Mravenec, pavouk nebo klasický slon. Který pražský vlak máte nejraději?

Marek Hýř
  7:49
Dávno už jsou pryč doby, kdy po kolejích drnčely elektrické žabotlamy. Prahu a střední Čechy v posledních letech zaplavily nové modely vlaků. V metropoli můžete potkat například vlaky z Polska, Slovenska či Švýcarska. Máte mezi nimi svého favorita?
Městský prostor, konkrétně Praha a její Hlavní nádraží; ilustrační foto

Městský prostor, konkrétně Praha a její Hlavní nádraží; ilustrační foto | foto: Iva Špačková, iDNES.cz

Souprava RegioPanter ČD v barvách PID odjíždí z Kolína.
Na linku S61 vyjedou nové třívozové elektrické jednotky od polského výrobce...
Mravenec na konečné zastávce Čakovice-zámecká zahrada
Třívozová Regionova v nátěru PID na pražském hlavním nádraží
Některé soupravy lidé milují pro pohodlí, jiné pro rychlost nebo klid na práci během jízdy. Jaký vlak ale považujete za nejlepší vy?

Metro.cz spouští velkou anketu mezi cestujícími. Do redakčního výběru jsme zařadili osm vlaků, které můžete potkat v Praze a jejím okolí. Hlasovat můžete pro klasický CityElefant, moderní vlak od polského výrobce Pesa nebo třeba pro méně rozšířený vůz řady 813.2, který od výrobce dostal přezdívku Mravenec. Všech osm vlaků, které se dostaly do našeho výběru, najdete v galerii článku. Anketa končí 7. prosince ve 23:30.

Který vlak v Praze a jejím okolí je váš nejoblíbenější?

V rámci Pražské integrované dopravy můžete potkat řadu vlaků. Mezi nimi těchto osm. Máte mezi nimi svého favorita?
celkem hlasů: 18

