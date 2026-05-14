Hra s létajícím talířem v Praze. Vyzkoušejte discgolf na Krejcárku nebo ve Stodůlkách

Iveta Benáková
  8:00
Obyčejné házení frisbee v parku? Zkuste ho posunout na další úroveň. Discgolf spojuje přesnost golfu s létajícími disky a v Praze si ho můžete zahrát hned na několika hřištích, navíc zdarma. Stačí vzít disk a vyrazit na jamky mezi stromy, kopce i technické překážky.

Hodit disk do koše je velká legrace, vyzkoušejte. | foto: Profimedia.cz

Létajícím talířem asi házel kdekdo z nás, ale většinou v parku nebo na pláži s kámoši, ale co to trochu změnit? Představte si golf, ale s létajícími disky v ruce. To je discgolf. Vaším úkolem je dopravit disk do speciálního koše s co nejmenším počtem pokusů. Ten, komu se podaří projít všechna stanoviště s nejnižším počtem hodů, vyhrává.

Podle milovníků tohoto sportu je to aktivita, kterou si užije každý. Nenechte se ale mýlit – pro profíky je to vážná věc, ve které se po celém světě bojuje o prestižní tituly a vysoké výhry. Nejlepší na tom je, že do začátku nepotřebujete žádné drahé vybavení ani drahé členství v klubech.

V Praze si můžete na několika místech vyzkoušet tuto zajímavou disciplínu, navíc zdarma. Přinášíme několik tipů, další najdete na webu udisc.com.

Krejcárek

Šestijamkové hřiště vybavené technickými jamkami se nachází v Praze na Žižkově. Je vhodné pro začátečníky i pokročilé a kromě vstupu je zdarma i zapůjčení disků.

Štěrboholy

MultiGolfPark Europark Štěrboholy je hned vedle nákupního centra. Velké hřiště na velmi malé ploše. Standardní uspořádání má devět jamek. K dispozici je také možnost hrát v plné kvalitě 18jamkové rozložení, které je velmi srovnatelné s některými jinými „plnohodnotnými“ 18jamkovými hřišti.

Chodov

Malé hřiště v parku. Jedná se o devítijamkový formát s možností alternativního uspořádání. Hřiště nabízí technické hody, ale i několik změn výšky.

Ladronka

Hřiště procházející historickým parkem. Prvních pět jamek nabízí mírné převýšení a drobné přírodní překážky v podobě keřů, zatímco poslední čtyři se nacházejí ve více zalesněné části.

Stodůlky

Hřiště se čtyřmi jamkami se nachází v centrálním parku ve Stodůlkách. Půjčovna disků v Tenis Centru Lužany u třetí jamky.

Sportujte v Praze zdarma

  • Chcete se hýbat bez permanentky, neutratit ani korunu, a zároveň být venku? Workoutová hřiště v Praze nabízejí dostupný a efektivní způsob, jak posílit celé tělo. Poradíme, kam vyrazit.
  • Úplně jiný sport je cvrnkání kuliček. Hra patřila k nejoblíbenějším a zároveň nejlevnějším dětským zábavám. Stačil důlek v zemi, pár skleněnek. Dnešní děti už často ani nevědí, jak se kuličky hrají. V Praze ale existují místa, kde si podobnou zábavu mohou vyzkoušet.
  • Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery. Kde si můžete zajezdit? Odpovědi má náš seznam.
Hra s létajícím talířem v Praze. Vyzkoušejte discgolf na Krejcárku nebo ve Stodůlkách

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
