Masopustní veselí
Častým tématem čtenářských fotografií bylo masopustní veselí. To proběhlo v sobotu v kulisách Malé Strany a Hradčan. Průvodu s živou hudbou a maskami se každoročně účastní stovky lidí. „K malostranskému masopustu patři i tanec medvěda,“ okomentovala svůj fotoúlovek čtenářka Dana Skalická. Získává za něj odměnu tři sta korun.
Metro na výletě
Stejnou částku za svou fotku získává i čtenář Lukáš Šimek. V té době aktuální výtisk Metra totiž o víkendu vyvezl až před Vatikánský palác.
Lásky čas
Jako třetí jsme se rozhodli odměnit třemi stokorunami čtenářku Salomeu Hocke. Ta se s deníkem Metro podělila o valentýnský dárek, který dostala od syna.
