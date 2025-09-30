„Začíná kompletní restaurování nástroje, který byl naposledy opravován v devadesátých letech a před tím byl po staletí ponechán svému osudu. Během dnešního a zítřejšího dne budeme demontovat píšťaly, táhla, vzdušnice… Zkrátka veškeré vnitřní vybavení převezeme do našich dílen,“ říká vedoucí restaurátorských prací Marek Vorlíček.
Varhany pocházejí z roku 1724 z dílny varhanáře Leopolda Spiegela. Jedná se o unikátní nástroj s autentickým zvukem, který je vybaven dvěma manuály, pedálem a dvaceti rejstříky. Nástroj je osazen sochami Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. V devadesátých letech proběhla rekonstrukce mechaniky, vzdušnic a klínových měchů s obnovením původní intonace, kterou provedl Vladimír Šlajch.
Kostel vznikl na místě kaple, která byla součástí špitálu z roku 1354. Kaple byla postupně přestavována a rozšiřována, v letech 1615–20 byla proměněna v kostel v goticko-renesančním stylu. V roce 2020 kostel odkoupilo Hlavní město Praha a v roce 2021 jej naposled svěřilo FOK.
Slavný kostel