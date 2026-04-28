Obsah
United Islands
- Termín: 30. dubna – 2. května
- Místo: ostrov Štvanice a další lokality v Praze
Pražský festival United Islands vstupuje do roku 2026 s osvědčeným konceptem, který dlouhodobě sází na objevování nových hudebních jmen. Během tří dnů nabídne více než stovku koncertů na několika scénách napříč metropolí. Dramaturgie tradičně propojuje nezávislou scénu, jazz, world music i současnou elektroniku.
- Velkým lákadlem zůstává i fakt, že festival je přístupný zdarma. Organizátoři však umožňují návštěvníkům dobrovolně přispět zakoupením symbolické vstupenky a podpořit tak další ročníky akce.
- Mezi zahraničními jmény letos vyčnívá britské indie-rockové trio Bilk, irská electro-noise formace Yard, nizozemská zpěvačka Min Taka, slovinská kapela LPS, polští Błoto nebo němečtí Lifespark.
- Silné zastoupení má i domácí scéna. Vystoupí například Toyota Vangelis, Anki, Purpl Boi, Hihahaholky, projekt Bariel AV s live bandem nebo zpěvačky Kvietah a Josefina Dusk.
|
Program je tradičně rozdělený do dvou částí – čtvrteční večer patří klubové scéně, zatímco pátek a sobota nabídnou open-air koncerty na Štvanici s navazujícími nočními akcemi v klubech.
Vedle hudby nabídne festival i rozšířený doprovodný program.
- Novinkou je scéna Islands Forum, která vznikla ve spolupráci s projektem Žárovky a zaměří se na debaty a nehudební obsah.
- Na Štvanici se tak vedle koncertů otevřou i aktuální společenská témata.
Návštěvníci se mohou zapojit například do diskuse „Zeptej se vědce: Láska ve vzduchu, otázky na jazyku“, debatovat o dopadech umělé inteligence v rámci panelu „Gamechanger: AI – kde se zastaví“ nebo si poslechnout debatu „BoldNews: Jakou roli hrají v odolnosti demokracie média, novináři a influenceři?“, kde vystoupí mimo jiné Rozárie Haškovcová, Zdislava Pokorná a Václav Moravec.
Majáles Praha
- Termín: 1. května
- Místo: Letiště Letňany
Letňanské letiště se na prvního máje opět promění v centrum studentské kultury. Majáles Praha, největší festival akademické obce v Česku, nabídne celodenní program napříč žánry i generacemi – od rapu a popu až po kytarovou klasiku a elektronickou hudbu.
- Hlavní stage letos obsadí jména současné domácí scény, jako jsou Ben Cristovao, Calin, Sara Rikas, PTK, STEIN27 nebo Ca$hanova Bulhar. Zahájení obstará Grand Opening Show projektu BUKA, za nímž stojí rapper Viktor Sheen.
- Druhá scéna, Hitrádio City stage, vsadí na osvědčená jména české hudby. Vystoupí zde mimo jiné Chinaski, Jiří Korn, Horkýže Slíže, Vypsaná Fixa nebo David Koller.
- Novinkou letošního ročníku je samostatná EDM scéna, která přivítá i zahraniční hvězdy elektronické hudby. Dorazí britští Rudimental, producent Dimension a duo Sigma.
|Interpret
|Stage
|Ben Cristovao
|Hlavní stage
|Calin
|Hlavní stage
|Sara Rikas
|Hlavní stage
|PTK
|Hlavní stage
|STEIN27
|Hlavní stage
|Ca$hanova Bulhar
|Hlavní stage
|BUKA (Viktor Sheen)
|Hlavní stage (Opening)
|Chinaski
|Hitrádio City stage
|Jiří Korn
|Hitrádio City stage
|Horkýže Slíže
|Hitrádio City stage
|Vypsaná Fixa
|Hitrádio City stage
|David Koller
|Hitrádio City stage
|Martina Pártlová
|Hitrádio City stage
|Rudimental
|EDM scéna
|Dimension
|EDM scéna
|Sigma
|EDM scéna
Pražské jaro
- Termín: 12. května – 2. června
- Místo: Rudolfinum, Riegrovy sady, Obecní dům, Národní technické muzeum, Anežský klášter a další místa
Hudební zážitek nabídne 81. ročník festivalu Pražské jaro. V programu figuruje více než šedesát akcí – od velkých symfonických koncertů přes komorní večery až po workshopy a masterclassy.
