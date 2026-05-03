Pražany čeká v květnu netradiční podívaná. Minimalistická štvanická lávka ze speciálního betonu s rozptýlenou výztuží přezdívaná HolKa (spojuje Holešovice s Karlínem) projde důkladnou kontrolou. A hlavně zkušebním zdvihem, při kterém se doslova zvedne nad hladinu Vltavy.
Za akcí stojí Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK), která chce prověřit, zda je lávka připravená na krizové situace, jako jsou povodně. Testování navíc proběhne jako součást velkého cvičení záchranářů v oblasti Holešovic a Bubenče, takže půjde o simulaci téměř reálného krizového stavu.
To důležité v půlce května
Lávka se kvůli výše zmíněnému na několik nocí úplně uzavře. Poprvé už ze středy 6. na čtvrtek 7. května, kdy technici namontují speciální konstrukci potřebnou pro testování.
Hlavní akce přijde v noci ze 16. na 17. května. Právě tehdy dojde na samotný zdvih. Celý proces potrvá zhruba sedmnáct minut a lávka se během něj zvedne až o 3,2 metru nad hladinu řeky. Poslední omezení čeká Pražany ještě z 18. na 19. května, kdy se bude konstrukce zase demontovat a odvážet.
Příprava na velkou vodu
Nejde přitom o žádnou formalitu. Právě schopnost rychle zvednout lávku může být v případě velké vody klíčová pro ochranu města i samotné konstrukce. Současně budou hasiči a další složky stavět až jeden a půl kilometru mobilních protipovodňových zábran, aby si vyzkoušeli, jak rychle dokážou zasáhnout.
Pro běžné Pražany to znamená jediné. Pokud se v těchto nocích chystají přes řeku, musí počítat s cestou po okolních mostech. Zástupci magistrátu a TSK proto vyzývají, aby lidé respektovali dočasné uzavírky a dopravní značení.