Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Témata čtenářských fotografií zaslaných do rubriky Metro Hlídač byla během uplynulého víkendu různorodá.
Protest, stavba i technologie
Třísetkorunovou odměnu získává Roman Kubarič. Poslal nám totiž fotografie z protestu proti provokativní návštěvě ruského motorkářského klubu Noční vlci na Olšanských hřbitovech, kterého se také zúčastnili motorkáři z Havloids Memorial Clubu.
Stejnou částku za svou fotku získává i čtenář Michael Machů za své momentky mapující pokračující výstavbu na Václavském náměstí.
Holešovické objevování
Jako třetího jsme se rozhodli odměnit čtenáře Ivana Štěpána. Ten pořídil a zaslal nám několik fotografií z dvoudenního festivalu zábavy, objevování a nejnovějších technologií Maker Faire Prague v Holešovicích.
