Tramvajové tratě potřebují pravidelnou péči, což se týká i úseku mezi Újezdem a Lazarskou. Kvůli výměně opotřebených kolejových oblouků přeruší dopravní podnik od soboty 18. července 2026 do pondělí 10. srpna 2026 v tomto úseku provoz tramvají. Výluka se dotkne linek 2, 4, 5, 9, 18, 22, 23, 42, 93, 97, 98 a 99. Dočasně budou zavedeny linky 32 a 39.
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Výluka ovlivní běžné i historické linky a zároveň také noční provoz tramvají. Centrální přestupní zastávka nočních linek se totiž přesune na Karlovo náměstí. Podrobné změny najdete například na webu dpp.cz.
Tramvaje nejezdí ani přes Hlávkům most
Více než třítýdenní výluka mezi Újezdem a Lazarskou není v centru jediná. Tramvaje nejezdí ani přes Hlávkům most. Tady je navíc oprava složitější, proto také trvá déle. Provoz je tu přerušen už od soboty 11. července a tramvaje se do úseku Vltavská–Těšnov vrátí až 31. srpna.
Na Hlávkově mostě nyní probíhají práce na zesílení železobetonových desek mezi historickou částí mostu z roku 1911 a novější konstrukcí z roku 1962. Oprava je nutná kvůli koroznímu poškození stávajících desek.
Tramvajové mosty v Praze
Přes Vltavu vede v Praze 9 tramvajových mostů. Osm z nich slouží jak pro tramvaje, tak pro automobilovou i pěší dopravu. Dvorecký most je zase vyhrazen exkluzivně pouze pro tramvaje, autobusy, pěší a cyklisty. Dříve jezdily tramvaje i přes Libeňský most. Situace s ním je ale nyní velmi nepřehledná, a proto dál chátrá.
Zde je přehled všech 9 mostů, řazených po proudu toku: