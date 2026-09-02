Hledáte sportovní kroužek pro dítě? V Braníku si jich může vyzkoušet desítky

David Halatka
David Halatka
  5:12
Sledovat Metro na Googlu
V sobotu se v areálu Hamr Braník uskuteční další ročník Wannado Festival –...

V sobotu se v areálu Hamr Braník uskuteční další ročník Wannado Festival – Sporťáček. | foto: WannadoSports.com

Festival Sporťáček se bude konat v Braníku na Hamru v sobotu 5. září.
Ninja Race prolézačky si užijí i nejmenší děti.
Děti si na akci Sporťáček i zatancují.
V sobotu se v areálu Hamr Braník uskuteční další ročník Wannado Festival –...
5 fotografií
Začátek školního roku je pro mnoho rodičů obdobím, kdy řeší, jaký sportovní kroužek nebo klub pro své dítě vybrat. Festival Sporťáček jim umožní poznat desítky sportů, klubů a trenérů na jednom místě – bez tlaku, závazku a hlavně tak, aby děti objevily pohyb, který je bude opravdu bavit.

Sportovní festival Sporťáček se v Praze uskuteční tuto sobotu od 10 do 17 hodin ve Sportovním areálu HAMR – Braník a na Branické louce. Vstup na akci je zdarma.

Florbal, hokejbal i kanoepolo

Děti se mohou těšit například na florbal, fotbal, hokejbal, házenou, gymnastiku, atletickou a všestrannou pohybovou průpravu, bojové sporty, tanec, cheerleading, pole dance, laser game, cyklistiku, kanoepolo, kriket, šachy nebo aktivity pro děti s handicapem.

V sobotu se v areálu Hamr Braník uskuteční další ročník Wannado Festival – Sporťáček

Kapesné dětem mizí před očima. Nejvíc peněz spolknou nenápadné nákupy

Ze sociálních sítí na Sporťáček

Součástí festivalu budou oblíbené Ninja Race, biatlon, sportovní ukázky, soutěže o ceny a řada stanovišť, kde si děti mohou vyzkoušet různé sporty přímo pod vedením trenérů a zástupců klubů. Vyzkoušet si můžou jak známé sporty, tak i aktivity, s nimiž se běžně setkávají jen v TV, na sociálních sítích či na sportovních akcích.

Ninja Race prolézačky si užijí i nejmenší děti.

Obří letadla ovládnou Lipence. Nad Prahou se předvedou stíhačky i akrobatické speciály

16 let radosti a objevování

Sporťáček přitom není jen o pohybu – je o radosti, objevování, sebevědomí a zdravém sebevyjádření. „Už 16 let pomáháme dětem i rodičům objevovat cestu ke sportu a těší nás, že se nám daří stále růst a oslovovat nové rodiny napříč republikou“ shrnuje zakladatel festivalu Jakub Makalouš.

Sledovat Metro na Googlu
Témata: Braník, festival, trenér

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí dosud roztříštěná prostranství, přidá zeleň, vodní prvky, místa pro trhy i odpočinek. Rekonstrukce má...

Hledáte sportovní kroužek pro dítě? V Braníku si jich může vyzkoušet desítky

V sobotu se v areálu Hamr Braník uskuteční další ročník Wannado Festival –...

Začátek školního roku je pro mnoho rodičů obdobím, kdy řeší, jaký sportovní kroužek nebo klub pro své dítě vybrat. Festival Sporťáček jim umožní poznat desítky sportů, klubů a trenérů na jednom místě...

2. září 2026  5:12

Rozšíření náchodské zdravotnické školy stálo přes 34 milionů korun

ilustrační snímek

Církevní Střední zdravotnická škola v Náchodě v Kladské ulici dnes otevřela nové prostory, které vznikly vestavbou dosud nevyužívaného podkroví historické...