Do Prahy dorazí téměř stovka umělců, souborů a orchestrů z 28 zemí světa. Poprvé se na festivalu představí například mezzosopranistka Elīna Garanča, tenorista Benjamin Bernheim či australský pěvec Kang Wang. Rezidenční umělkyní ročníku bude kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hannigan.
- Silné zastoupení má i domácí dirigentská špička. Na festivalu se představí mimo jiné Petr Popelka, Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Tomáš Hanus, Václav Luks a Robert Jindra.
- Festival tradičně předchází také Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, která letos odstartuje 6. května a patří k nejvýznamnějším platformám pro nastupující hudební talenty.
Mezi Ploty
- Termín: 30. – 31. května
- Místo: Areál Psychiatrické nemonice Bohnice
Na festivalu vystoupí více než stovka hudebních a divadelních formací. Festival Mezi ploty i letos potvrdí svou pověst jedné z největších a nejpestřejších kulturních událostí v hlavním městě Praze.
- Festival podporuje prezident republiky Petr Pavel a patronem akce zůstává režisér Václav Marhoul, letos spolu s herečkou Jitkou Čvančarovou.
- Vystoupí například stálice jako Lucie a Divokej Bill, ale také Adam Mišík, Berenika Kohoutová, Pam Rabbit, Kateřina Marie Tichá, Poletíme? nebo Midi Lidi.
- Vrcholem alternativně laděného divadelního programu budou soubory jako Vosto5 či Spitfire Company.
Prague Open air
- Termín: 11. června – 26. srpna
- Místo: Riegrovy sady (Energy Pub) a Areál7 v Holešovicích
Prague Open Air už patří k tradičním hudebním akcím pražského léta. Série koncertů pod širým nebem každoročně nabízí vystoupení domácích i zahraničních interpretů.
|Kapela / Interpret
|Den a termín
|Místo konání
|Kosheen
|ČT 11. června
|Areál7 Holešovice
|Nejsjetější trojice: Záviš+Mucha+Baumaxa
|ČT 18. června
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Kateřina Marie Tichá & Bandjeez
|ČT 25. června
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Michal Hrůza & Kapela Hrůzy
|ST 15. července
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Horkýže Slíže
|ÚT 28. července
|Areál7 Holešovice
|Rybičky 48
|ČT 30. července
|Areál7 Holešovice
|Dropkick Murphys
|ST 5. srpna
|Areál7 Holešovice
|Sto zvířat
|ČT 6. srpna
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Xindl X
|ÚT 18. srpna
|Energy Pub, Riegrovy sady
|David Koller
|ST 19. srpna
|Areál7 Holešovice
|Vypsaná fixa
|ČT 20. srpna
|Areál7 Holešovice
|OMD
|SO 22. srpna
|Areál7 Holešovice
|Mig 21
|ÚT 25. srpna
|Areál7 Holešovice
|Vojtěch Dyk & D.Y.K.
|ST 26. srpna
|Energy Pub, Riegrovy sady
Respect Festival Open Air 2026
- Termín: 13. – 14. června
- Místo: Ostrov Štvanice
Respect Festival je nejvýznamnější tuzemská celoroční přehlídka world music. Na 29. ročníku se můžete opět těšit na tu nejpestřejší směs, kterou nikde jinde neuslyšíte – od mizejících tradic po současné globální fúze, od veteránů žánru po horké novinky, od nakažlivě taneční hudby po experiment a jazz. Respect Festival je věnovaný Karlu Schwarzenbergovi, který stál u jeho zrodu, tvůrcem letošního vizuálu je opět František Skála.
- Vystoupí muzikanti z bezmála 20 zemí světa. Největší z afrických individualistů a první skutečně panafrický umělec Cheikh Lô ze Senegalu představí své poslední album Maame, na němž hostuje český kytarista Pavel Šmíd. Madagaskar zastoupí formace Bobo & Behaja, která představí pražskému publiku transovní hudební styl z zvaný „tsapiky“.
- Poslední žijící ikona tradičních zpěvů „dodo“ od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo z Keni, se vrací na Respect Festival po dlouhých 11 letech, tentokrát s projektem Odd Okoddo & Ogoya Nengo. Jeho páteř tvoří producent, bubeník a elektronický čaroděj z Hamburku českého původu Sven Kacirek.
