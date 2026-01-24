Hitler, sex a tramvaje. Rozmanité alternativní porno lze v Holešovicích sledovat s cizími lidmi

V Česku mají domov celosvětově nejnavštěvovanější pornoweby, sídlí tu velká produkční studia a pochází odsud množství pracovnic v sexbyznysu. Filmový festival alternativní pornografie, která na rozdíl od té mainstreamové umí zabrousit i do velice neobvyklých tematických vod, tu však ještě nikdo nepořádal. To se má změnit již 6. února v kině Bio Oko v pražských Holešovicích. Dorazíte na hromadné koukání?
Máte představu, jak by mohly vypadat pornofilmy oproštěné od stereotypů, studu a předsudků? Pokud ne, můžete si udělat představu kolektivně, a to prostřednictvím prvního tuzemského festivalu alternativní pornografie s názvem P*fest. Ten se uskuteční 6. a 7. února v holešovickém kině Bio Oko. Akce chce podle tří organizátorek otevřít bezpečný a respektující prostor pro dialog o pornografii jako kulturním fenoménu, umění i průmyslu.

Rozpálit se v únoru

Co lepšího si v chladném únoru přát než možnost se na chvíli rozpálit – kulturně i sexuálně. Tohle heslo razí organizátorky akce, která nemá mít v Praze ani v celém tuzemsku obdoby.

„Jen málokdy se do českých debat o pornografii promítá její rozmanitost a třeba i pozitivní aspekty, a to by měl P*fest změnit,“ říkají zakladatelky festivalu Zuzana Černá, Anna Krejčířová a Dorota Vašíčková.

Samy jsme se poprvé se společným sledováním pornografie setkaly na podobném festivalu ve Vídni a sdílená atmosféra nás nadchla tak, že jsme se rozhodly ji zprostředkovat i diváctvu v Praze.

Zuzana Černá, Anna Krejčířová a Dorota Vašíčkováorganizátorky akce P*fest

Vybudovaly proto platformu, která chce pornografii představit jako druh umění, kulturní fenomén i svébytný průmysl, jenž si zaslouží soustředěnou pozornost v podobě vlastní filmové přehlídky. Přestože festivaly věnované pornografii mají v hlavních městech Evropy dlouhou tradici, v Praze, pokládané za světové centrum pornobyznysu, podobná akce dosud neproběhla.

Nejnavštěvovanější webovky

V tuzemsku mají domov jedny z celosvětově nejnavštěvovanějších pornowebů, sídlí tu významná produkční studia a pochází odsud velké množství pracovnictva v sexbyznysu.

„Jenže celé odvětví je jen málokdy předmětem seriózní a širší společenské debaty, která by průmysl neviděla jen jako souhrn statistik nebo bulvární titulky. P*fest tak do Prahy přináší jako první prostor k odborné diskusi a k představení pozitivních alternativ. Na festivalu tak bude k vidění výhradně obsah vzniklý v bezpečném prostředí, s radostí a otevřeností k nejrůznějším identitám, typům těla i fantaziím,“ vysvětluje mluvčí pražských Aerokin, tedy i Bia Oko, Alice Škrlantová.

Zleva: organizátorky Anna Krejčířová, Zuzana Černá a Dorota Vašíčková

Alternativní pornografií je podle ní myšlena pornografická tvorba, která se liší od běžné komerční produkce.

„Nezaměřuje se jen na to, jak diváctvo rychle sexuálně vzrušit, ale klade primárně důraz na osobní prožitek a někdy i na umělecký nebo společenský přesah. Důležitá je zde i reprezentace bez stereotypů,“ popisuje pro deník Metro Škrlantová.

Jeho a její. Bernthal i Thompson souloží, lžou a podvádějí, jejich příběh se bortí pod tíhou nelogičností

Filmy pro každého?

„S pornem se setkal skoro každý, pro mnohé je jeho konzumace běžnou součástí života a ovlivňuje individuální sexuální prožitky. Odsuzování pornografie jako jednoznačně špatné, jakkoli je taková pověst někdy zasloužená, může způsobit stigma a vést k frustraci či zatvrzení. Chceme ukázat, že porno může nejen vzrušit, ale také osvobozovat a obohacovat. Můžeme pak snadněji najít cestu k tomu, jak vnímat a pojmenovávat svou vlastní sexualitu a najít si k ní zdravý vztah,“ shrnují organizátorky netradičního festivalu.

Hromadné inspirativní koukání

Hlavním programem dvoudenního festivalu bude výběr krátkých filmů rozdělených do šesti tematických pásem představujících aktuální mezinárodní tvorbu s odbornými debatami. Organizátorky slibují, že se kromě politického kontextu bude řešit také to, jaké rozmanité typy vzrušení může divák při sledování porna pociťovat.

Sebevědomí akci uspořádat získaly organizátorky po dvou vyprodaných zkušebních projekcích v Biu Oko a Studiu Hrdinů v minulém roce.

„Festival nechce přehlížet problematické aspekty pornoprůmyslu, zároveň ale odmítá jejich existenci používat jako argument pro plošné odsuzování celého odvětví. Historie sexuální práce jasně ukazuje, že represe životní podmínky pracovnictva takřka nikdy nezlepšily. Zákazy naopak prohlubují stigmatizaci samotného performerstva nebo rovnou všech lidí pracujících v sexwork byznysu a neslouží k nápravě dílčích problémů,“ krčí rameny trojice organizátorek, podle nichž chce být P*fest místem, kde je možné mluvit o pornografii otevřeně, respektujícím způsobem a bez zbytečného studu.

V Biu Oko se v únoru odehraje festival alternativní pornografie.

„Často se nás lidé ptají, jestli není divné dívat se na porno společně s plným sálem cizích lidí. Pro někoho může rozhodně jít o vykročení z komfortní zóny, ale na našich projekcích se není čeho bát. Každá projekce má konkrétní tematické ukotvení, aby návštěvnictvo vědělo, jaký typ pornografie ho čeká, a mohlo si vybrat podle svého uvážení. Hlavně se ale jedná o unikátní zážitek, který může bavit, inspirovat i třeba i nabourat naše vlastní předsudky,“ uzavírají pro deník Metro organizátorky.

O čem se porno netočí?

  • Pornografie může tematizovat téměř cokoli, pokud je zachován souhlas, bezpečí, zákonnost a jasný kontext.
  • Pornofilm můžete natočit i v satirickém, parodickém nebo fetišistickém kontextu, například o v titulku tohoto textu zmiňovaném Hitlerovi. V alternativní či umělecké pornografie může jít o kritickou reflexi historie, nikoli glorifikaci. Bez tohoto rámce je to velmi kontroverzní.
  • Jako fetiš často funguje prostředí. Mezi „oblíbené lokace“ patří veřejný prostor, tedy například prostředky MHD, parky a podobně.

V Česku mají domov jedny z celosvětově nejnavštěvovanějších pornowebů.

Naked Attraction. Nahota, bizár a šamanský zájezd. Na televizních obrazovkách se seznamují bez šatů

Hitler, sex a tramvaje. Rozmanité alternativní porno lze v Holešovicích sledovat s cizími lidmi

24. ledna 2026