1. září 2026  19:46,  aktualizováno  19:46

Přejel do protisměru a srazil dvě motorky. Zemřela mladá žena

ilustrační snímek

Osobní vůz u Blanska v úterý odpoledne z nezjištěných příčin přejel do protisměru a srazil dva motocykly. Při nehodě zemřela mladá žena. Dalšího motocyklistu převezli záchranáři do nemocnice. Silnice...

1. září 2026  21:22

SuperStar, Love Island a Zrádci: Chcete stíhat všechny? Připravte si 8,5 hodiny

Reklamní polep v pražském metru na novou řadu SuperStar se úplně nevyvedl....

SuperStar, Love Island a Zrádci se vracejí téměř současně a televizní fanoušci tak budou mít na podzim o zábavu postaráno. Pokud ale nechcete přijít ani o jeden díl, připravte si každý týden osm a...

1. září 2026  21:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mladá Boleslav zavede čipování popelnic a rozšíří svoz tříděného odpadu

ilustrační snímek

Mladá Boleslav zavede povinné čipování popelnic a u rodinných domů rozšíří svoz odpadu přímo od nemovitostí také o papír, plasty a nápojové kartony. Zapojení...

1. září 2026  19:17,  aktualizováno  19:17

Hnutí ANO chce volby v Hradci Králové opět vyhrát a vyjít z opozice

ilustrační snímek

Hnutí ANO by v říjnových komunálních volbách v Hradci Králové chtělo opět zvítězit a překonat výsledek z roku 2022. Po volbách by hnutí chtělo stanout v čele...

1. září 2026  19:03,  aktualizováno  19:03

Konec problémové ubytovny v Drahomyšli. Zastupitelé schválili odkup

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku po uzavření. Kolem zůstal nepořádek. (27....

Obec Lipno odkoupí budovu v Drahomyšli na Lounsku, v níž donedávna fungovala ubytovna a kde v březnu podle policie otec zavraždil svého malého syna. Kupní smlouvu dnes schválili zastupitelé. Za...

1. září 2026  19:52

Mikulčice mají novou výstavu s velkomoravskými čluny

MikulÄŤice majĂ­ novou vĂ˝stavu s velkomoravskĂ˝mi ÄŤluny

Zájemci mohou na Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku navštívit novou stálou expozici s názvem Mikulčice – ostrovní pevnost na řece Moravě. Umístěna...

1. září 2026  17:37,  aktualizováno  17:37

Trilobiti pod Prahou? Geolog Martin Kříha odhaluje příběh města pod povrchem

Martin Kříha je geolog s bohatou profesní zkušeností. Studoval hornictví na...

Praha není zajímavá jen svými památkami. Pod jejími ulicemi a v okolních skalách se ukrývá příběh starý stovky milionů let. Trilobiti, koráli i další zkameněliny připomínají dobu, kdy bylo území...

1. září 2026

Pražská městská firma chybovala při výpovědi z náplavky, potvrdil NS

ilustrační snímek

Městská firma Trade Centre Praha (TCP) chybovala, když vypověděla spolku Dvojka sobě smlouvu o nájmu prostor na pražské náplavce. Nejvyšší soud (NS) odmítl...

1. září 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Hnutí ANO v Brně zahájilo kampaň před říjnovými volbami, chce bezpečné město

HnutĂ­ ANO v BrnÄ› zahĂˇjilo kampaĹ pĹ™ed Ĺ™Ă­jnovĂ˝mi volbami, chce bezpeÄŤnĂ© mÄ›sto

Hnutí ANO dnes v Brně zahájilo kampaň před říjnovými komunálními volbami a na náměstí Svobody otevřelo stánek, kde se kandidáti chtějí v následujících týdnech...

1. září 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Moravskoslezský kraj spustil Platební portál pro obce do 15.000 obyvatel

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj dnes spustil Platební portál, který umožní lidem a příspěvkovým organizacím z obcí, jež mají do 15.000 obyvatel, platit vybrané poplatky...

1. září 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.