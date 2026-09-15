Šárecké údolí se každé ráno ve všední den potýká s vážným dopravním problémem. Horoměřickou ulicí, která je úzkým hrdlem pro dopravu z Horoměřic a Nebušic do Prahy 6, se hrnou stovky aut a ty blokují autobusovou dopravu.
Problém je v tom, že Horoměřická vede Šáreckým údolím, které prakticky nenabízí jednoduchou objízdnou trasu. O Horoměřické ulici se mluví právě s kompletní a náročnou rekonstrukcí. Technická správa komunikací (TSK) počítá se zahájením prací na přelomu roku, přičemž hlavní stavební práce mají probíhat v roce 2027. Kvůli náročnosti stavby se řeší, jak během rekonstrukce vůbec udržet dopravu v oblasti.
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Praha chce Horoměřickou stavebně upravit tak, aby zvýhodnila autobusy, ale samotná stavba může na dlouhou dobu výrazně zhoršit dopravu v celém severozápadním sektoru Prahy.
Kam s auty?
Pokud se Horoměřická zavře, doprava se podle radnice Prahy 6 bude muset přesměrovat přes jiné příjezdové komunikace. Už nyní přitom oblast trápí kolony.
Připravovaný projekt počítá s rekonstrukcí přibližně 1,6 kilometru komunikace, rozšířením o vyhrazený pruh pro autobusy ve směru k Bořislavce, novými opěrnými a zárubními zdmi, úpravou odvodnění a rekonstrukcí povrchů. A stavba sama o sobě dopravu ještě výrazně zkomplikuje.
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„Praha 6 prosazuje stavební rozšíření ulice Horoměřická o autobusový pruh. Do doby jeho realizace podporujeme zavedení zeleného koridoru, který zrychlí průjezd autobusů,“ uvádí radní MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš, který je pověřen jednat s hlavním městem.
Varianty na stole
Úplná uzavírka Horoměřické potrvá podle plánů přibližně sedm měsíců. Uzavírka pro automobily bude zhruba na dva roky, přičemž v některých etapách by mohl být zachován omezený provoz autobusů.
Praha 6 se přiklání spíše k kratší, ale úplné uzavírce, protože dlouhé omezení dopravy by znamenalo problémy pro obyvatele Horoměřic, Nebušic i další dojíždějící.
Mluví se také o dynamické uzávěře, kterou před časem prosazovala městská část Troja. Viz box.
Dynamická závora
Za Prahou se staví
Praha 6 upozorňuje na to, že na okraji Prahy se staví a stavět bude, a dá se počítat, že dopravní problém bude růst. Právě proto Praha 6, Horoměřice a Nebušice kvůli kritické ranní dopravě požaduje takzvaný „zelený koridor“ pro autobusy. Cílem je dostat příměstské autobusy co nejrychleji k metru a zabránit tomu, aby stály v kolonách společně s auty.
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Horoměřická ulice je společně s Roztockou ulicí v Suchdole spojnicí, která přivádí dopravu ze severozápadu Středočeského kraje do Prahy a Praha 6 teď řeší, jak koordinovat několik velkých dopravních omezení najednou.