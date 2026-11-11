Pět týdnů po volbách dostává nové vedení Prahy konkrétní podobu. V jedenáctičlenné radě mají Starostové obsadit místo primátora a čtyři další křesla, SPOLU získá čtyři a Praha sobě dvě. Piráti a ANO mají zůstat v opozici. „Myslím, že máme širokou a dobře sestavenou koalici. I přes široké spektrum máme jednotu na prioritách a akcích, které je nutné v dalších čtyřech letech udělat,“ řekl na tiskové konferenci lídr STAN Petr Hlaváček.
Praha dosud zůstávala posledním krajským městem bez definitivně dohodnuté koalice. Spolupráci se SPOLU a Prahou sobě v úterý podpořil zastupitelský klub Starostů.
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Hlaváček primátorem, Scheinherr v dopravě
Konkrétní rozdělení funkcí zveřejnil server iDNES.cz s odvoláním na dva zdroje. Hlaváček následně na tiskové konferenci potvrdil, že informace v zásadě odpovídají dohodě.
Budoucí primátor má odpovídat také za územní rozvoj a památkovou péči. Finance mají připadnout lídrovi SPOLU Tomáši Portlíkovi, doprava Adamu Scheinherrovi z Prahy sobě.
Takto má vypadat celá rada:
|Jméno
|Uskupení
|Navržená funkce a odpovědnost
|Petr Hlaváček
|STAN
|Primátor, územní rozvoj a památková péče
|Pavel Dobeš
|STAN
|Chytré město, zahraniční spolupráce, inovace a energetika
|Michal Biskup
|STAN
|IT a bezpečnost
|Hana Novotná
|STAN
|Životní prostředí
|Antonín Klecanda
|STAN
|Sport, školství a volný čas
|Tomáš Portlík
|SPOLU
|Finance a majetkové účasti
|Alexandra Udženija
|SPOLU
|Sociální věci a zdravotnictví
|Michal Hroza
|SPOLU
|Infrastruktura
|Tomáš Slabihoudek
|SPOLU
|Kultura
|Adam Scheinherr
|Praha sobě
|Doprava
|David Bouz
|Praha sobě
|Majetek
Piráti nakonec mimo hru
Starostové a SPOLU při vyjednávání jednali s Prahou sobě i Piráty. Podle informací iDNES.cz ještě minulý týden vypadalo pravděpodobněji zapojení Pirátů. Jejich lídryně Tereza Nislerová měla v takovém případě dostat na starost bydlení. STAN ale nakonec upřednostnil Prahu sobě.
Nová koalice bude mít v pětašedesátičlenném zastupitelstvu většinu 47 hlasů. Její představitelé chtějí podle svých vyjádření posunout především důležité stavby a městské projekty.
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„Někdo říkal, že to bylo dlouhé jednání. Ale nebylo. Je potřeba začít klíčové stavby a důležité projekty. Chceme posunout Prahu hlavně tam, kde to drhlo, kde jsme otáleli,“ uvedl Portlík.
Volba má přijít 19. listopadu
Dohoda ještě neznamená, že má Praha nové vedení zvolené. Primátora i ostatní členy rady musí schválit zastupitelé. Příležitost k tomu budou mít 19. listopadu, kdy má pokračovat přerušené ustavující zasedání. Právě tehdy by se mělo o nové radě hlasovat. Hlaváček má v čele hlavního města vystřídat Bohuslava Svobodu z ODS.