průvod Prahou
Oblíbenou součástí festivalu Khamoro je tradiční průvod romských umělců historickým centrem Prahy. Bude se konat v pátek 29. května od 12 hodin, vyráží z Václavského náměstí a končí na Staroměstském náměstí.
Součástí průvodu bude koňský povoz, desítky romských muzikantů, stovky tanečnic a tanečníků.
Průvod bude doprovázet balkánská hudba, tradiční romské písně, maďarské čardáše i vášnivé flamenco.
Rumunský virtuos a gypsy jazz
Ani letos nebudou na Khamoru chybět koncerty světově uznávaného gypsy jazzu.
- Návštěvníci se v pondělí 25. května můžou těšit na Reinhardt Sinti Jazz Ensemble z Německa. Členové uskupení pocházejí přímo ze slavné hudební dynastie, jejímž nejslavnějším zástupcem byl zakladatel gypsy swingu Django Reinhardt.
- Na druhém gypsy jazzovém koncertě v úterý 26. května pak zahrají Basily Gipsy Band z Nizozemí spolu s Mariem Predou. To je fenomenální rumunský virtuos, považovaný za prvního jazzového cimbalistu na světě.
Největším lákadlem festivalu jsou každoročně koncerty tradiční romské hudby. Ty si návštěvníci festivalu užijí už od čtvrtka 28. května až do soboty 30. května, kdy festival vyvrcholí závěrečným galakoncertem v klubu SaSaZu.