Hned dva pražské mosty budou týdny bez tramvají. Co se v centru děje?

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:30
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Restaurátoři dokončili opravy dvou domků na mostě Legií v Praze

Restaurátoři dokončili opravy dvou domků na mostě Legií v Praze | foto:  Michal Šula, MAFRA

Od 11. července bude zahájena oprava Hlávkova mostu. Důvodem je stav...
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Letní prázdniny využívá dopravní podnik k opravám tramvajových tratí. Nejinak tomu je i letos. Od soboty 18. července 2026 nepojedou tramvaje v úseku Újezd–Lazarská, tedy přes most Legií. Až do konce srpna je provoz přerušen také v úseku Vltavská–Těšnov, tedy na Hlávkově mostě.

Tramvajové tratě potřebují pravidelnou péči, což se týká i úseku mezi Újezdem a Lazarskou. Kvůli výměně opotřebených kolejových oblouků přeruší dopravní podnik od soboty 18. července 2026 do pondělí 10. srpna 2026 v tomto úseku provoz tramvají. Výluka se dotkne linek 2, 4, 5, 9, 18, 22, 23, 42, 93, 97, 98 a 99. Dočasně budou zavedeny linky 32 a 39.

MHD v Praze od srpna zlevní. Někteří zaplatí za roční kupon jen 1 980 korun

Výluka ovlivní běžné i historické linky a zároveň také noční provoz tramvají. Centrální přestupní zastávka nočních linek se totiž přesune na Karlovo náměstí. Podrobné změny najdete například na webu dpp.cz.

Tramvaje nejezdí ani přes Hlávkům most

Více než třítýdenní výluka mezi Újezdem a Lazarskou není v centru jediná. Tramvaje nejezdí ani přes Hlávkům most. Tady je navíc oprava složitější, proto také trvá déle. Provoz je tu přerušen už od soboty 11. července a tramvaje se do úseku Vltavská–Těšnov vrátí až 31. srpna.

Od 11. července bude zahájena oprava Hlávkova mostu. Důvodem je stav železobetonových desek, které vykazují korozní oslabení.

Na Hlávkově mostě nyní probíhají práce na zesílení železobetonových desek mezi historickou částí mostu z roku 1911 a novější konstrukcí z roku 1962. Oprava je nutná kvůli koroznímu poškození stávajících desek.

Tramvajové mosty v Praze

Přes Vltavu vede v Praze 9 tramvajových mostů. Osm z nich slouží jak pro tramvaje, tak pro automobilovou i pěší dopravu. Dvorecký most je zase vyhrazen exkluzivně pouze pro tramvaje, autobusy, pěší a cyklisty. Dříve jezdily tramvaje i přes Libeňský most. Situace s ním je ale nyní velmi nepřehledná, a proto dál chátrá.

Zde je přehled všech 9 mostů, řazených po proudu toku:

  • Dvorecký most (spojující Zlíchov a Podolí) – otevřen v roce 2026
  • Palackého most (Smíchov – Nové Město)
  • Jiráskův most (Smíchov – Nové Město)
  • Most Legií (Malá Strana – Nové Město)
  • Mánesův most (Malá Strana – Staré Město)
  • Čechův most (Holešovice – Staré Město)
  • Štefánikův most (Holešovice – Petrská čtvrť)
  • Hlávkův most (Holešovice – Karlín)
  • Trójský most (Holešovice – Troja)
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