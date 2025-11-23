Některé soupravy lidé milují pro pohodlí, jiné pro rychlost nebo klid na práci během jízdy. Jaký vlak ale považujete za nejlepší vy?
Metro.cz spouští velkou anketu mezi cestujícími. Do redakčního výběru jsme zařadili osm vlaků, které můžete potkat v Praze a jejím okolí. Hlasovat můžete pro klasický CityElefant, moderní vlak od polského výrobce Pesa nebo třeba pro méně rozšířený vůz řady 813.2, který od výrobce dostal přezdívku Mravenec. Všech osm vlaků, které se dostaly do našeho výběru, najdete v galerii článku. Anketa končí 7. prosince ve 23:30.