Hřebíky, petrolej i štětce. Staré inzeráty z Chataře ukazují Prahu, kterou neznáme

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
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Inzeráty v časopise Chatař

Inzeráty v časopise Chatař | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Domy v Havelské 4 a 6. Sídlila tady Domácí dílna.
Inzeráty v časopise Chatař
Vodičkova 33. V prodejne podniku Drogerie byly k dostání třeba barvy na dřevo.
Inzeráty v časopise Chatař
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Časopis Chatař, později s přídomkem Chalupář, patřil do povinné výbavy všech majitelů chat a chalup. Když si moje teta se strejdou postavili na přelomu šedesátých a sedmdesátých let na Vysočině chatu, samozřejmostí se stala objednávka této „bible“ chalupářů. Měsíc co měsíc byl oblíbený časopis v poštovní schránce.

Stačilo otevřít zažloutlé stránky starého Chataře a začít číst inzeráty. Objevily se názvy obchodů jako Domácí dílna, Drogerie nebo Barvy-laky a s nimi adresy napříč tehdejší Prahou. V době, kdy nebylo zdaleka samozřejmé něco sehnat, představovaly tyto prodejny důležitou součást života domácích kutilů. Dnes jsou mnohé z nich jen vzpomínkou.

Štos měsíčníků (mimochodem, vychází stále, i když v moderní lifestylové podobě) schovávám dodnes, i když tetina chata je už dávno v držení jiných majitelů, a upřímně řečeno, nikdy jsem podle návodů na již mírně zažloutlých stránkách nesestavoval ani krovy, ani krmítka či okružní pilu nebo nestavěl garáž.

Na samotě u lesa jako hit všech chalupářů

Jak ale čas ubíhá, rád v časopisech listuji a připomínám si, jaké starosti řešili lidé v době, kdy místo cestování za hranice jezdili alespoň na víkendová obydlí, která vylepšovali k obrazu svému. Popularitu chataření a chalupaření snad nejlépe vystihuje polokomedie, polodrama Na samotě u lesa.

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Ale zpět k časopisu. Nedávno jsem v něm zase listoval a začetl se do dobových inzerátů. Ty nebyly základním existenčním kamenem tehdejších vydavatelů. Buď je dotoval stát, nebo měly noviny a časopisy tak vysoký náklad, že se i přes nízkou cenu uživily.

Inzeráty jsou dokladem doby i změn v Praze

Inzeráty jsou ale přitažlivé z jiného pohledu. Svou nabídku tady prezentují nejrůznější prodejny potřeb, které byly pro domácí kutily z chat a chalup nezbytné. Sice jste si mohli klást otázku, proč vůbec inzerují, protože jednak výrobci ani obchody neměli konkurenci a jednak jste spíš slýchávali známou větu: „Nemáme, ptejte se příští týden.“

Inzeráty v časopise Chatař

Důležité u inzerátů jsou adresy. Uvědomíte si, že inzerované obchody a provozovny jsou dávno minulostí. Takže jsem začal porovnávat, co se v těch místech (v naprosté většině byly v inzerátech pražské prodejny) nachází teď. Ale i samotná pojmenování provozoven jsou zajímavá. O tehdejších dobových pojmenováních ulic ani nemluvě.

Taky jste nakupovali v Domácí dílně?

Často se v Chataři objevovala inzerce obchodu Domácí dílna. Sídlil na Havelské ulici 4 až 6, spadal pod podnik Domácí potřeby Praha (DPP) a mohli jste tu podle textu inzerátu koupit elektroinstalační materiál, hřebíky, šrouby a vruty i matice, brousky, plochá dláta, závitníky, výstružníky, natěračské a malířské štětce.

Domy v Havelské 4 a 6. Sídlila tady Domácí dílna.

Podnik jménem Drogerie inzeroval všechny pražské prodejny. K dostání byly malířské potřeby, úklidové prostředky, líh a petrolej, zdravotnické zboží i kosmetika a další. V centru Prahy byla jedna ve Vodičkově 33, ve Francouzské 38 nebo ve Zlatnické 8.

V Praze 3 jste si mohli nakoupit zboží v Koněvově ulici 211, na Čapájevově náměstí 5 a, jak se s chybou píše, také na Sídlišti Chemilnice. V Praze 4 byla prodejna v ulici Sovětské armády 143. V Praze 8 v ulici Rudé armády byly dokonce dvě – v čísle 28 a ve 229.

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Inzerce specializovaných prodejen Barvy-laky zvala zákazníky do Králodvorské 9, Koněvovy 106, Dukelských hrdinů 33 nebo opět na osmičku do Rudé armády 11.

U Rotta se drželi i po sametové revoluci

Některé provozovny bývaly kupodivu, i se stejným sortimentem, na stejné adrese ještě nedávno. Mám na mysli nuselské náměstí bratří Synků 473 nebo Železářství u Rotta na Malém náměstí 473, jak je tehdy inzerovaly pražské domácí potřeby. Rott se ale nakonec položil, železářství v Nuslích sloužilo zákazníkům ještě před pár lety.

Po železářství U Rotta zbyl jen nápis.

Inzerce v Chataři ale nelákala jen na čistě kutilský sortiment. Inzerovala tady i Čajka, reprezentační prodejna sovětského zboží v Železné 24. Ale i na chalupu se přece hodila televize pro příjem barevného signálu Rubín 401-1!

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