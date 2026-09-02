Sportovní festival Sporťáček se v Praze uskuteční tuto sobotu od 10 do 17 hodin ve Sportovním areálu HAMR – Braník a na Branické louce. Vstup na akci je zdarma.
Florbal, hokejbal i kanoepolo
Děti se mohou těšit například na florbal, fotbal, hokejbal, házenou, gymnastiku, atletickou a všestrannou pohybovou průpravu, bojové sporty, tanec, cheerleading, pole dance, laser game, cyklistiku, kanoepolo, kriket, šachy nebo aktivity pro děti s handicapem.
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Ze sociálních sítí na Sporťáček
Součástí festivalu budou oblíbené Ninja Race, biatlon, sportovní ukázky, soutěže o ceny a řada stanovišť, kde si děti mohou vyzkoušet různé sporty přímo pod vedením trenérů a zástupců klubů. Vyzkoušet si můžou jak známé sporty, tak i aktivity, s nimiž se běžně setkávají jen v TV, na sociálních sítích či na sportovních akcích.
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16 let radosti a objevování
Sporťáček přitom není jen o pohybu – je o radosti, objevování, sebevědomí a zdravém sebevyjádření. „Už 16 let pomáháme dětem i rodičům objevovat cestu ke sportu a těší nás, že se nám daří stále růst a oslovovat nové rodiny napříč republikou“ shrnuje zakladatel festivalu Jakub Makalouš.