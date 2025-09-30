Hrál na ně Mozart i Haydn. Varhany v kostele svatého Šimona a Judy nafasují opravené píšťaly, táhla a vzdušnice

Autor: Metro.cz
  12:00
Varhany v kostele svatého Šimona a Judy, které spravuje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, podstoupí důkladné restaurování. Nástroj, na který podle legendy hrál samotný Wolfgang Amadeus Mozart či Joseph Haydn, bude opraven, aby bylo možné jej opět používat při koncertech.
Varhany v kostele svatého Šimona a Judy | foto: PETR DYRC

„Začíná kompletní restaurování nástroje, který byl naposledy opravován v devadesátých letech a před tím byl po staletí ponechán svému osudu. Během dnešního a zítřejšího dne budeme demontovat píšťaly, táhla, vzdušnice… Zkrátka veškeré vnitřní vybavení převezeme do našich dílen,“ říká vedoucí restaurátorských prací Marek Vorlíček.

Varhany pocházejí z roku 1724 z dílny varhanáře Leopolda Spiegela. Jedná se o unikátní nástroj s autentickým zvukem, který je vybaven dvěma manuály, pedálem a dvaceti rejstříky. Nástroj je osazen sochami Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. V devadesátých letech proběhla rekonstrukce mechaniky, vzdušnic a klínových měchů s obnovením původní intonace, kterou provedl Vladimír Šlajch.

Varhany v kostele sv. Šimona a Judy tu stojí už od roku 1850, jde tak o jedny z nejstarších mechanických a dosud funkčních varhan na Ústecku.

Kostel vznikl na místě kaple, která byla součástí špitálu z roku 1354. Kaple byla postupně přestavována a rozšiřována, v letech 1615–20 byla proměněna v kostel v goticko-renesančním stylu. V roce 2020 kostel odkoupilo Hlavní město Praha a v roce 2021 jej naposled svěřilo FOK.

Slavný kostel

  • Kostel sv. Šimona a Judy vznikl na místě kaple, která byla součástí špitálu z roku 1354. Kaple byla postupně přestavována a rozšiřována, v letech 1615–20 byla proměněna v kostel v goticko-renesančním stylu. Po bitvě na Bílé hoře kostel i s přilehlým špitálem obdržel darem řád Milosrdných bratří.
  • Postupně byla prováděna bohatá vnitřní výzdoba, byly vztyčeny oltáře, instalovány sochy a varhany. V roce 1950 byli Milosrdní bratři komunistickými úřady vyhnáni a špitál zestátněn. Poté byl používán jakožto skladiště a je zázrakem, že toto období varhany i vnitřní výzdoba přežily.
  • Po roce 1989 kostel restituovali Milosrdní bratři a do správy jej dostal Symfonický orchestr hl. m. FOK, který tento prostor začal využívat jako koncertní síň. V roce 2020 kostel odkoupilo Hlavní město Praha a v roce 2021 jej svěřilo opět Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK.

30. září 2025  11:26,  aktualizováno  11:26

