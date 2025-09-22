„V Pražském domě v Bruselu se představí výběr semestrálních projektů a diplomových prací, které vznikaly pod vedením Michala Froňka a Jana Němečka. Studující ve svých návrzích akcentují nejen tradici, kvalitu zpracování, ale i současné potřeby gastronomického provozu a stolování,“ říká pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková.
Zaujali Ambiente
Jednou z vystavovaných kolekcí jsou pivní půllitry. V tomto zadání reagovali tvůrci na absenci českého skla v tuzemských pivnicích. Jejich nápad o navrácení tohoto artiklu do českých hospod zaujal podniky Ambiente a sklárnu Bomma, která tento nápad pomohly rozvinout. „Studující si museli poradit s nelehkým úkolem navrhnout nejen dobře vypadající sklenici, ale především splňující požadavky na funkčnost, ergonomii, možnosti výroby i cenovou dostupnost. Každý půllitr v sobě nese vlastní příběh,“ komentuje Stehlíková.
Výstava uvede patnáct rozličných návrhů. Dva z nich, Terezy Bláhové a Jáchyma Kubů, byly vybrány k výrobě technikou lisovaného skla. V současné době se testují jak výčepními, tak hosty výše zmiňované sítě restaurací a na základě jejich zpětné vazby budou upraveny tak, aby splňovaly parametry pro pivní sklo a mohly být uvedeny do reálného provozu.
Pro Bokovku
„Součástí výstavy jsou i dva pozoruhodné diplomové projekty studentů Jana Lechnera a Iva Jedličky. První jmenovaný pro vinárnu Bokovka navrhl systém sofistikovaného osvětlení L316, který vizuálně ladí s historickou budovou, v níž sídlí. Přínosné je jeho využití také ve venkovních prostorách či regulace intenzity a směru osvětlení,“ popisuje Stehlíková a dodává: „Experimentální projekt Cooking the Craft Iva Jedličky také přesahuje tradiční pojetí designu. Autor při tvorbě stolního nádobí k materiálu přistupoval podobně jako při vaření. Vycházel tedy z konkrétních procesů zpracování surovin.“ Výstava Savour je podle organizátorů pozvánkou k tomu, abychom se na design nejen dívali, ale skutečně jej vychutnali. V Pražském domě ji bude možné navštívit až do 7. října.