Kritika se na náměstí Jiřího z Poděbradsnáší ze všech stran. Lidé na sociálních sítích například oplakávají starý výdech z metra, který nesplňoval současné technické požadavky a měl řadu negativních dopadů na své okolí. Ten nový podle některých zakrývá výhled na kostel nebo ohrožuje ptactvo.
Na sociálních sítích lidé také často zpochybňují cenu celého projektu, která podle údajů magistrátu dosáhla 570 milionů korun včetně DPH.
Pítka, fontána nebo bazén
Negativním komentářům se nevyhly ani vodní prvky, lavice a další nový mobiliář, které budou podle uživatelů sociálních sítí sloužit především lidem bez domova.
|
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
V prostoru kolem náměstí jsou nově vytvořena pítka pro ptáky nebo mlžítko, místní lidé pro osvěžení využívají i fontánu Sjednocená Evropa z roku 1981, která byla oproti plánům rekonstrukce zachována a dostala úspornější technologii.
Někteří změnu pražského náměstí glosují s humorem (viz galerie níže). Pomocí upravených fotografií ukazují, jak si lidé představovali, že bude náměstí se stovkou nových stromů vypadat. Nebo nechávají hlasovat o tom, zda by se prostranství před kostelem nemělo raději proměnit v plavecký bazén.