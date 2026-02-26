Ikonický most metra mezi Hůrkou a Lužinami čeká oprava za 120 milionů. Co to znamená pro cestující?

Autor: Metro.cz
  13:18
Ikonický tubus na lince B mezi stanicemi metra Hůrka a Lužiny čeká po více než třiceti letech provozu rozsáhlá oprava. Most přes Centrální park Jihozápadního Města, který slouží cestujícím od podzimu 1994, projde rekonstrukcí za přibližně sto dvacet milionů korun bez DPH.
Tubus metra linky B spojující stanice Hůrka a Lužiny.

Tubus metra linky B spojující stanice Hůrka a Lužiny. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Most mezi stanicemi Hůrka a Lužiny
Most mezi stanicemi Hůrka a Lužiny
Co se bude opravovat

Podle Dopravního podniku hl. m. Prahy se práce zaměří především na:

  • opravu poškozených svarů nosné konstrukce
  • obnovu pláště tubusu včetně výměny oken a těsnění
  • sanaci protikorozní ochrany
  • opravu mostních ložisek
  • výměnu panelů hlukové izolace
  • opravy odvodnění
  • celoplošnou sanaci opěr, pilířů a ramp

Most je tvořen spojitým ocelovým nosníkem o devíti polích, pilíře jsou železobetonové na pilotových základech a opláštění je z povětrnosti odolné oceli s prosklenými boky.

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Oprava za provozu

Dobrou zprávou pro cestující je, že práce mají probíhat převážně za plného provozu, případně během nočních výluk. Omezení by tedy měla být minimální, i když tubus obklopí lešení. Zahájení stavby se očekává během letních prázdnin 2026 a potrvá přibližně dvě stavební sezony.

Další omezení v pražském metru

Rekonstrukce se netýká jen tohoto mostu. V následujících měsících čekají cestující i další omezení:

  • stanice Hradčanská (linka A) – plánovaná uzavírka přibližně na 11 měsíců
  • dokončení stropní desky nad stanicí Florenc
  • výměna dřevěných pražců za betonové na lince C (úseky Budějovická–Kačerov a Pražského povstání–Pankrác)
  • bezbariérové zpřístupnění stanic Rajská Zahrada (B) a Strašnická (A)
  • pokračující rekonstrukce stanice Flora, kde vlaky momentálně pouze projíždějí

V březnu se má po komplikacích znovu otevřít také stanice Českomoravská na lince B, důležitá pro návštěvníky akcí v O2 areně.

Praha testuje v autobusech nové obrazovky. Cestující už řeší, co na nich chybí

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