- Severní Afriku reprezentují Araw N Fazaz z Maroka, nová tvář amazighské hudby Středního Atlasu, kombinující mužský i ženský zpěv, perkuse, marocké loutny Lotar i evropské housle, a čistě instrumentální trio The Handover z Egypta a Belgie, které se loni stalo senzací prestižního festivalu Womex.
S novou formací a aktuálním albem Meydan (2025) se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat z Nizozemí. Zpěvačka kurdského původu si získala uznání odborné kritiky svou energickou fúzí kurdské lidové hudby, syrových groovů, minimalistických bluesových aranží a samozřejmě svým zpěvem nabitým dramatickými zvraty, mikrotonálními posuny i melodickými ozdobami typickými pro hudbu blízkého východu.
Pět století indo-pákistánské vokální tradice představí Muslim Shaggan z Pákistánu. Zpívá s doprovodem bubínků tabla, flétny a indického harmonia, snadno přenosného nástroje, do Asie původně importovaného z Británie.
Bohemia JazzFest
- Termín: 14. června – 21. července
- Místo: Královská zahrada na Pražském hradě
Prestižní festival, založený světově uznávaným jazzovým kytaristou Rudym Linkou, přináší špičkové jazzové interprety z celého světa mimo jiné i přímo do srdce Prahy. Všechny koncerty jsou zdarma. Program letošního roku pořadatelé teprve zveřejní.
Metronome
- Termín: 19. – 21. června
- Místo: Letiště Letňany
Po deseti letech se festival přesouvá z Holešovic do Letňan. Nová éra Metronomu přinese nejen více prostoru k vystoupením, ale i širší žánrové rozpětí, Food Festival a doprovodný program, který propojí hudbu, umění, diskuse, gastronomii i společenská témata.
|
Jedním z headlinerů bude Nick Cave, který se na Metronome vrátí po čtyřech letech. Další potvrzenou hvězdou je Sting, bývalý frontman skupiny The Police a držitel 17 cen Grammy. Vystoupí v komorní sestavě s kytaristou Dominicem Millerem a bubeníkem Chrisem Maasem. Sting se na festival vrací po devíti letech – v Praze naposledy koncertoval v roce 2017.
Mezi dalšími ohlášenými interprety jsou Purity Ring, Orville Peck, Rose Gray, Of Monsters and Men, Razorlight, Manic Street Preachers, Slowdive, The Flaming Lips nebo české stars MAT213 & GUFRAU.
Dvořákova Praha
- Termín: 5. – 23. září
- Místo: Rudolfinum, Anežský klášter, Artium na Bořislavce, Divadlo X10 a sál Pražské konzervatoře
Program si klade za cíl sdílet krásu hudby s co nejširším spektrem posluchačů. Festival dlouhodobě staví na dvou pilířích: na respektu k odkazu Antonína Dvořáka a na důsledném výběru špičkových interpretů světové i domácí scény.
Dramaturgie Jana Simona a Jaroslava Mandy vytváří jednotlivé programové řady tak, aby se vzájemně doplňovaly a nabízely návštěvníkům široké spektrum zážitků, od velkých symfonických večerů přes komorní projekty až po neformální koncertní formáty, které osloví i nové publikum.
- Dvořákova Praha letos přivítá vídeňské filharmoniky, houslistku Hilary Hahn, dirigenta Riccarda Chaillyho, nebo rezidenční umělkyni Magdalenu Koženou. Publikum se může těšit také na Tonhalle-Orchester Zürich s dirigentem Paavem Järvim.
- Výraznou stopu zanechá také samotná Česká filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Semyona Bychkova a hongkongské dirigentky Elim Chan. Na svůj debut v Česku čeká dvaadvacetiletý klavírní fenomén Yunchan Lim z Jižní Koreje, na festival se vrátí také houslista Gil Shaham a klavíristé Rafał Blechacz a Alexander Malofeev.
Prague Sounds
- Termín: 2. – 22. listopadu
- Místo: Různá místa v metropoli
Za více než devětadvacet let existence festival v Praze uvedl řadu ikonických hudebních osobností a systematicky představuje novou generaci umělců. Program pro letošní rok bude teprve představen.