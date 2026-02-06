Festival si klade za cíl stát se bezpečným a otevřeným prostorem, kde je možné pornografii zkoumat, ptát se i nacházet vlastní odpovědi. Do často odsudečné veřejné diskuze o pornografii tak vnáší více vrstev, více témat a více otevřeného dialogu.
„Jen málokdy se do českých debat o pornografii promítá její rozmanitost a třeba i pozitivní aspekty, a to by měl P*fest změnit,“ říkají zakladatelky festivalu Zuzana Černá, Anna Krejčířová a Dorota Vašíčková. Vybudovaly proto platformu, která chce pornografii představit jako druh umění, kulturní fenomén i svébytný průmysl, jenž si zaslouží soustředěnou pozornost v podobě vlastní filmové přehlídky.
|
Hitler, sex a tramvaje. Rozmanité alternativní porno lze v Holešovicích sledovat s cizími lidmi
V Praze podobná akce chyběla
P*fest chce být místem, kde je možné mluvit o pornografii otevřeně, respektujícím způsobem a bez studu. Kombinuje hodnoty feminismu a inkluzivity s důrazem na bezpečný prostor a zároveň neskrývá, že pornografie je hlavně přitažlivá. O to víc, když je hravá a rozmanitá.
Přestože festivaly věnované pornografii mají v hlavních městech Evropy dlouhou tradici, v Praze, pokládané za světové centrum pornobyznysu, podobná akce dosud chyběla.
Program