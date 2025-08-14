Povodně v roce 2002 začaly 7. srpna, druhá povodňová vlna ale do Prahy dorazila až v noci z 13. na 14. srpna. Ještě v předvečer katastrofy to vypadalo, že hlavní město udrží vodu v korytě Vltavy nebo jeho blízkosti. Následovala ale noc, která ukázala plnou sílu ničivého živlu. Voda zaplavila Karlín a část Holešovic, vnikla do sítě metra a zcela znemožnila jeho fungování.
Kudy se v metru v roce 2002 valila voda?
Dopravní podnik s uzavřením metra váhal do poslední chvíle. Mimo jiné i proto, že zajišťovalo evakuaci lidí z postiženého Karlína. Právě tato část metra se nakonec ocitla pod vodou jako první. Voda na trase B vnikla do metra na stanici Invalidovna, odkud pokračovala oběma směry – k Palmovce i na Křižíkovu a Florenc.
Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra
Právě záběry přestupní stanice Florenc, která se ocitla dva metry pod hladinou, mohli tehdy lidé sledovat v televizním zpravodajství. Voda se tunelem valila dál. Zprvu se zdálo, že jí v postupu zabrání tlakový uzávěr na stanici Náměstí Míru. Ani ten ale nebyl koncipován na více než stoletou vodu. Na přestupní stanici Můstek se záplavová vlna dostala i na trasu A.
Zasaženy byly nakonec všechny tři linky metra. Do „céčka“ se voda vlila v Holešovicích, kde se tehdy budoval nový úsek směrem na Ládví. Právě jím se voda dostala do Nádraží Holešovice a dále. 15. srpna hladina v metru kulminovala, zatímco na jiných místech už šla dolů.
Z metra bylo zatopených 18 stanic a bezmála 20 kilometrů kolejí. „Taková katastrofa v dějinách metra nebyla nikde na světě,“ uvedl 20 let po záplavách někdejší technický náměstek pražského dopravního podniku Josef Janeček. Kromě přímo zaplavených stanic byly i takové, které se sice za povodní neocitly pod vodou, ale přesto v nich nebo v jejich okolí záplavy způsobily škody. Celkem bylo mimo provoz 25 stanic metra. Dopravce tehdy vyčíslil škody v metru na sedm miliard korun.
Kdy začalo fungovat metro po povodni 2002?
Než se podařilo odčerpat vodu z metra, trvalo to dva měsíce. Následoval úklid a rozsáhlé opravy. Jako první ze zatopených stanic se otevřela stanice Florenc, a to v říjnu 2002. Nefungovala ale v plném rozsahu – jen pro trasu C. Naopak Invalidovna a Křižíkova si vyžádaly největší opravy, cestující se do nich znovu podívali až v březnu následujícího roku.
Některé škody se neprojevily hned. Třeba ještě v roce 2022, 20 let po povodni, museli dělníci opravit části stanice Florenc, které byly poškozené korozí. Výrazně k ní přispěly právě záplavy v roce 2002.
Po povodních začal stát i příslušné instituce počítat při nových stavbách s hladinou vody, jaké Vltava dosáhla právě v roce 2002. Tato úroveň se označuje jako Q2002 a třeba pražský dopravní podnik podle jeho mluvčí Anety Řehkové navýšil ochranné prvky 60 centimetrů nad úroveň, kterou měla voda v roce 2002.
FOTOGALERIE: 20 let od obrovské povodně. Katastrofa dorazila 12. srpna 2002
Fakta o povodni 2002
- Zasáhla více zemí převážně střední Evropy.
- V Evropě jí padlo za oběť přes 200 lidí (uvádí se 232), v Česku 50.
- Škody podle evropské studie dosáhly 27 miliard dolarů. V Česku byly vyčíslené na 73 miliard korun, z toho 7 miliard připadlo na metro.
- Do Česka přišla ve dnech 7.-16. srpna 2002.
- Evakuováno bylo 225 tisíc lidí.
- Nejvyšší průtok na Vltavě v Praze dosáhl 5300 kubíků za sekundu.
- V šesti krajích byl vyhlášen nouzový stav.
- Postiženo bylo 986 obcí.