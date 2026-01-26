Historický moment pro Zoo Praha, do čela nastupuje žena. Bobek se z veřejného života stáhl

Novou ředitelkou Zoo Praha se stane Lenka Poliaková. Její jmenování doporučila výběrová komise a následně ho schválila rada hlavního města. Poliaková v pražské zoologické zahradě už v minulosti působila. V letech 2011 až 2013 se věnovala projektům na ochranu zvířat ve volné přírodě.
Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha | foto: archiv Lenky Poliakové

„Jmenování přijímám s velkou radostí a pokorou. Zoo Praha patří díky práci zaměstnanců i mých předchůdců ke světové špičce a mým cílem je na toto dědictví navázat,“ uvedla Poliaková.

Do vedení instituce chce přinést zkušenosti z podnikání i státní správy a zaměřit se na ekonomickou i personální stabilitu. Mezi své hlavní priority řadí otevřenou komunikaci se zaměstnanci a nastavení společné vize. „Sjednocený a motivovaný tým je základem každé instituce,“ doplnila.

Kdo byl ještě ve hře?

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 uchazečů. Do užšího výběru kromě Poliakové postoupili také bývalý předseda Strany zelených Martin Bursík, někdejší pražský radní Petr Štěpánek a náměstek zoo Miroslav Machek, který byl dosud pověřen jejím vedením. Kandidáti absolvovali osobní pohovory i psychologické testy.

Poliaková po odchodu ze zoo působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví, kde zastávala pozici vedoucí odboru a poradkyně ministra.

Kdo je Lenka Poliaková

  • Je expertka na zdravotnické systémy a veřejné zdravotní pojištění s dlouholetou praxí ve státní správě i soukromém sektoru.
  • V letech 2019–2022 působila na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním a dříve také jako poradkyně ministra zdravotnictví.
  • Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Českou zemědělskou univerzitu, část studia absolvovala v zahraničí.
  • V pražské zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě.

Co se stalo bývalým ředitelem?

Na postu střídá Miroslava Bobka, který zoo vedl od roku 2010. Na konci loňského října rezignoval poté, co někteří zaměstnanci poukázali na nevhodné chování. Bobek obvinění z bossingu a šikany odmítl.

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady se po svém odchodu z funkce stáhl z veřejného prostoru. Zatímco dříve byl velmi aktivní na sociálních sítích, nyní je jeho poslední příspěvek na Facebooku datován k 20. září. Právě na začátku září přinesl Deník N informaci, podle níž Bobek čelil dlouhodobé kritice ze strany bývalých i současných zaměstnanců.

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

