Hned 150 kapel během dvou nocí. Festival promění pražský Žižkov v jeden velký klub

Autor: Metro.cz
  11:12aktualizováno  18:38
Hudební festival Žižkovská noc letos slaví patnáct let existence. Jubilejní ročník nabídne tento pátek a v sobotu více než 150 kapel a DJů, kteří vystoupí v patnácti klubech a kulturních prostorech po celém Žižkově. Návštěvníci mohou s jednou vstupenkou volně přecházet mezi koncerty.
Symbolicky k patnáctému výročí festival Žižkovská noc zapojí patnáct scén. Vedle tradičních míst, jako jsou hospody U Vystřelenýho oka a Nad Viktorkou, se koncerty odehrají také v kostelech či komunitních centrech.

Festival letos zároveň oživí prostor klubu Distrikt, který navazuje na někdejší legendární kluby Storm Club a Matrix Club na Tachovském náměstí.

Jednotlivé scény jsou od sebe vzdálené maximálně deset minut chůze, takže návštěvníci mohou během večera stihnout několik koncertů v různých typech prostor – od malých klubů a hospod až po větší sály.

Všechny kluby Žižkovské noci jsou jen pár minut od sebe.

Více než 150 interpretů

Program letošního ročníku propojuje známá jména české alternativní scény s novými objevy i zahraničními hosty. Na festivalu vystoupí například kapely Zrní, Dunaj nebo Znouzectnost, rapper MC Gey či písničkářka Amelie Siba. Dorazí také formace První hoře, kapela nebo mladá zpěvačka Ida The Young.

Festival uzavře v sobotu večer speciální DJ set elektronického producenta Ventolin.

Dorazí i zahraniční kapely, například japonská psychedelic/noise skupina Heavenphetamine, lotyšští The Body Of A Swan, ukrajinští Delayed Minds nebo maďarská postpunková kapela LÁZ. Z Německa přijedou garage rockeři Poky a z Rakouska hardcore formace Plow.

Součástí programu bude také sobotní blok k 20. výročí českého vydavatelství Polí5. V komunitním centru Žižkostel vystoupí například kapely Please The Trees, OTK, B4 nebo skupina Sýček.

Festival bez sponzorů

Organizátoři dlouhodobě zdůrazňují komunitní charakter akce. Festival podle nich vzniká díky spolupráci desítek dobrovolníků, kapel i zapojených podniků.

Žižkovská noc se zároveň snaží udržet vstupné dostupné a nabízí také solidární vstupenky zdarma pro klienty sociálních služeb.

Festival se koná bez komerčních sponzorů i veřejných grantů, což podle pořadatelů umožňuje zachovat programovou i hodnotovou nezávislost. Součástí doprovodného programu bude také benefice na podporu humanitární pomoci na Ukrajině.

Program Žižkovské noci 2026

PÁTEK 20. 3.: ​Zrní, Dunaj, Dukla, Sifon (WWW Neurobeat), Messenjah, Ida The Young, Esazlesa, První hoře, Bols/Slob, Eternity Again, Čáry života, Ametyst, HRTL, Vašek Koubek, Rabies, Cermaque, Člověk krve, JET8, Holy Fanda & Reverends, Sukulent Sound, The Winter Sounds, Meluzína, Kapitán Krab, Děti deště, Choroš, Dřevěné pytlí v jutových uhlích, … a mnoho dalších!

zahraniční kapely: Heavenphetamine (Japonsko), The Body Of A Swan (Lotyšsko), Plus Mínus (SK), Adacta (SK), Wayward Canies (US/Německo), Delayed Minds (Ukrajina)

SOBOTA 21. 3.: ​MC Gey, P/\ST, Ventolin DJ SET, Amelie Siba, Znouzectnost, Prouza, Josefina Dusk, pokoj25, Scoop, Zapomělsem, Pohřební kapela, Discoballs, Freddy Ruppert (US), Ametyst, whyohwhy, Zaffer9, Ai Fen, Justin Lavash, Delfíni v brnění, Chorobopop, Sdružení rodičů a přátel RoPy, Stepní běžec, China Soup, Blue Chesterfield, Sorbitol Drops, Jiří Imlauf, … a mnoho dalších!

Zahraniční kapely: Kittens On The Balcony (Ukrajina), Eversame (SK), Astris Lapsus (SK), LÁZ (Maďarsko), Poky (Německo), Plow (Rakousko), Prunknelke (Rakousko), The Distillary Rats (Německo)

Kompletní program je k dispozici na webu www.zizkovskanoc.net.

