Obyvatelé a návštěvníci Prahy by měli v pátek odpoledne obrátit pozornost k obloze. Do české metropole se vrací akrobatická skupina britského Královského letectva RAF Red Arrows. Nad Karlovým mostem by se její letouny měly objevit přibližně ve 14.05.
Průlet se uskuteční u příležitosti Dne Vzdušných sil Armády České republiky, který připadá na 15. září. Red Arrows zároveň navážou na loňskou návštěvu, kdy jejich přelet nad centrem Prahy přilákal k Vltavě tisíce diváků.
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Nad Prahou vytvoří formaci šípu
Britské proudové letouny BAE Hawk T1 přiletí k hlavnímu městu od severu. Nad Letištěm Václava Havla se přeskupí do charakteristického tvaru šípu a prověří kouřové efekty. Následně obletí západní část Prahy směrem k jihu.
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Poté se formace stočí nad Vltavu a zamíří od jihu k severu. Hlavním bodem programu bude průlet nad Karlovým mostem, který potrvá pouze několik desítek vteřin. Letouny se budou pohybovat přibližně 300 metrů nad zemí.
Po přeletu centrem zamíří skupina směrem na Kbely a bude pokračovat na Letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Tam se o víkendu představí na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil AČR.
Průlet doprovodí výrazný hluk
Armáda upozorňuje, že proudové letouny může doprovázet intenzivní hluk. Ten však bude pouze krátkodobý. Lidé se jej proto nemusejí obávat.
Přesný čas a podoba průletu se ještě mohou změnit v závislosti na počasí, aktuálním provozu ve vzdušném prostoru a průchodnosti naplánované trasy. Zájemci by proto měli před akcí sledovat aktuální informace Armády České republiky.
Stíhačky Red Arrows v pátek do Prahy nepřiletí