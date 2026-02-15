Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za jejich zdařilé víkendové fotoúlovky

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  19:30
Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Od celé řady aktivit je o víkendu neodradil ani vítr, ani mráz. Kdo si tentokrát vysloužil odměnu tři sta korun?
Dnešní metro pro papeže; Vatikánský palác | foto: Lukáš Šimek

Masopustní veselí

Častým tématem čtenářských fotografií bylo masopustní veselí. To proběhlo v sobotu v kulisách Malé Strany a Hradčan. Průvodu s živou hudbou a maskami se každoročně účastní stovky lidí. „K malostranskému masopustu patři i tanec medvěda,“ okomentovala svůj fotoúlovek čtenářka Dana Skalická. Získává za něj odměnu tři sta korun.

K malostranskému masopustu patři i tanec medvěda.

Metro na výletě

Stejnou částku za svou fotku získává i čtenář Lukáš Šimek. V té době aktuální výtisk Metra totiž o víkendu vyvezl až před Vatikánský palác.

Valentýnský dárek od syna, láska není jenom mezi mužem a ženou.... láska je všude kde zrovna chce být a kde je vítána.. Hezkého Valentýna všem bytostem!

Lásky čas

Jako třetí jsme se rozhodli odměnit třemi stokorunami čtenářku Salomeu Hocke. Ta se s deníkem Metro podělila o valentýnský dárek, který dostala od syna.

Cesta do srdce Laosu. Mekong střeží město, jež vzdoruje moderní době

15. února 2026,  aktualizováno 

Cesta do srdce Laosu. Mekong střeží město, jež vzdoruje moderní době

Každé ráno vyrážejí pro milodary do ulic Luang Prabangu desítky mnichů z...

V rozvrzaném autobuse jedeme po silnici klikatící se na úbočích hor. Takové pohledy člověk zpravidla vídá v dobrodružných filmech. Míříme do centra severozápadního Laosu, kde na břehu legendárního...

15. února 2026  17:50

