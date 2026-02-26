Co se bude opravovat
Podle Dopravního podniku hl. m. Prahy se práce zaměří především na:
- opravu poškozených svarů nosné konstrukce
- obnovu pláště tubusu včetně výměny oken a těsnění
- sanaci protikorozní ochrany
- opravu mostních ložisek
- výměnu panelů hlukové izolace
- opravy odvodnění
- celoplošnou sanaci opěr, pilířů a ramp
Most je tvořen spojitým ocelovým nosníkem o devíti polích, pilíře jsou železobetonové na pilotových základech a opláštění je z povětrnosti odolné oceli s prosklenými boky.
Oprava za provozu
Dobrou zprávou pro cestující je, že práce mají probíhat převážně za plného provozu, případně během nočních výluk. Omezení by tedy měla být minimální, i když tubus obklopí lešení. Zahájení stavby se očekává během letních prázdnin 2026 a potrvá přibližně dvě stavební sezony.
Další omezení v pražském metru
Rekonstrukce se netýká jen tohoto mostu. V následujících měsících čekají cestující i další omezení:
- stanice Hradčanská (linka A) – plánovaná uzavírka přibližně na 11 měsíců
- dokončení stropní desky nad stanicí Florenc
- výměna dřevěných pražců za betonové na lince C (úseky Budějovická–Kačerov a Pražského povstání–Pankrác)
- bezbariérové zpřístupnění stanic Rajská Zahrada (B) a Strašnická (A)
- pokračující rekonstrukce stanice Flora, kde vlaky momentálně pouze projíždějí
V březnu se má po komplikacích znovu otevřít také stanice Českomoravská na lince B, důležitá pro návštěvníky akcí v O2 areně.
