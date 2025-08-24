Zároveň nechává upravovat kvalitu filmů, které zakoupilo v minulosti.
Dvouletá rekonstrukce
Vzdělávací a kulturní insti tuce, jejíž budova se nachází v Královské oboře v Praze 7, byla více než dva roky v rekonstrukci (více v boxu vpravo). Nyní má novou kopuli s průměrem dvacet dva metrů, obraz zajišťuje přibližně čtyřicet pět milionů diod na více než dvanácti tisících speciálních panelech. Kopule je podle informací planetária největší na světě.
„Na konec září plánujeme světovou premiéru loutkového filmu. Je to první velkometrážní film pro planetária na světě a je to film, který jsme vyráběli ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Můžu prozradit, že Hurvínek pěkně nachytá Spejbla, protože se bude tvářit, jako že je ve vesmíru,“ říká ředitel planetária Jakub Rozehnal. V říjnu plánuje planetárium do programu zařadit zcela nové pořady, které vyrábí studia na míru pro jeho kopuli.
„Jsou to programy, které ve světě v této kvalitě zatím nebyly, protože je nikdo nevyžadoval. Studia, která vyrábí produkci pro planetária, to dostala jako úplně novou zakázku pro nás. Dá se říci, že planetárium tím nastavilo novou laťku v kvalitě produkce,“ dodává Rozehnal s tím, že tyto filmy budou mít mnohem vyšší ostrost a barevnou hloubku. Jejich výroba trvá podle ředitele planetária dva až tři měsíce.
Nekvalitní útes
Z programu planetárium stáhlo například film Korálový útes 360, protože na panelech nevypadal dobře. „Se studiem, které ho vyprodukovalo, jsme se dohodli, že nám poskytne testovací záběry v nové požadované kvalitě. My se přesvědčíme, jestli to má cenu předělávat, a pokud ano, tak někdy v říjnu bychom mohli mít novou kvalitu,“ doplňuje Rozehnal.
Upravit planetárium nechá i další v současnosti uváděné pořady. Cena za předělání filmu je podle Rozehnala srovnatelná s cenou nového. „To znamená vyšší stovky tisíc až miliony korun,“ uvedl Rozehnal.
Beznadějně vyprodáno
Od otevření v polovině tohoto června je planetárium vyprodané zhruba na dva týdny dopředu.
Tento týden, patrně o víkendu, k nám zavítá stotisící návštěvník od otevření, což potvrzuje využití na maximální možnou kapacitu,“ podotýká Rozehnal, který se dle svých slov kvůli výše zmíněnému pravidelně setkává také s kritikou. Někteří lidé personálu podle něj dokonce nevybíravě nadávají.
