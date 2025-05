Paul vyběhl startovní branou na Staroměstském náměstí již na svůj 21. maraton. Běhá pravidelně dlouhé distance, ale že tentokrát zkolabuje ani ne po kilometru, to opravdu netušil.

Andělé i lékaři. Ti všichni mu stáli po boku

Ve chvíli, kdy se u Právnické fakulty sesunul k zemi, stála nad ním i kolem něho ne skupinka, ale snad celá divize strážných andělů. Paul padl na místě, kde stála hlídka pražských záchranářů. Navíc se k němu hned sklonila jedna ze závodnic, shodou okolností také lékařka. Ti všichni se okamžitě pustili do záchrany. Za tři minuty už byla na místě sanitka ze stanoviště záchranky z Holešovic a lékařka Katarína Veselá navázala na předchozí pomoc.

Srdce funguje! Irský běžec Paul s lékařkou pražské záchranky Katarínou Veselou a s Jiřím Křivánkem, lékařem Radiodiagnostické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Praha.

„Úplně se mu vyhnula laická pomoc,“ konstatuje Jiří Křivánek z Radiodiagnostické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Praha. Nezmiňuje se o laické pomoci náhodou, Praha podle něho patří v tomto směru ke světové špičce, hned za skandinávskými zeměmi. „V Praze má člověk naději, že mu bude poskytnuta laická pomoc v osmdesáti procentech případů,“ říká Křivánek.

Jedenáctkrát ho defibrilovali

Právě na jeho pracoviště ho dopravila posádka pražské záchranné služby poté, co ho už na místě sedmkrát defibrilovali a další čtyři defibrilace absolvoval irský amatérský závodník ještě v nemocnici. Celkově byl přes 45 minut ve stavu, kdy jeho srdce nepumpovalo do těla ani mililitr krve. Dlouhodobá zástava srdce vede většinou k úmrtí postiženého, nebo minimálně k doživotním následkům. Paul tak dlouhou zástavu přežil a zotavuje se.

Irský běžec se z infarktu, který ho postihl osm set metrů po startu pražského maratonu, zotavuje úspěšně.

„Mám zlomené jedno žebro, když se nadechnu, tak to bolí, ale vždy si vzpomenu tady na paní doktorku,“ říká irský pacient. Katarína Veselá mu ho totiž při masáži srdce zlomila, ale tohle je to poslední, co by jí nebo ostatním zachráncům Paul vyčítal. S paní doktorkou ze záchranky, na kterou se pochopitelně z kritického okamžiku nemohl pamatovat, se setkal až deset dní po závodě a vyjádřil jí obrovské poděkování, stejně jako všem, kteří se o jeho návrat ze „záhrobí“ zasloužili.

Denně tři zástavy srdce

Podobné případy se daří pražským lékařům ze specializovaného pracoviště VFN zachraňovat asi ze třiceti procent. Může se to zdát jako malé číslo, ale lékaři upozorňují, že k zástavám srdce dochází denně asi třikrát, některé případy jsou nezachranitelné. „Záleží velice na tom, aby nemocnice už měla zprávu, o jaký případ se jedná, které oddělení a tým se mají připravit, to všechno ovlivňuje záchranu pacienta,“ připomíná Křivánek.

Paul přiznává, že problémy se srdcem se v jeho rodině objevovaly v minulosti. Také podotýká, že možná na důkladnější prohlídky moc nedbal. Ale jako zkušeného běžce ho ani ve snu nenapadlo, že by ho něco takového potkalo. Uvědomuje si ale, že ho opravdu potkalo v Praze vedle vší smůly obrovské štěstí. „Jestli zase někdy poběžíte maraton, tak jedině v Praze,“ upozorňoval s mírným humorem zachráněného hrdého Dubliňana a nyní i Pražana lékař Jiří Křivánek.