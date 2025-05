Štěpnice, tedy malý sad s ovocnými stromy, zelnice určená k pěstování zeleniny, květnice plná okrasných květin a bylinek a klidné zákoutí pro stavbu včelína. Tak mělo vypadat ideální rozvržení školní zahrady podle úředních instrukcí z konce 19. století. Netýkalo se to jen venkovských škol, zahradničit se žáci a žákyně měli učit na školních pozemcích i ve velkých městech včetně Prahy a jejích předměstí. A úplně stejně je rozvržená i výstava v malostranském muzeu – jeden sál patří ovoci, ty další pak zelenině, květinám a včelám.

Třicet let pod Hradem

Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského patří mezi nejstarší česká muzea. Založeno bylo už v roce 1892 a posledních třicet let sídlí v historických domech U Zlatého slunce a U Zlatého šífu ve Valdštejnské ulici. Ten, kdo by tu čekal jenom Komenského spisy, kalamáře, pijáky a stará, červotočem provrtaná škamna, bude překvapen. Kromě stálé expozice – která se samozřejmě bez zmíněných exponátů neobejde – muzeum servíruje i dočasné výstavy, jako je právě aktuální Bzukot školních zahrad.

Jedno vajíčko za druhým

Ke kterému segmentu ideální školní zahrady má nejblíž autor výstavy Honza Šimek, není složité vystopovat. Muzejní historik včelaří v zahrádkářské osadě na severu Prahy a svůj koníček na výstavě lehce postrčil do popředí. Sehnal například historické úly z Národního zemědělského muzea a také oslovil Báru a Jana Sládkovy, kteří vyrábějí retro pouťové atrakce, zda by jednu tematickou neudělali i pro jeho výstavu. Tak se zrodil Včelí vaje-kulečník. Stačí dřevěnou včelí královnu namířit tím správným směrem a sázet do dřevěných plástů jedno vajíčko za druhým. Kostru výstavy ale tvoří staré nástěnné školní obrazy z domácí sbírky. Třeba ve sklepení muzea visí ty představující podzemní tvory, jako jsou žížaly nebo krtci.

Na výstavě si přijdou na své malí i velcí návštěvníci.

Třešeň, višeň, meruňka

Dřevěný vaje-kulečník zdaleka není jediným interaktivním, dotykovým exponátem. V sálu věnovaném ovocným stromům může vzít člověk do ruky paličku a zahrát si na marimbu poskládanou z různých druhů dřev. Třešeň, višeň, meruňka, hrušeň, jabloň, ořešák… O pár metrů dál zas visí různě hebké hedvábné šátky. Včela totiž nebyla jediným druhem hmyzu, který se dřív ve školách choval. Vzdělávací ústavy si finančně přilepšovaly chovem bource morušového, z jehož kokonů se hedvábí vyrábí.

Vlastní muzejní hedvábníčci

Motýli, lidově zvaní hedvábníčci, se ve školách zabydleli už za císaře pána, ale vrchol přišel za druhé světové války, kdy se z hedvábných vláken vyráběly padáky či chirurgické šicí nitě. Chov nočního motýla není příliš náročný, a tak se do něj v rámci výstavy pustil i Honza Šimek. Na nádvoří muzea si v květináči pěstuje vlastní morušovník, aby měl čím krmit housenky. Koho tohle téma zaujalo, měl by si v diáři zaškrtnout sobotu 17. května. Dopoledne se na Malé Straně koná přednáška o historii chovu bourců a odpoledne dětské divadelní představení. To nebude o hedvábí, ale o včelách, medu a medvědech.