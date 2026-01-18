Holešovice, především jejich horní část Letná, jsou symbolem uměleckého ducha. Právě tady se rozšířil v rámci Česka a Prahy fenomén hipsterství. Zatímco ještě před několika lety patřily mezi části metropole, které byly v souvislosti s bydlením dosažitelné, nyní se sedmička přibližuje cenám v historickém jádru města. A bydlí se tam opravdu draho.
Tvář „dobrého místa“
Z posledních dat Deloitte Develop Index se metr čtvereční bytu v Holešovicích v průměru prodává za 223 tisíc korun, v Karlíně přibližně o 50 tisíc korun za metr méně. Podle tamních obyvatel ceny zvedají nové developerské projekty. Například Linea Pura, mluví se i o projektech u Výstaviště – Zig Zag a Muse.
Holešovice a Karlín jsou i v hodnocení „pocitu“ místních i hostů posouvány nahoru. Aspoň to vychází z průzkumu deníku Metro podle facebookových skupin věnujících se jednotlivým městským částem. Tvář „dobrého místa“ vylaďuje nejen přístup radnice, ale i životní prostředí či uspokojování poptávky po různých službách.
Nakročeno k pražským tahákům
V případě Holešovic do hry vstupuje i Výstaviště Praha a Holešovická tržnice (HT). Navíc oba volnočasové areály procházejí důležitými a často velmi náročnými rekonstrukcemi a mají tak nakročeno k velkým pražským tahákům.
Třeba do HT míří i řada proslulých gastro provozen. Jsou tam nově otevřeny pobočky cukrárny Myšák, restaurace Skô a nová provozovna řeznictví Naše maso. Podniky propojuje společný dvorek, kde si hosté mohou jídlo vychutnat po celý den. Autorem prostor je renomovaný architekt Josef Pleskot.
Tři nové podniky od Ambiente v tržnici