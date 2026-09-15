Horoměřická se promění, dopravu čeká náročná zkouška. Ve hře je i dynamická závora

Autor: Metro.cz
  7:42
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Ráno se Šárecké údolí zaplní auty. Odpoledne to bývá klidnější. Přesto Praha 6, Horoměřice a Nebušice chtějí v Horoměřické ulici volný průjezd autobusů, které ráno nabírají desítky minut zpoždění. | foto: Praha 6

Do Prahy 6 se od středních Čech přes Nebušice každé ráno hrnou stovky aut. Ty jedou přes Šárecké údolí Horoměřickou ulicí, která je dlouhodobě úzkým hrdlem pro dopravu právě z Horoměřic a Nebušic. V ranní špičce se tu pravidelně tvoří kolony a osobní auta blokují autobusy. Šestka, Horoměřice a Nebušice proto už delší dobu volají po řešení. Chtějí pro autobusy vymezit pruh. Podle nich je na stole také dynamická závora, kterou se dříve pokusila prosadit jiná městská část - Troja.

Šárecké údolí se každé ráno ve všední den potýká s vážným dopravním problémem. Horoměřickou ulicí, která je úzkým hrdlem pro dopravu z Horoměřic a Nebušic do Prahy 6, se hrnou stovky aut a ty blokují autobusovou dopravu.

Problém je v tom, že Horoměřická vede Šáreckým údolím, které prakticky nenabízí jednoduchou objízdnou trasu. O Horoměřické ulici se mluví právě s kompletní a náročnou rekonstrukcí. Technická správa komunikací (TSK) počítá se zahájením prací na přelomu roku, přičemž hlavní stavební práce mají probíhat v roce 2027. Kvůli náročnosti stavby se řeší, jak během rekonstrukce vůbec udržet dopravu v oblasti.

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Praha chce Horoměřickou stavebně upravit tak, aby zvýhodnila autobusy, ale samotná stavba může na dlouhou dobu výrazně zhoršit dopravu v celém severozápadním sektoru Prahy.

Kam s auty?

Pokud se Horoměřická zavře, doprava se podle radnice Prahy 6 bude muset přesměrovat přes jiné příjezdové komunikace. Už nyní přitom oblast trápí kolony.

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Připravovaný projekt počítá s rekonstrukcí přibližně 1,6 kilometru komunikace, rozšířením o vyhrazený pruh pro autobusy ve směru k Bořislavce, novými opěrnými a zárubními zdmi, úpravou odvodnění a rekonstrukcí povrchů. A stavba sama o sobě dopravu ještě výrazně zkomplikuje.

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Praha 6 prosazuje stavební rozšíření ulice Horoměřická o autobusový pruh. Do doby jeho realizace podporujeme zavedení zeleného koridoru, který zrychlí průjezd autobusů,“ uvádí radní MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš, který je pověřen jednat s hlavním městem.

Varianty na stole

Úplná uzavírka Horoměřické potrvá podle plánů přibližně sedm měsíců. Uzavírka pro automobily bude zhruba na dva roky, přičemž v některých etapách by mohl být zachován omezený provoz autobusů.

Praha 6 se přiklání spíše k kratší, ale úplné uzavírce, protože dlouhé omezení dopravy by znamenalo problémy pro obyvatele Horoměřic, Nebušic i další dojíždějící.

Mluví se také o dynamické uzávěře, kterou před časem prosazovala městská část Troja. Viz box.

Dynamická závora

  • Praha 6 nyní navrhuje dynamickou světelnou regulaci na Horoměřické, zatímco v Troji Praha podobné řešení původně připravila, ale v dubnu 2026 od něj ustoupila.
  • Závora by měla fungovat na Horoměřické před křižovatkou s Nebušickou.
  • Co dynamická závora umí? Jedná se o světelnou signalizaci, která by podle aktuální dopravní situace regulovala příjezd automobilů. Cílem je zabránit tomu, aby se vytvořila souvislá kolona v úseku Jenerálka–Bořislavka, v níž následně uvíznou i autobusy. Městská část návrh představila jako jedno z opatření pro vytvoření takzvaného zeleného koridoru pro veřejnou dopravu z Horoměřic a Nebušic.
  • Podobný princip se měl letos testovat v Troji. Praha připravila provizorní dynamicky řízenou světelnou závoru v Trojské, která měla podle dopravní situace regulovat vjezd automobilů. Opatření mělo být zkušební a jeho dopady se měly monitorovat.
  • Jenže v dubnu magistrát projekt v Troji zrušil. Zastupitelstvo 23. dubna 2026 uložilo odboru dopravy vzít zpět žádost o stanovení přechodné úpravy a TSK následně dostala pokyn ukončit kroky směřující k realizaci závory.

Za Prahou se staví

Praha 6 upozorňuje na to, že na okraji Prahy se staví a stavět bude, a dá se počítat, že dopravní problém bude růst. Právě proto Praha 6, Horoměřice a Nebušice kvůli kritické ranní dopravě požaduje takzvaný „zelený koridor“ pro autobusy. Cílem je dostat příměstské autobusy co nejrychleji k metru a zabránit tomu, aby stály v kolonách společně s auty.

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Horoměřická ulice je společně s Roztockou ulicí v Suchdole spojnicí, která přivádí dopravu ze severozápadu Středočeského kraje do Prahy a Praha 6 teď řeší, jak koordinovat několik velkých dopravních omezení najednou.

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