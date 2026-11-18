V sobotu dorazí před Průmyslový palác na Výstavišti Praha více než dvě stě krampus čertů z českých a rakouských skupin. Šestý ročník Krampus show nabídne děsivé masky, propracované kostýmy, řinčení řetězů, bubeníky i pekelnou gastrozónu.
Program bude rozdělen na dvě části. Krampus Family show nabídne odpolední průvod v přátelštějším duchu, vhodný i pro rodiny s dětmi. Areál se otevře v 15 hodin, průvod proběhne od 16 do 17.30.
Večerní Krampus Night show od 20 do 21.30 bude určena především dospělým a návštěvníkům od 15 let. Novinkou letošního ročníku je VIP sekce přímo u pekelné brány, která nabídne čertovský průvod z bezprostřední blízkosti.
Vstupenky jsou v prodeji on-line na Fairplay.events i na místě.