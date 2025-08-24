Koncem letních prázdnin se na Výstavišti v Holešovicích uskuteční oslava lásky k motocyklům, převážně k těm z dílen kultovního amerického výrobce Harley-Davidson.
„Po roce tu jsou opět Prague Harley Days. Originální akce pro celou rodinu v duchu motocyklů, převážně harleyů, ale i dalších silných strojů, adrenalinu, hudby, dobrého jídla a zábavy, která každoročně na plné pecky zakončuje léto a prázdniny. Letos se akce koná v pátek a sobotu, 29. a 30. srpna,“ uvádějí pořadatelé kultovní motorkářské akce a dodávají, že se tentokrát rozhodli pozvat také všechny ženy a dívky zdarma.
„Tak na nic nečekejte, vezměte partnerku nebo kamarádku a dorazte si užít poslední prázdninový víkend v duchu motocyklů, adrenalinu, hudby a jedinečné zábavy,“ dodávají.
Pro celou rodinu
Dvoudenní akce je podle pořadatelů určena nejen pro motorkáře, ale i rodiny s dětmi, teenagery, matky a všechny, kteří hledají neokoukanou zábavu, bez ohledu na to, zda jezdí na motorce, anebo na akci přišli pěšky, šli náhodou kolem, nebo dojeli třeba tramvají.
„Z letošního nabitého programu si vybere každý. Nechybí v něm koncerty, živá hudba nebo trochu adrenalinu a jedinečné podívané, při níž bude doslova tuhnout krev v žilách – na programu jsou totiž exhibice ve freestyle motokrosu pod vedením Petra Pilníka Piláta, včetně speciální večerní show. A samozřejmě po celé dva dny se mohou návštěvníci těšit i na skvělé jídlo, nesoucí se v duchu grilovaní a oslavy přípravy pokrmů ohněm a kouřem pod širým nebem a pochopitelně i alko a nealko drinky,“ lákají organizátoři.
Dorazte třeba na odrážedle
Zapomenuto nemá být ani na děti. Pro ně bude připravena family zóny se zábavou a workshopy pro nejmenší, a hlavně dětská spanilá jízda Stromovkou. Té se bude moci zúčastnit jakékoli dítě do patnácti let, které dorazí na kole, koloběžce, odrážedle, tříkolce nebo třeba i na skatu či kolečkových bruslích.
Spanilá jízda pro velké
Největším hitem Prague Harley Days má být i letos spanilá jízda. Ta v posledních letech zdaleka nebaví jen motorkáře samotné.
„Jasně že na spanilku se každoročně nejvíc těší jezdci, kteří se jí aktivně účastní a užijí si nezapomenutelnou jízdu od holešovického Výstaviště do historického centra Prahy a zpět. Ne nadarmo na ni každoročně dorazí jezdci například i z Anglie, Rakouska, Německa, Francie, ale třeba i z USA, Mexika nebo Nového Zélandu. Možná vás to překvapí, ale spanilá jízda čím dál více baví i náhodné kolemjdoucí, turisty nebo Pražany, kteří ji mají jako skvělé zpestření,“ popisují pořadatelé s tím, že kolona osmi set motocyklů, a to nejen harleyů, nejrůznějších stylů, kubatur a úprav, která v jeden moment projede ulicemi Prahy, bývá pro mnohé zážitek k nepopsání.
„Pojďte si letos vychutnat spanilou jízdu, třeba jako divák, a užít si tu skvělou porci energie a emocí,“ lákají závěrem pořadatelé.