Hospoda Na Parukářce patří k Žižkovu. A zůstane to tak i v budoucnosti

Od roku 1994 stojí na vrchu sv. Kříže, který byl začátkem 80. let v hledáčku soudruhů inženýrů jako místo pro stavbu Žižkovské věže. Údajně tu kdysi bývalo popravčí místo, historici nemají jasno. Ještě před několika dny jí hrozil zánik. S dobrou zprávou o záchraně kultovní hospody s nezaměnitelnou žižkovskou atmosférou přišla radnice Praha 3.

Hospoda byla předmětem sporů. Stojí tady od roku 1994, ovšem po letech se několikrát stala černou stavbou. „Nedošlo k její legalizaci z hlediska stavebních předpisů a ani k zápisu stavby do katastru nemovitostí,“ říká pro deník Metro starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Spory s radnicí podle něj začaly v roce 2007. Stavba stojí totiž na pozemku městské části Praha 3. Vše dospělo až do fáze rozsudku o odstranění stavby, což by znamenalo demolici. Součástí příběhu je mnoho právních kroků a jednání. „Já jsem pátým starostou v řadě, který věc řešil a v určité fázi kauzu zdědil po svých předchůdcích. Samozřejmě jsme nechtěli místní připravit o oblíbené místo s unikátní atmosférou, která patří k Žižkovu celé dekády,“ říká starosta třetí městské části Vronský, který záchranu hospody inicioval a se svým týmem ji i dokončil. Proto Praha 3 začala vyjednávat se stavebním úřadem i majitelem. A došlo k dohodě. Stavba bude zase povolena, na konci září bude majetkem Prahy 3. Ta ji od majitele koupí za tisíc korun s podmínkou, že hospůdka ve stávajícím rázu bude zachována. Na další čtyři roky si ji bude moci současný majitel od třetí městské části pronajmout. „Stavební úpravy objektu by měly být minimální a do značné míry vyplynou z požadavků stavebního úřadu, abychom stavbu mohli zkolaudovat a řádně zapsat do katastru nemovistostí,“ dodává Vronský.