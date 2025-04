Holešovice se proměňují ve čtvrť letní zábavy. Část Prahy 7 se usadila v mapě zajímavých akcí

Holešovice se proměňují ve čtvrť letní zábavy. V pátek 2. a sobotu 3. května se odehraje otevření nového víceúčelového areálu Areál7. Svůj provoz odstartuje velkoryse pojatým otevřením zdejšího Beer Gardenu. Vstup je zdarma.

Od 9. do 25. května bude Beer Garden v Areálu7 žít hokejovým mistrovstvím světa. Velkoplošné projekce všech zápasů, včetně utkání českých obhájců titulu, bouřlivá atmosféra jako na stadionu. „V oboru jsme už několik let a dlouho jsme v Praze hledali ideální open air prostor pro jednorázové akce, který by byl ohleduplný, nerušil sousedy a zároveň splňoval nároky evropských i tuzemských interpretů. Nakonec jsme jej vytvořili v Holešovicích. Je pro nás zásadní dodržování platných obecně závazných právních předpisů, počítaje v to samozřejmě hlukové limity a noční klid. Naše priority, k nimž patří také bezpečnost, ekologický přístup, pořádek a čistota, společenská odpovědnost či komunikace s místními obyvateli, jsme shrnuli v etickém kodexu, zveřejněném na webu Areálu7,“ říká jednatel Areálu7 Filip Lipovský.

Holešovice se i díky programu areálu Výstaviště v sousedství Areálu7, prostoru Stalin na Letné nebo Holešovické tržnice stávají mekkou letní zábavy v Praze. Právě Holešovická tržnice letos slaví 130 let od založení tehdejšího areálu bývalých královských jatek, které v současnosti slouží především celoroční zábavě. V celé tržnici se letos v létě budou konat speciální akce. Návštěvníky čeká pop-up v Hale 17 plný koncertů, přednášek či kavárny s kuriózními vynálezy. Večery oživí rituální gastroperformance BEEF o 11 chodech. Ve Vodárenské věži bude možné vidět jatka tak, jak vypadala v době svého vzniku. A spousta dalších akcí až do konce roku. Na mapě letních akcí v Holešovicích zůstává také například oblíbený Vnitroblock nebo letitý klub Cross.