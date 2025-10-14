Hra Pražské věže zve do zahrad, kam se běžně nedostanete. Hráče čekají úkoly i večerní výhledy

Marek Hýř
Marek Hýř
  20:00
Je to takový orientační závod, ve skutečnosti ale rychlost nehraje takovou roli. Cílem je prožít hezký den v méně známých koutech Prahy a ještě se k tomu něco dozvědět. Hra s názvem Pražské věže z pražských zahrad tentokrát hráče zavede do okolí Pražského hradu.
Fotogalerie4

Výhled z malé Fürstenberské zahrady v Praze | foto: Metro.cz

Hráči se podívají například do Ledeburské zahrady, do Malé Pálffyovské zahrady nebo do Malé Fürstenberské zahrady. Lákadlem je mimo jiné také to, že se hráči do zahrad podívají večer, tedy v čas, kdy to není tolik běžné.

Součástí trasy ale nejsou jen zahrady. Zájemci mohou nahlédnout například také na balkon uměleckého prostoru Kunsthalle na Klárově.

Start hry je u vstupu do Zahrad pod Pražským hradem z Valdštejnské ulice číslo 14, zhruba 300 metrů od stanice metra Malostranská.

Na startu obdrží hráči mapu se zakreslenými kontrolními stanovišti, úkoly a startovní průkaz pro označení průchodu zahradami. Sami podle mapy postupují kontrolními body a plní naučné či rozhlížecí úkoly.

Průběh

  • Hra se koná dva dny, stihnout projít trasu je ale možné i za jeden den.
  • Start je v malostranské zahradě na adrese Valdštejnská 14. V neděli
    (19. října) se startuje od 10 hodin. Cíl je do 20 hodin tamtéž. V pondělí
    (20. října) se startuje až od 14 hodin.
  • Na hru je potřeba se přihlásit na prazske-veze.cz. Startové na osobu je 300 korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Hra Pražské věže zve do zahrad, kam se běžně nedostanete. Hráče čekají úkoly i večerní výhledy

Je to takový orientační závod, ve skutečnosti ale rychlost nehraje takovou roli. Cílem je prožít hezký den v méně známých koutech Prahy a ještě se k tomu něco dozvědět. Hra s názvem Pražské věže z...

14. října 2025

Policie vypátrala seniora z Německa, nalezli ho živého v okolí Pravčické brány

Policie dnes vypátrala seniora z Německa, který se v neděli odpoledne ztratil v okolí Hřenska. Nalezli ho živého poblíž Pravčické brány, byl podchlazený, do...

14. října 2025  18:01,  aktualizováno  18:01

Fotografická publikace 1318 minut v Kutné Hoře získala cenu na Designbloku 2025

Fotografická publikace 1318 minut v Kutné Hoře, kterou město připravilo k 30. výročí zápisu na seznam UNESCO, získala cenu Impact Award na festivalu Designblok...

14. října 2025  17:15,  aktualizováno  17:15

Na Ještědu v Liberci začali s výrobou sněhu, Rokytnice se přidá od středy

První technický sníh má na zimu připravený skiareál na Ještědu v Liberci. Systém, který umožňuje jeho výrobu i za teplot nad bodem mrazu, spustil provozovatel...

14. října 2025  17:08,  aktualizováno  17:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Východočeské divadlo uvede adaptaci Strýčka Váni, řeší v ní i klimatickou krizi

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v sobotu premiéru hry Váňa. Je adaptací Čechovova Strýčka Váni, které se ujala Kasha Jandáčková. Inscenaci také...

14. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

Východočeské divadlo uvede adaptaci Strýčka Váni, řeší v ní i klimatickou krizi

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v sobotu premiéru hry Váňa. Je adaptací Čechovova Strýčka Váni, které se ujala Kasha Jandáčková. Inscenaci také...

14. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

NS odmítl dovolání v kauze exšéfa karlovarské krajské organizace Trikolory

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání někdejšího předsedy karlovarské krajské organizace hnutí Trikolora Matěje Drbohlava. Muže soudy nižších instancí pravomocně...

14. října 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

V Plzni vystavuje malíř, fotograf a multimediální umělec Svatopluk Klimeš

Západočeská galerie v Plzni dnes zahájila výstavu prací malíře, kreslíře, fotografa a multimediálního umělce Svatopluka Klimeše s názvem Jen větrní duchové...

14. října 2025  16:55,  aktualizováno  16:55

V Hradci Králové začne ve středu kontrola parkovného kamerovým vozem

V Hradci Králové začne ve středu kontrola placení parkovného kamerovým vozem městské policie. Dnes to oznámila radnice. Původně měl ostrý provoz kamerového...

14. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Plzeň začala budovat v okrajové části Černice sportovní areál za 48 mil Kč

Plzeň dnes začala budovat v okrajové části Černice sportovní areál. Nové fotbalové, víceúčelové a dětské hřiště za více než 48 milionů korun budou hotové do...

14. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Pavel...

14. října 2025  8:02,  aktualizováno  18:15

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

14. října 2025  16:12,  aktualizováno  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.