Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za zdařilé fotoúlovky z víkendu

Filip Jaroševský
  10:00
Protest na Olšanských hřbitovech, proměna Václavského náměstí i festival moderních technologií. Čtenáři deníku Metro opět poslali snímky z aktuálního dění v Praze a tři z nich si tentokrát vysloužili finanční odměnu.
Protestu proti provokativní návštěvě ruského motorkářského klubu Noční vlci na Olšanských hřbitovech se také zúčastnili motorkáři z Havloids Memorial Clubu. | foto: Roman Kubarič

Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Témata čtenářských fotografií zaslaných do rubriky Metro Hlídač byla během uplynulého víkendu různorodá.

Třísetkorunovou odměnu získává Roman Kubarič. Poslal nám totiž fotografie z protestu proti provokativní návštěvě ruského motorkářského klubu Noční vlci na Olšanských hřbitovech, kterého se také zúčastnili motorkáři z Havloids Memorial Clubu.

Stejnou částku za svou fotku získává i čtenář Michael Machů za své momentky mapující pokračující výstavbu na Václavském náměstí.

Maker Faire Prague 2026, to je dvoudenní festival zábavy, objevování, nejnovějších technologií, workshopů i řemeslné dílny a zápasy robotů v Křižíkových pavilonech na výstavišti v Holešovicích.

Jako třetího jsme se rozhodli odměnit čtenáře Ivana Štěpána. Ten pořídil a zaslal nám několik fotografií z dvoudenního festivalu zábavy, objevování a nejnovějších technologií Maker Faire Prague v Holešovicích.

Pošlete nám i vy fotku do e-mailu mms@metro.cz nebo ji nahrajte do formuláře na webu metro.cz. Nejlepší fotky otiskneme a autor získá odměnu.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

11. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:56

V ostrovské věznici hořela matrace, dva vězně a dozorce převezli do nemocnice

Následky požáru vybavení jedné z cel v hornoslavkovské věznici (13. května 2024)

V neděli v podvečer vyjížděli záchranáři do věznice v Ostrově na Karlovarsku k nahlášenému požáru. Část jedné z budov zaplnil kouř z hořící matrace. V nemocnici skončili dva vězni a jeden z dozorců,...

11. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Know-how dopravy budoucnosti vzniká tady v Ostravě, říká šéf Škody Digital

Ředitel firmy Škoda Group Digital Jiří Liberda přibližuje vývoj v řízení...

Ačkoliv je společnost Škoda historicky spojena hlavně s Plzní, stává se stále výraznějším zaměstnavatelem i v Ostravě. Vedle Vagonky ve městě provozuje i opravnu tramvají Ekova a také společnost...

11. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Na Jihlavsku se našlo tělo. Zřejmě jde o dva týdny pohřešovaného muže

ilustrační snímek

Poblíž Hybrálce na Jihlavsku bylo o víkendu nalezeno mrtvé tělo. Podle policistů jde zřejmě o pohřešovaného muže, kterého hledali poslední dva týdny. Totožnost ale ještě musí potvrdit provedením...

11. května 2026  10:22

Duhový jarmark v Olomouci řešil i církev. Policisté zasahovali kvůli pokřikům

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu 9. května 2026 uskutečnil vůbec první...

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu uskutečnil vůbec první duhový jarmark. Akce zaměřená na podporu LGBTQ+ komunity přilákala desítky návštěvníků a otevřela hned několik témat, která se týkala...

11. května 2026  10:22

Co zůstává skryté: dvě výstavy o těle, identitě a obrazu

11. května 2026  10:14

Systémy pražské fakulty umí virtuální výcvik i autonomní řízení dronů

Fakulta elektrotechnická ČVUT v rámci akce Defence Research Day 2026...

Drony operující v roji a v komplikovaném terénu bez závislosti na GPS signálu, holografické velení, autonomní roboti anebo třeba virtuální výcvik pyrotechniků. To už nejsou koncepty z...

11. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

V třeboňských rybnících chybí přes dvacet procent vody, sucho trápí i zemědělce

Tak vypadají pole v okolí Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích napršelo za březen a duben jen 26 milimetrů srážek. Číslo patří k nejnižším za 150 let měření. Zemědělci upozorňují, že obiloviny zaseté v březnu nevzešly nejlépe a na polích...

11. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Dítě prostrčilo hlavu fotostěnou a nemohlo ven, vyprostili ho hasiči

Na farmě v Broumově hasiči vyprostili dítě uvázlé ve fotostěně. (8. května 2026)

Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči v Broumově na Náchodsku. Na tamní farmě se zvířaty malé dítě prostrčilo hlavu otvorem ve fotografické stěně a uvázlo. Hasiči chtěli desku rozříznout, ale nakonec...

11. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

11. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

První členové zlínské filharmonie byli před 80 lety zaměstnanci podniku Baťa

První koncerty zlínské filharmonie se konaly v budově Velkého kina, rok 1949.

Po druhé světové válce znárodněný podnik Baťa nezaměstnával jen ševce nebo lidi z dalších průmyslových oborů, kterým se firma věnovala. Výplatu od obuvnického koncernu zpočátku dostávali také zdejší...

11. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

