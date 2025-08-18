Na stadionu ve vršovickém Ďolíčku padla legendární zeď, která oddělovala areál od Vršovické ulice. „Místo zbourané zdi je instalováno mobilní oplocení. Zakrytí výhledu do stadionu je možné. V následujících týdnech bude probíhat rekonstrukce podzemní stoky, aby v dalším kroku mohla vyrůst jižní tribuna,“ řekl iDNES.cz mluvčí klubu Petr Koukal.
Zelenobílá stěna s nápisy a muralem „Ďolíček nedáme“ se pro fanoušky stala symbolem klubu. Vznikla před třemi lety. Jejím autorem byl uznávaný streetartový umělec Chemis a natřeli ji antigraffiti nátěrem. Teď ale musela ustoupit novému modernímu stadionu.
Vedení vršovického klubu povolilo fanouškům rozebrat části zdi a kousky si odnést na památku. „Část úlomků jsme uchovali pro klubové muzeum nebo dobročinnou aukci,“ doplnil mluvčí fotbalového klubu Koukal.
Nový stadion klubu Bohemians Praha 1905 bude pro téměř osm tisíc diváků, inspiruje se slavným stánkem La Bombonera v argentinském Buenos Aires.