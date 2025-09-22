Jak chutná dobrý design? Pražské půllitry cinkají v belgickém metropoli

Filip Jaroševský
  10:45
Věděli jste, že jde design vnímat také chutí, dotekem a rituálem? Výstava Savour Ateliéru produktového designu Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze (UMPRUM), uvedená v rámci festivalu Brussels Design September, si klade za cíl nabízet výběr projektů, které spojuje téma gastronomie jako smyslového prožitku, kulturního sdílení i poctivého řemesla.
Podaří se jednou zcela navrátit české půllitry do českých pivnic? | foto: Dáša KneřováMetro.cz

„V Pražském domě v Bruselu se představí výběr semestrálních projektů a diplomových prací, které vznikaly pod vedením Michala Froňka a Jana Němečka. Studující ve svých návrzích akcentují nejen tradici, kvalitu zpracování, ale i současné potřeby gastronomického provozu a stolování,“ říká pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková.

Kurátoři kromě samotných studentských projektů do expozice zahrnuli také výběr z významných kolekcí.

Zaujali Ambiente

Jednou z vystavovaných kolekcí jsou pivní půllitry. V tomto zadání reagovali tvůrci na absenci českého skla v tuzemských pivnicích. Jejich nápad o navrácení tohoto artiklu do českých hospod zaujal podniky Ambiente a sklárnu Bomma, která tento nápad pomohly rozvinout. „Studující si museli poradit s nelehkým úkolem navrhnout nejen dobře vypadající sklenici, ale především splňující požadavky na funkčnost, ergonomii, možnosti výroby i cenovou dostupnost. Každý půllitr v sobě nese vlastní příběh,“ komentuje Stehlíková.

Výstava uvede patnáct rozličných návrhů. Dva z nich, Terezy Bláhové a Jáchyma Kubů, byly vybrány k výrobě technikou lisovaného skla. V současné době se testují jak výčepními, tak hosty výše zmiňované sítě restaurací a na základě jejich zpětné vazby budou upraveny tak, aby splňovaly parametry pro pivní sklo a mohly být uvedeny do reálného provozu.

Nápojové sklo bylo téma i pro spolupráci se sklárnou Květná 1794.

Pro Bokovku

„Součástí výstavy jsou i dva pozoruhodné diplomové projekty studentů Jana Lechnera a Iva Jedličky. První jmenovaný pro vinárnu Bokovka navrhl systém sofistikovaného osvětlení L316, který vizuálně ladí s historickou budovou, v níž sídlí. Přínosné je jeho využití také ve venkovních prostorách či regulace intenzity a směru osvětlení,“ popisuje Stehlíková a dodává: „Experimentální projekt Cooking the Craft Iva Jedličky také přesahuje tradiční pojetí designu. Autor při tvorbě stolního nádobí k materiálu přistupoval podobně jako při vaření. Vycházel tedy z konkrétních procesů zpracování surovin.“ Výstava Savour je podle organizátorů pozvánkou k tomu, abychom se na design nejen dívali, ale skutečně jej vychutnali. V Pražském domě ji bude možné navštívit až do 7. října.

