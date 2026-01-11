Pestrost v oblečení i v chování na ulicích je taková, že nám už ani nepřijde jako nic divného. Hranice toho, jak se chovat a jak vypadat na veřejnosti, byly však v minulosti mnohem přísnější. Pán bez pokrývky hlavy ne veřejnosti a dáma v sukni nad kolena? Zcela nemyslitelné platilo ještě za první republiky.
U Fénixu vyfasoval pokutu
Kuriózní incident však zaznamenal slavný český fotograf Ladislav Sitenský ve vzpomínkách, které vyšly v roce 2003.
„Když mně bylo šestnáct, rozběhl jsem se asi poněkud rychleji od muzea po Václavském náměstí. U kina Fénix – dnes Blaník – mne stopnul strážník. Běhání po ulicích se tehdy netrpělo. A bez dlouhých řečí putovala pětikoruna do jeho služebního notesu. Škoda, že se pokutový blok nezachoval. Velmi by pobavil dnešní chodce, mezi kterými kmitají cyklisté značně větší rychlostí,“ vypráví fotograf v knize Ladislav Sitenský vzpomíná s Karlem Helmichem.
Jen pro představu, Sitenský si pečlivě zaznamenával veškeré denní výdaje. Pětikoruna nebyla v roce 1935, kdy byl pokutován, zase tak malý peníz. Za šest korun byl podle jeho poznámek oběd, za devadesát haléřů časopis Ozvěny, třicetník stály noviny, na pět korun ho vyšlo vyvolání negativu. Svačinu pořídil šestnáctiletý kluk za dvě koruny.
Chodci šli na školení, za odměnu si odnesli vlaječky
Být pěšákem nebylo v Praze nikdy snadné. Například před rokem 1989 dbali esenbáci, tehdejší policisté, na příkladné chování obyvatel víc. Často hlídkovali u přechodů pro chodce a udělovali deseti až dvacetikorunové pokuty těm, kteří nerespektovali červeného panáčka.
Mimochodem, dotovaný oběd v závodní kantýně stával v osmdesátých letech tři až čtyři koruny. Ve stejném období přišlo tehdejší vedení pořádkové služby na nápad, že místo pokut začne chodce vychovávat. Zavedlo takzvaná školení chodců. Dávali hříšníkům, kteří přebíhali na červenou, na výběr. Buď zaplatíte dvacet korun, nebo přijdete v sobotu na školení.
Na sobotním dopoledním „výchovném kurzu“ prezentovali těm, kteří ušetřili dvacku, například fotografie pěšáků sražených autem či tramvají, apelovali na přítomné, aby nestrhávali nezodpovědným přebíháním ostatní chodce. Občas potom odměňovali účastníky školení vlaječkami BESIP či podobnými suvenýry.