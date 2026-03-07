Hydry ve městě dojezdí. Jejich posledním útočištěm v pravidelném provozu zůstává Rakovník

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  17:00
Ti, kteří zaslzí při každém průjezdu staršího typu vlaku, vagónu či lokomotivy, budou zřejmě ronit slzy i nyní. Další technika zmizí z českých kolejí. V pravidelném provozu končí další staré lokomotivy a motorové vozy.
České dráhy končí s provozem desítek starších osobních vozů, lokomotiv a motorových vozů. Během největší obnovy vlaků v Česku je nahradily moderní, klimatizované a pro cestující příjemné jednotky ComfortJet, RegioPanter a RegioFox. V případě elektrických lokomotiv ovládly provoz stroje Siemens Vectron.

Hydra

„Obnova vozidlového parku Českých drah je na tratích opravdu viditelná. Starší nebo méně početné typy lokomotiv a motorových vozů postupně nahrazují nové jednotky ComfortJet, RegioPanter nebo RegioFox. Naopak Hydry nebo Vindobony, jak jim přezdívají železničáři a fanouškové, patří mezi další typy vozidel, které mizí z pravidelného provozu a v menším počtu zůstanou už jen jako rezerva a záloha. Moderní soupravy cestujícím nabízejí výrazně vyšší komfort – klimatizaci, wi-fi připojení, elektrické zásuvky i bezbariérový přístup,“ uvádí Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Zatím zůstává Rakovník

Motorové vozy řady 854 dojezdí v pražském libeňském depu v příštích dnech. Jejich posledním útočištěm v pravidelném provozu zůstává Rakovník, ale i tam se očekává ukončení jejich pravidelného provozu během zhruba tří měsíců. Zbývající vozy budou sloužit jako rezerva v Trutnově, v Praze-Libni a v Brně-Horních Heršpicích. Na tratích se pak ještě mohou objevovat jako záloha za jiné typy mladších vozidel, které by se ocitly v neplánované údržbě.

Hydra

„Zhruba poslední rok, rok a půl probíhá rychlý úbytek starších nebo méně početných řad hnacích vozidel. Jsou to lokomotivy i motorové vozy. Snižujeme i počty starších motoráků. Hydry už dojezdily v pravidelném provozu v Královéhradeckém kraji a nyní končí i v pražském depu. Rušíme i typické ‚kufry‘ řady 810. Z nich zůstává turnusováno posledních přibližně čtyřicet kusů. Celkem nám jich v inventárním stavu zbývá už jen zhruba 90. Jejich plánované výkony meziročně klesly o třetinu. Loni jsme jich osmnáct poslali do šrotu a dalších devět prodali novým majitelům,“ vyjmenovává další změny u hnacích vozidel Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.

K prodeji či do muzea

Motorové vozy a lokomotivy vyřazené z provozu jsou nabídnuty k prodeji, a když o ně není zájem, následuje jejich zrušení a sešrotování. Letos se očekává sešrotování několika set zastaralých, vyřazených vozů a lokomotiv. V případě lokomotiv řad 1216 a 380 se předpokládá prodej případným zájemcům.

V případě motorových vozů 854 je v plánu zachovat muzejní vozidla. Od konce 60. let (v původním provedení jako M 296.1 a M 296.2, později řada 852 a 853) se jednalo o ikonickou řadu pro vnitrostátní motorové rychlíky, spěšné vlaky a časem také osobní zastávkové spoje. V letech 1969 až 1972 zajišťovaly provoz mezistátního expresu Vindobona Berlín–Praha–Vídeň.

