Holešovice míří mezi top čtvrti metropole. Na atraktivitě jim přidávají také volnočasové areály

Autor: Marek Peška
  19:32
Některé části Prahy 7 a také Karlín osmičkových sousedů začínají být na úrovni historického jádra. A to hlavně v cenách za bydlení. Do atraktivity těchto míst promlouvá životní prostředí, spokojenost tamních obyvatel i nové projekty - například nové nádraží Bubny, budoucí železniční propojení směr Ruzyně nebo také Holešovická tržnice nebo Výstaviště, které procházejí velkými rekonstrukcemi.
Holešovice, především jejich horní část Letná, jsou symbolem uměleckého ducha. Právě tady se rozšířil v rámci Česka a Prahy fenomén hipsterství. Zatímco ještě před několika lety patřily mezi části metropole, které byly v souvislosti s bydlením dosažitelné, nyní se sedmička přibližuje cenám v historickém jádru města. A bydlí se tam opravdu draho.

Tvář „dobrého místa“

Z posledních dat Deloitte Develop Index se metr čtvereční bytu v Holešovicích v průměru prodává za 223 tisíc korun, v Karlíně přibližně o 50 tisíc korun za metr méně. Podle tamních obyvatel ceny zvedají nové developerské projekty. Například Linea Pura, mluví se i o projektech u Výstaviště – Zig Zag a Muse.

Holešovice a Karlín jsou i v hodnocení „pocitu“ místních i hostů posouvány nahoru. Aspoň to vychází z průzkumu deníku Metro podle facebookových skupin věnujících se jednotlivým městským částem. Tvář „dobrého místa“ vylaďuje nejen přístup radnice, ale i životní prostředí či uspokojování poptávky po různých službách.

Nakročeno k pražským tahákům

V případě Holešovic do hry vstupuje i Výstaviště Praha a Holešovická tržnice (HT). Navíc oba volnočasové areály procházejí důležitými a často velmi náročnými rekonstrukcemi a mají tak nakročeno k velkým pražským tahákům.

Třeba do HT míří i řada proslulých gastro provozen. Jsou tam nově otevřeny pobočky cukrárny Myšák, restaurace Skô a nová provozovna řeznictví Naše maso. Podniky propojuje společný dvorek, kde si hosté mohou jídlo vychutnat po celý den. Autorem prostor je renomovaný architekt Josef Pleskot.

Tři nové podniky od Ambiente v tržnici

  • „Staří známí“ z centra Prahy nabízejí sortiment, který hosté Ambiente dobře znají.
  • V Našem mase je to především hovězí a vepřové od českých chovatelů a uzeniny podle prvorepublikových receptur. V Myšákovi si zase pochutnají na tradičních českých zákuscích, dortech a výběrové kávě. A ve Skô šéfkuchař Tomáš Valkovič servíruje jídla, která si pamatujete z dětství na Slovensku.
  • Ve Skô brzy přidají i obědy a bufet. Důležitou součástí nabídky je pestrá vinná karta, zaměřená na menší vinaře ze Slovenska a Česka a doplněná o výběr vín z Itálie, Rakouska, Slovinska či Francie. Vedle lahvových vín mohou hosté ve Skô ochutnat také čepované víno, kterému se zde dostává stejné péče. „Ráda bych hostům ukázala, že víno není věda. Že je důležité především si ho užít,“ říká sommelierka Linda Novohradská.
  • Dvorek je srdcem projektu – vstupuje se z něj do všech nových provozoven. Jeho autorem je uznávaný a i v zahraničí oceňovaný architekt Josef Pleskot. Sází na poetiku a setkávání lidí.

